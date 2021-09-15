Принц Гарри день рождения отпразднует с женой и детьми. Члены королевской семьи могут поздравить его только дистанционно. Несмотря на то, что Гарри отошел от монаршей семьи, Ее Величество продолжает поддерживать связь с внуком и даже публично поздравила его.

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Елизавета II поздравила принца Гарри

Представители королевской семьи опубликовали на официальной странице в инстаграме праздничную сторис. Они собрали несколько фото принца Гарри, которые делали во время его официальных выходов в составе монаршей семьи, и сделали яркий коллаж. На одном из снимков есть жена принца – Меган Маркл.

"Поздравляем герцога Сассекского. Счастливого дня рождения!", – подписали фото.



Елизавета II поздравила принца Гарри с днем рождения / Скриншот инстаграм-сторис королевской семьи

Отметим, принц Гарри уже второй год подряд празднует день рождения в кругу королевской семьи. Теперь все праздники он проводит в США – на родине жены Меган Маркл. После того, как пара сложила обязанности перед монархией, она все реже приезжает в Лондон. Меган уже больше года не виделась с родными мужа, а он приезжал к семье несколько раз.