Этим летом королевская семья не стала выезжать за границу и выбрала для отдыха графство на юго-западе Великобритании. Кейт Миддлтон и принц Уильям провели каникулы на островах Силли. С собой супруги взяли троих детей – 8-летнего сына Джорджа, 6-летнюю дочь Шарлотту и 3-летнего Луи.

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Неизвестно, как долго длилось их путешествие, и как развлекалась семья. Предполагают, что Кейт и Уильям с детьми исследовали острова и наслаждались песчаными пляжами с чистой лазурной водой.

На курорт они могли добраться воздухом, самолетом или вертолетом, или паромом. Правда, от Кенсингтонского дворца до паромной станции целых 5 часов езды. Острова Силли действительно расположены далеко от Лондона.

Напомним, в прошлом году королевская семья также отдыхала на островах Силли. В конце июля их заметили на велосипедах во время прогулки по частному острову Треско.

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Напомним, в последний раз Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в свет 11 июля. Вместе с сыном Джорджем они посетили финал Евро-2020, в котором сошлись сборные Англии и Италии.