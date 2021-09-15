Кейт Миддлтон после каникул возвращается к исполнению королевских обязанностей. Поскольку начался новый учебный год, герцогиня Кембриджская вместе с детьми отправилась на покупки школьных принадлежностей.

Интересно Брат Кейт Миддлтон женился: первое фото супругов

Кейт Миддлтон с детьми в магазине

В СМИ уже ходят слухи о четвертой беременности жены принца Уильяма, поскольку она долго не появлялась на публике, однако на днях Кейт вместе с сыном и дочерью – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой побывала в магазине канцелярских товаров, расположенном неподалеку от школы, где учатся наследники престола.

Мама вместе с детьми выбирала школьные принадлежности, которые могут понадобиться им в учебе. Известно, что члены королевской семьи никогда не рассчитываются за покупки, но Кейт решила сделать исключение и позволила Джорджу самостоятельно рассчитаться за товар, который он выбрал для себя.

Вероятно, герцогиня с детьми пошла в магазин после уроков, поскольку Джордж и Шарлотта были одеты в школьную форму. Сама же Кейт рядом с детьми в легком желтом платье с цветочным принтом от бренда Andotherstories. Из обуви герцогиня выбрала босоножки на низкой подошве. Волосы она выровняла, а на лице сделала легкий повседневный макияж. Среди аксессуаров ее образ дополняли солнцезащитные очки.



Кейт Миддлтон с детьми в магазине / Фото с инстаграма герцогини Кембриджской

Отметим, первый официальный выход Кейт Миддлтон после летнего отпуска состоится 16 сентября. Герцогиня Кембриджская встретится с военнослужащими, женщинами и гражданскими лицами, которые помогли эвакуировать из Кабула 15 тысяч человек.