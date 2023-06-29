Всегда хотела быть в Калифорнии, – 17-летняя дочь Фреймут рассказала, чем занимается в США
Источник:Злата Митчелл
Дочь Ольга Фреймут живет в Соединенных Штатах. Она рассказала, чем сейчас занимается и где хочет жить в будущем.
17-летняя Злата Митчелл в юном возрасте переехала в США – там она живет и учится. Дочь ведущей Ольги Фреймут рассказала, чем сейчас занимается за границей.
Смотрите также Близнецы в вышиванках: Елена Кравец восхищала редкими фото своих младших детей
Чем занимается дочь Ольги Фреймут
Злата Митчелл живет в Калифорнии, где учится и работает. Она занимается съемкой и танцами, а в свободное время путешествует.
Учусь, снимаю, работаю над портфолио, танцую, преподаю, скучаю, знакомлюсь, езжу в Лос-Анджелес, живу в школе. Путешествую на каникулах,
– поделилась звездная дочь.
Злата Митчелл о жизни в США / Фото с инстаграм-сториз
Злата также ответила на вопросы подписчиков о том, в какой стране хотела бы жить. Она призналась, что выбранная ею профессия вынудит быть в постоянных переездах.
"Хочу, чтобы мои дети тоже какую-то часть детства провели в Украине, но в целом я всегда хотела быть в Калифорнии. До войны жила на две страны и это был мой идеальный баланс "дома". А так та карьера, которую я выбираю, заставит меня жить по всему миру, и для меня – это ок, я всю жизнь путешествую и даже сейчас живу на 3 страны".
Злата Митчелл о жизни в США / Фото с инстаграм-сториз
- Заметим, сама Ольга Фреймут с младшими детьми Валерием и Евдокией сейчас живет в Лондоне. Она работает в британской газете Sunday Express, где ведет колонку по Украине. Ведущая не имеет статуса беженца, но получила временное резидентство.
- Ольга Фреймут признавалась, что ей обидно из-за постоянных обсуждений вокруг старшей дочери Златы. Ведущая считает, что неправильно сравнивать девушку с ней, ведь это другая вселенная. Фреймут также хвасталась, что Злата много помогает Украине, хотя сама не получает никаких льгот, потому что имеет британский паспорт.