Как коуч из этикета Ольга Фреймут подчеркнула, что во время войны следует отвергать свои плохие привычки, учиться мыслить выше и быть цивилизованными, а не поливать грязью подростков, живущих в гармонии с собой, как ее 16-летняя Злата.

Не пропустите Для меня это очень большая радость, – Ольга Фреймут призналась, где сейчас работает и живет

Ольга Фреймут обратилась к хейтерам 16-летней дочери

Мне очень досадно, что мою Злату обсуждают в интернете, даже когда вокруг война, и нам особенно нужно проявлять манеры, сдержанность и толерантность. Фигура, поза, выражение лица, сравнение Златы со мной – это очень неправильно, потому что я – это я. Да, я очень люблю этикет, я достаточно сдержанна. А Злата – есть Злата. Она – отдельная вселенная,

– подчеркнула Ольга Фреймут.

Более того, она заверила, что сама берет пример с дочери. Злата учит ее легкости, любви к своему телу, к себе.

Не пропустите Я виновата, – Оля Фреймут призналась, как испугала своих детей в начале войны

Как дочь Фреймут помогает Украине из США

Телезвезда рассказала, что ее Злата больно переживает войну, ведь далеко от дома и от семьи. Однако в США она якобы очень многое делает для Украины. Девочка, например, провела благотворительный аукцион в своей школе в Санта-Барбаре и собрала 260 тысяч долларов на обучение украинцев.

"Уже сейчас дети из Днепра, Харькова, Ирпеня приехали в Санта-Барбару учиться. Всю свою боль она направила в конструктив", – похвасталась Ольга Фреймут.

Однако вместе с тем пожаловалась, что в Америке ее Злата не может получать льготы как студентка украинского происхождения, потому что у нее британский паспорт.

Украинским детям ее возраста сейчас открывают банковские счета, позволяют работать, а у Златы, которая с трех месяцев жила со мной в Украине, нет этих привилегий, потому что у нее британский паспорт,

– пожаловалась Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут с дочерью Златой / Фото из инстаграма звезды