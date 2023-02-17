Анатолий Анатолич рассказал о конфликте дочери с одноклассником из России: "Тыкала ф*ки"
Источник:Анатолий Анатолич
Семья украинского ведущего Анатолия Анатолича сейчас живет во Франции. 11-летняя Алиса и 9-летняя Лола посещают там местную школу. На днях одна из дочерей поскандалила с одноклассником-россиянином.
Шоумен рассказал в соцсети, что дети в школе не нашли общий язык из-за политической и военной ситуации между Украиной и Россией. О скандале Анатолич узнал от директора школы.
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В школе также сообщили, что его дочь показывала средний палец парню из России.
Его старшая дочь рассказала о ссоре с мальчиком из страны-агрессора. По ее словам она призналась ему, что сидела в бомбоубежищах и слышала взрывы от российских атак. Однако, как добавила девочка, мальчик ответил на это неоднозначно.
Интересно, что Анатолич позволяет девочкам в произвольной форме донести свое мнение, если другые дети не понимают, что Россия – это страна-агрессор.
"Лола, ты такая красивая девочка у меня выросла, но непослушная – пожаловался на тебя директор школы, что ты ф*ки тыкала мальчику из России. Что ты ссорилась с этим мальчиком. Я разрешаю, если он говорил что-то плохое об Украине, то, конечно, ты должен отвечать", – сказал Анатолий Анатолич дочери на видео.
Анатолич также объяснил, что конфликт в школе уже забыт. Но родители мальчика попросили директора школы, чтобы политические вопросы больше не поднимались в классе.
Российская семья не захотела поговорить с семьей телеведущего и не пыталась установить с ними контакт. Анатолич добавил, что россияне – не беженцы и давно живут во Франции.
"Мои дети были единственными украинцами, которые учились в этой школе. Лола в классе показывала видео об Украине, и все были в шоке, какая наша страна хорошая, и что сейчас там происходит, что переживают наши дети", – написал радиоведущий.
Как семья Анатолича переживала войну
- Анатолий Анатолич, его жена Юла и трое детей встретили 24 февраля в Киеве, но впоследствии из-за обстрелов уехали в Кагарлык.
- В марте шоумену удалось уговорить семью обезопаситься, так что все они выехали за границу во Францию. Там они обустроили быт, девушки пошли в школу. До сентября семья имела статус временных беженцев и получала финансовую помощь.
- Сначала Анатолича критиковали за то, что он уехал за границу, хотя он объяснял, что помогает жене с детьми. Но в июне он уже появился в Украине.
- Иногда шоумен уезжает из страны и навещает родных. Последний раз это было на зимние праздники – Анатолич делал с женой и детьми несколько фото и признался, что хочет забрать семью домой. “Этой весной планирую вернуть семью в Киев. 2023 год будет годом нашей победы. Уверен в этом», – сказал он.