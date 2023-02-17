Гетевей прокомментировала появление Зеленского на кинофестивале. По ее словам, Берлинале – еще одно доказательство того, что вся планета стремится к миру.

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Она даже назвала Зеленского героем нашего времени.

Я просто хочу выразить свою благодарность кинофестивалю за включение в программу героя нашего времени. И за возможность усилить месседж Украины, который является всеобщим стремлением к миру,

– ответила Энн Гетевей.

Актриса отметила, что есть много желающих мира в этой нынешней сложной ситуации.

Актриса Энн Гетевей назвала Зеленского "героем нашего времени": видео



Другие звезды, среди которых, в частности, режиссер Стивен Спилберг, музыкант Боно и актеры Фань Бинбин, еле сдерживали слезы, когда говорил Президент Украины.

В этом году фестиваль Берлинале-2023 посвящен полномасштабному вторжению России и протестам в Иране. Все фильмы, поддерживаемые правительствами Ирана и России, запрещены.

К слову, Владимир Зеленский в своем выступлении заявил, что в такие времена искусство не может быть нейтральным, поскольку культура выбирает сторону. И когда искусству безразлично, рупоры зла раздаются громче и убедительнее.