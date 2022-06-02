В конце марта Анатолий Анатолич снял видео с сыном Нилом, которому нет и года, и объявил, что уже во Франции. Из Украины он выехал как многодетный отец и поселился с семьей в маленьком французском городке. Там ведущий жил целых два месяца, а в последние дни мая сам приехал в Киев.

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Чем Анатолий Анатолич занимается в Киеве

В Украину Анатолий Анатолич приехал из-за работы – утренняя программа, которую он ведет с Лилией Ребрик, вернулась в киевскую студию, так что вести прямые эфиры из Франции он больше не мог. Кроме того, звезда обещал, что возьмется восстанавливать страну.

Так, Анатолич нашел добровольческий строительный проект "Добробат", который выезжает расчищать завалы по Киевской, Черниговской и Сумской областях, и присоединился к их батальону. В нем уже 27 тысяч волонтеров.

Мы с Лилией Ребрик тоже присоединимся, будем помогать лично и будем рассказывать своим подписчикам! Это сейчас очень важно,

– подчеркнул Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич в Украине: фото

Отметим, что жена и трое детей шоумена – Алиса, Лолита, Нил – остались во Франции. Юлия уверяет, что в Украине муж "уже давно вернулся", но "у него в бане инстаграм, и никто не знает, где он и как". Однако утром 2 июня ведущий восстановил доступ к своему профилю.

"Получил супер большое количество жалоб от россиян, и меня забанили, но я вернулся. Кстати, спасибо за помощь, мне многие помогали. И Министерство цифровой трансформации даже помогало вернуть мою страницу, у них контакт с Meta. Поэтому вот так, несмотря ни на что, я здесь", – заявил Анатолий Анатолич в инстаграм-сторис.

Почему Анатолий Анатолич отсиживался за границей