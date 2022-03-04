О том, что он и его семья в безопасности, Анатолий Анатолич рассказал в своем инстаграмме. Мужчина заявил, что они находятся в Украине и не собираются никуда бежать.

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Мы в Украине, Киевской области, недалеко от Киева. Мы никуда не едем и я остаюсь здесь. Моя семья со мной,

– сообщил ведущий.

Звезда "Ранку з Україною" поделился, что находится вместе с родными в городе Кагарлык, что в 80 километрах от столицы. Анатолич сказал, что туда они должны были перебраться после того, как трое суток провели в подвале своего дома под Вышгородом.



Анатолий Анатолич сказал, что не собирается покидать Украину / Скриншот из инстаграммы

Телеведущий рассказал, что ему, его жене и трем детям – дочерям Алисе, Лолите и сыну Нилу выделили комнату в обычном доме. Также муж сказал, что предлагал жене Юлии брать детей и бежать в Польшу, откуда они могли бы вылететь в США. Однако любимая ведущего отказалась и осталась с ним.



Анатолий Анатолич с семьей / Фото из инстаграммы

Ранее Анатолий Анатолич обнародовал видео, как его дети прячутся в подвале от обстрелов. Ведущий заявил, что не простит этого "русскому миру".