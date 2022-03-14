"До слез": Настя Каменских тронула сеть песней "Я – Україна", которую написал Потап

В конце февраля Потап и Настя Каменских вылетели на отдых в Испанию, так что война застала их за границей. Однако от того супругам не легче, им болит, как и всем украинцам. Так, рэпер написал жене патриотическую песню, которая до слез растрогала ее фанатов.

Слова проникновенного трека "Я – Україна" Насти Каменских написал ее звездный муж Потап, а музыку – они вдвоем. Виртуоз Micah The Violinist завершил песню партией на электроскрипке, а Роман Кукулян создал щемящий видеоряд с самыми болезненными кадрами войны – от эвакуации в Ирпене до митинга в Херсоне.

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Украинцы! Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильны! Только держась духом и сердцем, мы сможем. Не забудем ни одного, кто в эти дни ушел в вечность! Держимся, как бы тяжело ни было,

– призвала Настя Каменских в инстаграме.

"Тому що я – Україна. Я витримаю біль. Я захищу тебе від куль, що в мене цілять звідусіль. Тому що я сильна. Я подолаю все, бо ти мене у своїх руках несеш", – поет она.

Настя Каменских – Я – Украина: смотрите видео онлайн

Реакция сети на песню Насти Каменских

"Очень хорошая песня. До слез";

"Все будет Украина. Песня прямо до мурашек";

"Хорошо подобранные слова, до слёз. Вместе мы выстоим, люблю нашу Украину";

"У меня слезы на глазах. Дорогая Украина, мы справимся, будет мир";

"Как красиво, я плачу. Украина победит";

"Невероятно эмоциональная песня. Верю, победа уже близко".

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