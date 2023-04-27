Дмитрий Ступка ответил на хейт за российский трек в день рождения дочери: "Что вы прицепились"

На днях дочери Дмитрия Ступки и Полины Логуновой исполнилось шесть лет. Девочку он поздравил под российский трек азербайджанской группы. Его упрекнули в комментариях, но актер ответил.

36-летний Дмитрий Ступка опозорился тем, что вез дочь не пристегнутой на переднем сиденье авто. Да еще и под трек о "голом наркотике" группы "Каспийский груз", которой пять лет назад запретили въезд в Украину за выступления в Крыму. Под видео его раскритиковали, но актер абсурдно оправдался, вспомнив защитников, говорящих на русском.

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Дмитрий Ступка ответил на критику за российский трек

"Как можно такой красивый праздник испортить рашистской песней?" – удивилась одна из подписниц Ступки. Он ответил, что "ребята из Баку", но девушка продолжила: "Это замечательно, но вы же украинский актер! Или у нас нет украинских песен, чтобы передать свои чувства?"

Та можно конечно. Так уж случилось,

– написал Дмитрий Ступка, но видео не удалил.

Дмитрий Ступка ответил на критику за российский трек / Скриншот с инстаграма

В то время как комментарии под видео актер "подчистил". Его затронули слова, что "выдающийся дедушка переворачивается от таких песен", потому что пока он слушает русское, "годами гибнет цвет нации".

Да что вы прицепились к песням. Как говорится, на вкус и цвет… Эта группа не является русской. А если вы думаете, что из-за войны исчезнет русский язык, то вы ошибаетесь. Многие наши воины и защитники говорят на русском языке. И что теперь? Их теперь за это не уважать?

– риторически спросил Дмитрий Ступка.

Однако сейчас этот комментарий уже удалён.

Дмитрий Ступка ответил на критику за российский трек / Фото NV