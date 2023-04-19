На последнем сроке беременности Светлана Тарабарова вышла в инстаграм и разъяснила фолловерам, что общего между их телефонами и обломком мины, который нашла на своем дворе в Дмитровке. По ее словам, к его "прилету" причастны некоторые украинцы.

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Светлана Тарабарова обратилась к фанатам российского контента

Видео адресовано тем, кто до сих пор считает, что ничего не случится, если они послушают новую песню российского исполнителя, посмотрят Comedy или интервью некоего оппозиционного блогера. Светлана Тарабарова говорит, что схема проста и всем давно известна – на просмотрах и прослушиваниях автор зарабатывает деньги, с которых платит налоги России, а она финансирует армию и убийства украинцев.

Каждый ваш просмотр или прослушивание – это обломок мины, убивающий наших защитников, это кусок ракеты, летящий в наши города. Так что что общего между вашим телефоном и обломком мины? Возможно, именно вы спонсировали его прилет в мой дом. Так что всякий раз, когда рука тянется включить русское – знайте, вы убиваете наших защитников. Все, больше никакие отмазки не работают,

– эмоционально заявила Светлана Тарабарова.

В комментариях ее поддержали звездные друзья – радиоведущий Слава Демин и кум Ярмак. "База", – написал рэпер.