Дорожно-транспортное происшествие произошло, когда парень возвращался из Житомира в Киев. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Ого После травмы ноги: Александр Педан перенес срочную операцию

Дмитрий Варварук попал в аварию

Об этом блогер сообщил в своем инстаграмме. Варварук опубликовал несколько фото, сделанных на месте аварии.

Как сказал мой знакомый: "Слава Богу, что взял деньгами". Не знаю, что сказать. Уйду эмоционально, выйду в сторону. Потому что пока у меня шок

– поделился блогер.

Есть информация, что во время аварии произошло столкновение нескольких автомобилей. Пока непонятно, из-за чего произошло ДТП.

Перед этим Дмитрий рассказывал читателям, что будто что-то предчувствовал, потому что волновался перед этой поездкой. Определенную часть дороги управлял его друг. Впрочем, в момент столкновения именно Дмитрий был за рулем.

Также известно, что на место аварии прибыла подруга блоггера Катя. Она забрала Варварука с другом на своем автомобиле, поскольку ему тоже нужно было в Киев.

Фото с места аварии



Колесо после аварии / Фото с телеграма Варварука



Авто влетело в столб / Фото с телеграма Варварука



Поврежденный автомобиль / Фото с телеграма Варварука



Авто после ДТП / Фото с телеграма Варварука



Авто после ДТП / Фото с телеграма Варварука



Поврежденный автомобиль / Фото с телеграма Варварука

Кто еще из известных людей попадал в ДТП