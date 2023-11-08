Дорожно-транспортное происшествие произошло, когда парень возвращался из Житомира в Киев. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
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Дмитрий Варварук попал в аварию
Об этом блогер сообщил в своем инстаграмме. Варварук опубликовал несколько фото, сделанных на месте аварии.
Как сказал мой знакомый: "Слава Богу, что взял деньгами". Не знаю, что сказать. Уйду эмоционально, выйду в сторону. Потому что пока у меня шок
– поделился блогер.
Есть информация, что во время аварии произошло столкновение нескольких автомобилей. Пока непонятно, из-за чего произошло ДТП.
Перед этим Дмитрий рассказывал читателям, что будто что-то предчувствовал, потому что волновался перед этой поездкой. Определенную часть дороги управлял его друг. Впрочем, в момент столкновения именно Дмитрий был за рулем.
Также известно, что на место аварии прибыла подруга блоггера Катя. Она забрала Варварука с другом на своем автомобиле, поскольку ему тоже нужно было в Киев.
Фото с места аварии
Колесо после аварии / Фото с телеграма Варварука
Авто влетело в столб / Фото с телеграма Варварука
Поврежденный автомобиль / Фото с телеграма Варварука
Авто после ДТП / Фото с телеграма Варварука
Авто после ДТП / Фото с телеграма Варварука
Поврежденный автомобиль / Фото с телеграма Варварука
Кто еще из известных людей попадал в ДТП
- Недавно певица Ольга Цыбульская рассказывала, как попала в ужасное ДТП. Это случилось, когда она еще была студенткой. Тогда артистка управляла скутером, хотя не умела. В результате – попала в больницу с серьезными травмами.
- В октябре певец Владимир Дантес сообщил, что на днях стал участником аварии. Он "подрезал" бус. В этот момент к нему подошла поклонница с просьбой сфотографироваться. Артиста это очень возмутило.