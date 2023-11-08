Дорожньо-транспортна пригода трапилася, коли хлопець повертався з Житомира до Києва. Чи є постраждалі, поки ще невідомо.

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Дмитро Варварук потрапив в аварію

Про це блогер повідомив у своєму інстаграмі. Варварук опублікував кілька фото, які зробив на місці аварії.

Як сказав мій знайомий: "Подякуй богу, що взяв грошима". Не знаю, що сказати. Відійду емоційно, вийду в сторіс. Бо поки в мене шок

– поділився блогер.

Є інформація, що під час аварії відбулося зіткнення кількох автомобілів. Наразі незрозуміло, через що трапилося ДТП.

Перед цим Дмитро розповідав читачам, що наче щось передчував, бо хвилювався перед цією поїздкою. Певну частину дороги кермував його друг. Утім, у момент зіткнення саме Дмитро був за кермом.

Також відомо, що на місце аварії прибула подруга блогера, Катя. Вона забрала Варварука з другом на своєму автомобілі, оскільки йому теж потрібно було до Києва.

Фото з місця аварії



Аварія Варварука / Фото з інстаграму блогера



Колесо після аварії / Фото з телеграму Варварука



Авто влетіло у стовп / Фото з телеграму Варварука



Пошкоджене авто / Фото з телеграму Варварука



Авто після ДТП / Фото з телеграму Варварука



Авто після ДТП / Фото з телеграму Варварука



Пошкоджене авто / Фото з телеграму Варварука

Хто ще з відомих людей потрапляв у ДТП