От авто для ВСУ до концертов в США: как Дмитрий Ступка помогает Украине из-за границы

Дмитрия Ступку война застала в самолете – по дороге в Украину из США. Он приземлился в Стамбуле и рваться домой не стал, потому что выехать не смог бы. Актер взялся помогать Родине из-за границы и рассказал об этом в интервью 24 каналу.

Из Стамбула 35-летний Ступка отправился в Великобританию, а через две недели улетел в Варшаву, где взялся закупать автомобили для ВСУ. Сначала Дмитрий помогал через благотворительный фонд своего покойного дедушки, а затем с товарищем открыл собственный.

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Дмитрий Ступка о благотворительном фонде и будущем кино об Украине

"Это американская платформа, где украинцы не могут донатить. Это можно сделать только из другой страны или через друзей из-за границы", – рассказал актер о своем благотворительном фонде. Если раньше они с другом планировали собирать на восстановление разбомбленного драмтеатра в Мариуполе, то сейчас хотят взяться за более актуальные вещи.

Однако бросать культурный фронт звезда не собирается. Благодаря связям в США он хочет спродюсировать романтическое кино об Украине.

Есть знакомый продюсер, который из Украины, но уже довольно давно проживает в Америке. Хотим снять кино об Украине с американскими актерами. По сюжету, американец влюбляется в украинку, через любовь покажем войну в Украине глазами американца,

– анонсировал нам Дмитрий Ступка.

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Какие благотворительные проекты запланированы у Дмитрия Ступки в США:

"30 июля будет событие благотворительное на корабле в Манхэттене в Нью-Йорке. Там буду ведущим, а Мика Ньютон будет петь";

"24 августа буду лететь в Сиэтл, где буду проводить концерт ко Дню Независимости".

Осенью актер мечтает сыграть спектакль Леси Украинки "На полі крові" в паре с отцом Остапом Ступкой. С ней они хотят объездить пять американских городов.

Интервью с Дмитрием Ступкой в видеоформате: смотрите видео онлайн