Впервые после развода: Дмитрий Ступка показал новую избранницу – нежное фото звездной пары

Дмитрий Ступка удивил фанов новостью. Украинский актер показал первое совместное фото с новой избранницей после развода с женой.

Звездная пара сейчас живет за границей в США. Поклонники поздравили актера и пожелали ему счастья в отношениях.

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Дмитрий Ступка показал любимую

На фото, которое актер распространил в соцсетях, они с любимой позировали с улыбкой. Девушка была одета в черную майку, а Дмитрий выбрал белый верх.

Спасибо, что ты у меня есть,

– написал под фото артист.

Выяснилось, что мужчина встречается с украинской певицей Юлией Калабишкой. Она выступает под псевдонимом Barabanov. Как у Дмитрия, у исполнительницы есть ребенок. У актера – дочь Богдана, а у певицы – сын Марк.

Реакция сети

В комментариях под публикацией фаны написали комплименты новой избраннице актера и пожелали им счастья:

"Какая хорошенькая";

"Любовь. Так приятно смотреть";

"Класные";

"Она хорошая. Счастье тебе";

"Какие счастливые глаза, рада за вас";

"Котики! Люблю, когда глаза сияют";

"Класс".

Что известно о разводе Дмитрия Ступки: главное