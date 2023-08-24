Впервые после развода: Дмитрий Ступка показал новую избранницу – нежное фото звездной пары

24 августа 2023, 17:45
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Дмитрий Ступка

Дмитрий Ступка удивил фанов новостью. Украинский актер показал первое совместное фото с новой избранницей после развода с женой.

Звездная пара сейчас живет за границей в США. Поклонники поздравили актера и пожелали ему счастья в отношениях.

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Дмитрий Ступка показал любимую

На фото, которое актер распространил в соцсетях, они с любимой позировали с улыбкой. Девушка была одета в черную майку, а Дмитрий выбрал белый верх.

Спасибо, что ты у меня есть,
– написал под фото артист.

Выяснилось, что мужчина встречается с украинской певицей Юлией Калабишкой. Она выступает под псевдонимом Barabanov. Как у Дмитрия, у исполнительницы есть ребенок. У актера – дочь Богдана, а у певицы – сын Марк.

Реакция сети

В комментариях под публикацией фаны написали комплименты новой избраннице актера и пожелали им счастья:

  • "Какая хорошенькая";
  • "Любовь. Так приятно смотреть";
  • "Класные";
  • "Она хорошая. Счастье тебе";
  • "Какие счастливые глаза, рада за вас";
  • "Котики! Люблю, когда глаза сияют";
  • "Класс".

Что известно о разводе Дмитрия Ступки: главное

  • В начале апреля супруга певца впервые призналась, что они с Дмитрием больше не вместе. Полина тогда добавила, что им удалось сохранить дружеские отношения.
  • Дмитрий Ступка признавался, что причиной разрыва была именно женщина – она якобы нашла другого и неожиданно сообщила об этом. Он тяжело переживал развод и много плакал, но впоследствии отпустил ситуацию.
  • Правда, Логунова опровергла слова бывшего и резко ответила ему. "Если я скажу реальную причину – это уничтожит твою карьеру. Если я добавлю фото – это уничтожит тебя как личность… Я думала, что ты мудрее".
  • В марте артист получил документы о разводе.

Автор: Софія Хомишин