Впервые после развода: Дмитрий Ступка показал новую избранницу – нежное фото звездной пары
Источник:Дмитрий Ступка
Дмитрий Ступка удивил фанов новостью. Украинский актер показал первое совместное фото с новой избранницей после развода с женой.
Звездная пара сейчас живет за границей в США. Поклонники поздравили актера и пожелали ему счастья в отношениях.
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Дмитрий Ступка показал любимую
На фото, которое актер распространил в соцсетях, они с любимой позировали с улыбкой. Девушка была одета в черную майку, а Дмитрий выбрал белый верх.
Спасибо, что ты у меня есть,
– написал под фото артист.
Выяснилось, что мужчина встречается с украинской певицей Юлией Калабишкой. Она выступает под псевдонимом Barabanov. Как у Дмитрия, у исполнительницы есть ребенок. У актера – дочь Богдана, а у певицы – сын Марк.
Реакция сети
В комментариях под публикацией фаны написали комплименты новой избраннице актера и пожелали им счастья:
- "Какая хорошенькая";
- "Любовь. Так приятно смотреть";
- "Класные";
- "Она хорошая. Счастье тебе";
- "Какие счастливые глаза, рада за вас";
- "Котики! Люблю, когда глаза сияют";
- "Класс".
Что известно о разводе Дмитрия Ступки: главное
- В начале апреля супруга певца впервые призналась, что они с Дмитрием больше не вместе. Полина тогда добавила, что им удалось сохранить дружеские отношения.
- Дмитрий Ступка признавался, что причиной разрыва была именно женщина – она якобы нашла другого и неожиданно сообщила об этом. Он тяжело переживал развод и много плакал, но впоследствии отпустил ситуацию.
- Правда, Логунова опровергла слова бывшего и резко ответила ему. "Если я скажу реальную причину – это уничтожит твою карьеру. Если я добавлю фото – это уничтожит тебя как личность… Я думала, что ты мудрее".
- В марте артист получил документы о разводе.