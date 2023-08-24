Зіркова пара зараз живе за кордоном в США. Шанувальники привітали актора та побажали йому щастя в стосунках.
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Дмитро Ступка показав кохану
На фото, яке актор поширив у соцмережах, вони з коханою позували усміхаючись. Дівчина була одягнена в чорну майку, а Дмитро обрав білий верх.
Дякую, що ти в мене є,
– написав під фото артист.
З'ясувалося, що чоловік зустрічається з українською співачкою Юлією Калабішкою. Вона виступає під псевдонімом Barabanovа. Як і Дмитро, виконавиця також має дитину. У актора є донька Богдана, а в співачки син Марк.
Реакція мережі
У коментарях під публікацією фани написали компліменти новій обраниці актора та побажали їм щастя:
- "Яка гарненька";
- "Кохання. Так приємно дивитись";
- "Гарнюні";
- "Вона гарна. Щастя тобі";
- "Які щасливі очі, рада за вас";
- "Котики! Люблю, коли очі сяють";
- "Клас".
Що відомо про розлучення Дмитра Ступки: головне
- На початку квітня дружина співака вперше зізналась, що вони з Дмитром більше не разом. Поліна додала, що їм вдалось зберегти дружні стосунки.
- Дмитро Ступка зізнавався, що причиною розриву була саме жінка – вона нібито знайшла іншого та несподівано повідомила про це. Він важко переживав розрив та багато плакав, але згодом відпустив ситуацію.
- Щоправда, Логунова заперечувала колишньому й різко відповіла на його слова. "Якщо я скажу реальну причину – це знищить твою кар'єру. Якщо я додам фото – це знищить тебе, як особистість… Я думала, що ти мудріший".
- В березні артист отримав документи про розлучення.