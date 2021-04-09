Внук Богдана Ступки Дмитрий четыре года назад женился на телеведущей Полине Логуновой. Пара обручилась через полгода после начала романа. Хоть родные были против, актер взял девушку замуж, ведь очень хотел детей.

34-летний Дмитрий Ступка долгое время был одним из Звездных ловеласов, ведь быстро и легко заводил новые отношения. В марте 2016 года он распрощался с холостяцкой жизнью и заключил брак с белоруской Полиной Логуновой. Актер не скрывает, что "только четыре года, как гулять перестал".

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"Любил разных девушек. Это проходит с годами, когда ты уже наездился. Это как спортивные машины. Они разные, и на каждой хочется поездить. Ты знаешь, как едет Lamborghini, Ferrari и уже потом идешь к своему "Жигулю", – неоднозначно заявил актер.

Решение Дмитрия Ступки взять в жены Полину Логунову, с которой он встречался всего полгода, шокировало его семью. Родители уверяли, что он "не знает, на ком женится" и "лезет" не туда. Однако желание актера стать отцом было сильнее, чем предостережение близких.

Я не знал, что будет потом, смогу ли я вообще делать детей. Полину я знал давно заочно, мы общались. А потом решили, почему тянуть? Она хотела ребенка, я хотел, и мы организовались и сделали ребенка,

– пояснил Ступка.

Однако даже рождение внучки Богданки не улучшило напряженное общение Полины Логуновой со свекровью Татьяной Каплиной. "Они не поладили очень давно. Ну кто-то что-то когда-то кому-то сказал, кто-то очень сильно горд и не может простить. Они одно только не понимают, что это все такая глупость", – высказался актер.

Дмитрий Ступка о вероятном разводе

Судя по последним интервью Полины Логуновой, у них с мужем непростые отношения. В феврале блогер заявила, что разведется с Дмитрием Ступкой, если он не вырастет. Впоследствии актер назвал скандальное интервью жены хайпом, а теперь поделился, что тему развода они все же поднимали. Вместе их держит маленькая доченька Богданка.

Такие мысли закрадывались, но потом оно проходит. Я хочу видеть ребенка своего каждый день, засыпать с ним, просыпаться, поэтому пока она маленькая, хочется, чтобы семья была целая,

– подчеркнул актер.