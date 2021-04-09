Внук Богдана Ступки Дмитро чотири роки тому одружився з телеведучою Поліною Логуновою. Пара побралася за пів року після початку роману. Хоч рідні були проти, актор взяв дівчину заміж, адже дуже хотів дітей.

34-річний Дмитро Ступка довгий час був одним з зіркових ловеласів, адже швидко і легко заводив нові стосунки. У березні 2016 року він розпрощався з холостяцьким життям і уклав шлюб з білорускою Поліною Логуновою. Актор не приховує, що "тільки чотири роки, як гуляти перестав".

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"Любив різних дівчат. Це проходить із роками, коли ти вже наїздився. Це як спортивні машини. Вони різні, і на кожній хочеться поїздити. Ти знаєш, як їде Lamborghini, Ferrari і вже потім ідеш до свого "Жигуля", – неоднозначно заявив актор.

Рішення Дмитра Ступки взяти за дружину Поліну Логунову, з якою він зустрічався всього пів року, шокувало його сім'ю. Батьки запевняли, що він "не знає, на кому одружується" й "лізе" не туди. Однак бажання актора стати батьком було сильніше, ніж застереження близьких.

Я не знав, що буде потім, чи взагалі зможу я робити дітей. Поліну я знав давно заочно, ми спілкувалися. А потім вирішили, чому тягнути? Вона хотіла дитину, я хотів, і ми організувалися і зробили дитину,

– пояснив Ступка.

Однак навіть народження онуки Богданки не покращило напружене спілкування Поліни Логунової зі свекрухою Тетяною Капліною. "Вони не поладили дуже давно. Ну хтось щось колись комусь сказав, хтось дуже сильно гордий і не може пробачити. Вони одне тільки не розуміють, що це все така дурня", – висловився актор.

Дмитро Ступка про ймовірне розлучення

Судячи з останніх інтерв'ю Поліни Логунової, у них з чоловіком непрості стосунки. У лютому блогерка заявила, що розлучиться з Дмитром Ступкою, якщо він не виросте. Згодом актор назвав скандальне інтерв'ю дружини хайпом, а тепер поділився, що тему розлучення вони все ж піднімали. Разом їх тримає маленька донечка Богданка.

Такі думки закрадалися, але потім воно проходить. Я хочу бачити дитину свою кожен день, засинати з нею, прокидатися, тому поки вона маленька, хочеться, щоб сім'я була ціла,

– наголосив актор.