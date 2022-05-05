В ночь с 23 на 24 февраля актер возвращался из США в Киев с пересадкой в Стамбуле. В Турции ему и пришлось остановиться, поскольку небо над Украиной уже было закрыто из-за войны.

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Дмитрий Ступка о возвращении в США

Первые 2 недели войны актер провел в Анталии. Затем переехал в Польшу, где полтора месяца занимался волонтерской деятельностью. По словам Ступки, помогал чем мог. Впоследствии ему было предложено проводить благотворительные мероприятия в Соединенных Штатах Америки, поэтому он решил вернуться туда.

Дмитрий признался, что волновался, пустят ли его в США, поскольку перед этим он был в стране полгода и у американцев могло возникнуть подозрение, почему он возвращается.

Они могли подумать, что я нелегально работаю, но из-за войны в Украине пропустили без проблем. Провели меня в отдельную комнату, я рассказал, что актер. Тогда спросили, я такой актер, как наш президент Владимир Зеленский. Когда я показал им фото вместе с президентом, они мне отдали документы и сказали: "Good luck",

– вспомнил Ступка.

Сейчас актер продолжает приобщаться к благотворительным концертам в поддержку Украины. Он будет ведущим нескольких мер вместе с певицей Микой Ньютон, которая родом из Украины, но уже долгое время живет в США.

Ступка не уточняет, когда собирается возвращаться в Украину. В США остаются его бывшая супруга Полина Логунова вместе с дочерью Богданой. Отметим, что многие коллеги Ступки присоединились к рядам территориальной обороны и ВСУ, стали в защиту государства.

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