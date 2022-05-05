У ніч з 23 на 24 лютого актор повертався з США до Києва з пересадкою у Стамбулі. У Туреччині йому й довелося зупинитися, оскільки небо над Україною вже було закрите через війну.

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Дмитро Ступка про повернення до США

Перші 2 тижні війни актор провів в Анталії. Потім переїхав до Польщі, де півтора місяця займався волонтерською діяльністю. За словами Ступки, допомагав, чим міг. Згодом йому запропонували проводити благодійні заходи в Сполучних Штатах Америки, тому він вирішив повернутися туди.

Дмитро зізнався, що хвилювався, чи пустять його в США, оскільки перед цим він був в країні пів року й в американців могла виникнути підозра, чому повертається.

Вони могли подумати, що я нелегально працюю, але через війну в Україні пропустили без проблем. Провели мене в окрему кімнату, я розповів, що актор. Тоді запитали, чи я такий актор, як наш президент Володимир Зеленський. Коли я показав їм фото разом із президентом, вони мені віддали документи та сказали: "Good luck",

– пригадав Ступка.

Зараз актор продовжує долучатися до благодійних концертів на підтримку України. Він буде ведучим декількох заходів разом зі співачкою Мікою Ньютон, яка родом з України, але вже тривалий час мешкає в США.

Ступка не уточнює, коли збирається повертатися в Україну. В США залишаються його колишня дружина Поліна Логунова разом з донькою Богданою. Зазначимо, що чимало колег Ступки приєдналися до лав територіальної оборони та ЗСУ, стали на захист держави.

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