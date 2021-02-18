Известный украинский актер Дмитрий Ступка в откровенном интервью рассказал, Будет ли разводиться с женой. Полина Логунова ранее заявляла, что в отношениях пары кризис, однако сам Дмитрий уверен, что ее высказывания были вызваны эмоциональностью.

Недавно жена известного украинского актера Дмитрия Ступки сообщила о кризисе в их отношениях. Однако сам мужчина отрицал это и заявил, что у них на самом деле все хорошо. На днях актер дал новое откровенное интервью.

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Дмитрий Ступка о разводе с женой

Полина Логунова заявляла, что сильнее мужа, а также, что покинет его. Однако Дмитрий Ступка убежден, что виной этим высказываниям является просто эмоциональность.

Ну, слушайте, она очень эмоциональна. У нее могло быть плохое настроение, потому что она срывается очень часто – эмоциональная. Очень вспыльчива. Может день был не тот, может поссорились. Я не знаю, как на это реагировать, я не обращаю на это внимания. Она вчера говорит одно, сегодня совсем другое,

– рассказал Дмитрий Ступка.

Актер считает, что его жена не хочет работать, а больше времени проводить с семьей. По его словам, у Полины нет понимания: "Она хочет чувствовать себя девочкой, чтобы ее кружили, а она при этом ничего не делала. Со мной она этого почувствовать не может, потому что я, к сожалению, если бы я не хотел, я не могу ей все дать то, что она хочет. Она просто не может немножечко понять, в какой я ситуации. Не может перетерпеть, переждать", – поделился Ступка.

Дмитрий добавил, что Полина хочет роскошной жизни. Ему было неприятно услышать резкие слова, но он не обижается на жену. Также актер опроверг заявление о разводе.

Я вас прошу. Это они так намонтировали, это же телевидение. Это же повод поговорить,

– заверил Дмитрий Ступка.

Актер мечтает о множестве ролей, чтобы реализовать себя и обеспечить свою семью. По словам Дмитрия, он очень счастлив.

Интервью с Дмитрием Ступкой: смотрите видео онлайн