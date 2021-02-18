Відомий український актор Дмитро Ступка у відвертому інтерв'ю розповів, чи буде розлучатися з дружиною. Поліна Логунова раніше заявляла, що в стосунках пари криза, однак сам Дмитро переконаний, що її висловлення були спричинені емоційністю.

Нещодавно дружина відомого українського актора Дмитра Ступки повідомила про кризу в їхніх стосунках. Однак сам чоловік заперечив це та заявив, що в них насправді все добре. Днями актор дав нове відверте інтерв'ю.

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Дмитро Ступка про розлучення з дружиною

Поліна Логунова заявляла, що сильніша за чоловіка, а також, що покине його. Однак Дмитро Ступка переконаний, що виною цим висловлюванням є просто емоційність.

Ну, слухайте, вона дуже емоційна. У неї міг бути поганий настрій, бо вона зривається дуже часто – емоційна. Дуже запальна. Може день був не той, може посварилися. Я не знаю, як на це реагувати, я не звертаю на це уваги. Вона вчора говорить одне, сьогодні зовсім інше,

– розповів Дмитро Ступка.

Актор вважає, що його дружина не хоче працювати, а більше часу проводити з родиною. За його словами, в Поліни нема розуміння: "Вона хоче почуватися дівчинкою, щоб її кружляли, а вона при цьому нічого не робила. Зі мною вона цього відчути не може, бо я, на жаль, якби я не хотів, я не можу їй все дати те, що вона хоче. Вона просто не може трошечки зрозуміти, в якій я ситуації. Не може перетерпіти, перечекати", – поділився Ступка.

Дмитро додав, що Поліна хоче розкішного життя. Йому було неприємно почути різкі слова, але він не ображається на дружину. Також актор спростував заяву про розлучення.

Я вас прошу. Це вони так намонтували, це ж телебачення. Це ж привід поговорити,

– запевнив Дмитро Ступка.

Актор мріє про багато ролей, щоб реалізувати себе та забезпечити свою родину. За словами Дмитра, він дуже щасливий.

Інтерв'ю з Дмитром Ступкою: дивіться відео онлайн