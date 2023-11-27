Известно, что Дарья в течение 16 лет занималась танцами. Однако после травмы колена была вынуждена покинуть хореографию. Тогда она начала сниматься в кино.

О чем идет речь Есть очень много нюансов, – Дмитрий Сова признался, осуждает ли коллег, которые не идут на войну

Сова сказал, почему его жена не может пойти медиком на фронт

Артист поделился, что его жена Дарья Легейда занимается волонтерством. Они с подругами часто посещают Институт ортопедии и травматологии и приносят еду раненым военным.

Три раза в неделю с девушками помогают в госпиталях раненым, разносят продукты. Чаще всего в Институт ортопедии и травматологии. Там много раненых, которым тяжело передвигаться, поэтому лишние руки очень необходимы. После увиденного не раз мне говорила: "Хочу пойти на боевого медика",

– отметил Дмитрий.

Сова считает, что быть медиком на фронте очень сложно во всех смыслах. Однако он ее не отказывал, потому что знает ее сильный характер.

Но я понимал, что отказывать нет никакого смысла, потому что она у нас девушка с характером, как и ее отец. Борец за правду и справедливость – и будет отстаивать это до последнего,

– сказал он.

Впрочем, военный объяснил, что у Дарьи есть некоторые проблемы со здоровьем. И девушка не любит, когда он об этом говорит публично.

Честно признаюсь, она не любит, когда я о ней вспоминаю в интервью. Особенно о ее мечтах стать медиком, поэтому не будем об этом больше. На самом деле у нее есть большие проблемы с коленом, нужна операция. И уже давно. А когда началась война – не до этого стало, хотя могу себе только представить, каких сил ей стоят представления, где нужно танцевать, прыгать,

– объяснил мужчина.

Дмитрий рассказал, что у его жены нет проблем с работой в кино, несмотря на войну и сложную ситуацию в актерской сфере.

Не помню, сколько прошло с момента, когда она начала сниматься, точно немного. Теперь уже будет заходить на пятый проект. Есть работа и в театре и в кино. И это не просто сериалы, а художественное кино,

– добавил он.

Что говорила об этом Дарья