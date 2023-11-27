Відомо, що Дар'я протягом 16 років займалася танцями. Однак, після травми коліна, була змушена залишити хореографію. Тоді дівчина почала зніматися в кіно.

Про що йдеться Є дуже багато нюансів, – Дмитро Сова зізнався, чи засуджує колег, які не йдуть на війну

Сова сказав, чому його дружина не може піти медиком на фронт

Артист поділився, що його дружина, Дар'я Легейда, займається волонтерством. Вони з подругами часто відвідують Інститут ортопедії та травматології та приносять їжу пораненим військовим.

Тричі на тиждень з дівчатами допомагають у госпіталях пораненим, розносять продукти. Найчастіше в Інституті ортопедії та травматології. Там багато поранених, яким важко пересуватися, тому зайві руки дуже необхідні. Після побаченого не раз мені казала: "Хочу піти на бойового медика",

– зазначив Дмитро.

Сова вважає, що бути медиком на фронті – дуже складно у всіх сенсах. Однак, він її не відмовляв, бо знає її сильний характер.

Але я розумів, що відмовляти немає ніякого сенсу, бо вона в нас дівчина з характером, як і її тато. Борець за правду та справедливість – і буде відстоювати це до останнього,

– сказав він.

Утім, військовий пояснив, що Дар'я має деякі проблеми зі здоров'ям. І дівчина не любить, коли він про це говорить публічно.

Чесно зізнаюся, вона не любить, коли я про неї згадую в інтерв'ю. Особливо, про її мрії стати медиком, тому не будемо про це більше. Насправді вона має чималі проблеми з коліном, потрібна операція. І вже давно. А коли почалася війна – не до цього стало, хоча можу собі тільки уявити, яких сил їй вартують вистави, де треба танцювати, стрибати,

– пояснив чоловік.

Дмитро розповів, що у його дружини немає проблем з роботою в кіно, попри війну та складну ситуацію в акторській сфері.

Не пам'ятаю, скільки минуло з часу, коли вона почала зніматися, точно небагато. Зараз вже буде заходити на п'ятий проєкт. Є робота і в театрі, і в кіно. І це не просто серіали, а художнє кіно,

– додав він.

Що казала про це Дар'я