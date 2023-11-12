Мужчина сам вступил в армию с началом полномасштабного вторжения. В то же время он считает, что жене пока следует оставаться в тылу.

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Как Дмитрий Сова относится к тому, что его любимая хочет идти на фронт

Мужчина заметил, что учитывая больное колено Даше может быть тяжело на передовой.

Говорит, что хотела бы уйти боевым медиком. Она ходила и на медицину и на курсы. Я ей объясняю, что это очень тяжело и эмоционально, и физически. Надо отдавать себе отчет, сможешь ли ты на себе кого-то тянуть, сколько тянуть… Тем более у нее больное колено. Понимаю, что через некоторое время ты к этому привыкнешь, абстрагируешься, но для очень эмпатических людей это еще сложнее, мне кажется,

– отметил актер.

Кроме того, военный подчеркнул, что с фронта можно не вернуться и это нужно осознавать, когда планируешь вступать в ВСУ.

Дмитрий добавил: "Но есть у нее этот порыв, и кровь отца играет, потому что и дедушка военный, и папа военный. Ей сложно, мы не видимся долго, и папа воюет, но Слава Богу, у нее много работы. В театре — премьера. Сейчас ей предлагают еще один проект. Дай бог, чтобы все сложилось".



Дмитрий Сова и Дарья Легейда / Фото из инстаграмма актрисы

Что об этом говорила Дарья: главное

Актриса призналась, что мысли пойти на передовую у нее появляются ежедневно: "Я знаю, что способна на это – и морально, и физически была бы, если бы не проблемы со здоровьем. Мое колено просто может сыграть очень плохую историю. Ты ведь в таком случае несешь ответственность не только за свою жизнь, а за тех, кто будет рядом с тобой".

В то же время знаменитость подчеркнула, что если не будет других вариантов, кроме как пойти воевать, то сделает это.