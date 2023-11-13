Артист рассказал, что в начале полномасштабного вторжения России против Украины поехал с тестем в военкомат. Тогда им сказали, что перезвонят. В июне Дмитрию пришла повестка.
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Дмитрий Сова сказал, осуждает ли коллег, которые не на войне
Артист ответил, что каждый имеет свое мнение на этот счет. Ведь понимает, что непросто на это отважиться. В то же время Сова отметил, что пошел на войну ради защиты своих родных и близких.
Я знал, что попаду к своим. Ведь если рядом будут мои друзья или очень хорошие знакомые, у нас получится тандем. Это командная работа. Один в поле не воин. Здесь тоже надо понимать: чем ты будешь заниматься, как ты себя видишь на фронте, как ты хочешь развиваться, какой вклад хочешь внести,
– поделился он.
Актер рассказал, что у него много друзей, которые не идут на фронт, однако помогают всем, чем могут в тылу.
Но они дождутся своего времени, а может, их и не призовут. Они помогают аэроразведке, записывают пропагандистские ролики, украинский контент. К тому же они занимаются тактической медициной, ездят на стрельбы,
– признался мужчина.
Дмитрий подчеркнул, что его отталкивают мужчины, которые просто говорят, но при этом ничего не делают.
Как только началась великая война, эти мужчины в основном уехали из Киева. Понимаю, у них семьи, какие-нибудь другие обстоятельства. Но если ты не готов, лучше ничего не говорить. Не надо оправдываться. Вот и все. Но я не стану становиться на чью-то сторону и говорить, что ты плохой, потому что не защищаешь Родину. Это не моя позиция. Просто пусть такие люди ничего не говорят,
– добавил он.
Какие планы на будущее
Сова поделился, что мечтает о качественном украинском кино, с хорошей съемочной группой и сценарием. Ему хотелось бы, чтобы снимали фильмы об украинских военных.
Это не должен быть экшн или боевик. Это должна быть история о человеке, прежде всего. Может, не за очень большие деньги, потому что все понимаем, что их нет, но чтобы было четкое продюсирование, чтобы люди понимали, что они с этим фильмом поедут за границу рассказывать нашу историю, – поделился Дмитрий.
В то же время актер очень мечтает о ребенке. Они уже говорили об этом с женой.
Мы стоим с Дашей на улице и понимаем – нам и детей хочется, третий год уже вместе. Только окончится война, будем расширять нашу семью. Надо продолжать род. Но мне хочется видеть, как ребенок растет. Хочется видеть вживую, а не по скайпу, – признался артист.
Жена Совы сообщала, что может уйти на фронт.
- Украинская актриса Дарья Легейда заявляла, что способна пойти на войну. Она об этом часто думает. В то же время девушку останавливают проблемы с коленями. Однако если не будет выбора, она это сделает.
- Недавно Дмитрий рассказывал, как относится к такой идее жены. Она делилась с ним желанием уйти на фронт боевым медиком, потому что прошла соответствующие курсы. Впрочем, Дмитрий считает, что жене лучше оставаться в тылу, поскольку ей может быть тяжело на войне из-за проблем со здоровьем.