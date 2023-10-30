Дмитрий Дикусар высказался о коллеге Владе Яме, который сбежал в США во время войны
Украинский танцовщик Дмитрий Дикусар, служащий в рядах ВСУ, высказался о своем коллеге Владе Яму, который во время полномасштабной войны выехал в США. Он признался, что не вспоминает о беглом хореографе.
Об этом Дмитрий Дикусар заявил в эфире телемарафона, пишет 24 Канал. У танцовщика-военного спросили, вышел бы он на паркет с Владом Ямой.
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Что Дмитрий Дикусар думает о Владе Яме
Хореограф высказался о своем коллеге, отсиживающемся за границей. Дикусар резко ответил, что вообще не вспоминает о Владе Яме.
У меня нет никаких мнений на этот счет. Я вообще не вспоминаю Влада. У меня есть люди, о которых я должен заботиться и думать. А свое внимание, время и энергию нужно тратить на людей, которые этого достойны,
– заявил Дмитрий.
Военный подчеркнул, если бы у него не спросили о Владе Яме, он бы и не вспомнил бывшего коллегу.
Как сложилась судьба хореографов после начала войны
- Дмитрий Дикусар после вторжения России 24 февраля 2022 года пошел защищать Украину на фронт. В марте он чуть не погиб от баллистических ракет, его батальон обстреляли россияне
- Танцовщик не рассекречивает, где служит, но его экс-жена оговорилась, что "он там, где военные действия". Кроме того, Дикусар очень редко выходит на связь. Теперь он в отпуске.
- В то же время Влад Яма в начале полномасштабной войны покинул Украину. Несмотря на критику, артист утверждает, что уехал из страны к закрытию границ. Он уже больше года с семьей живет в Майами (США).
- На днях Влад Яма засветился во Флориде, где состоялось благотворительное мероприятие для помощи Украине. Там же находился и его кум, ведущий Анатолий Анатолич.