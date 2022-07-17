Сам Дмитрий Дикусар не рассказывает о службе в ВСУ, однако в июне его бывшая жена Ирина Билык рассекретила, что он "в части, где продолжаются военные действия". Неизвестно, вернулся ли танцовщик с горячей точки, но счастливое фото в инстаграм запостил.

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Как Дмитрий Дикусар выглядит на пятый месяц войны

Танцовщик сфотографировался в полной боевой экипировке и солнцезащитных очках, с которыми не расстается еще с апреля, и еще раз доказал свою безупречность. Ведь даже на войне с аккуратно уложенными волосами и во всем новом.

Так сильно я хочу вас всех обнять, лучшие на свете люди,

– подписал Дикусар фото с фронта.

Ниже он напомнил, что на передовой воюют не от злости к русским, а из-за любви к своему народу. "Большинство мотивировано не ненавистью к врагу, а именно любовью к своим людям. Чтобы вы знали. Держитесь", – призвал танцовщик.

Дмитрий Дикусар "на военном" / Фото с инстаграма танцовщика

Важно, что 36-летний Дмитрий Дикусар сохраняет позитив даже вопреки тому, что в марте чуть не погиб от баллистических ракет россиян. По его части нанесли авиаудар, но "почти всем удалось выбраться из этого ада".

На возвращение Дикусара на просторы инстаграма отреагировали его звездные друзья и даже коллеги из-за границы:

фехтовальщица Ольга Харлан , с которой он дошел до финала "Танцев со звездами": "И мы тебя хотим обнять, Дима";

, с которой он дошел до финала "Танцев со звездами": "И мы тебя хотим обнять, Дима"; певица Оля Цыбульская ;

; лидер группы Kadnay Дмитрий Каднай ;

; телеведущая Соломия Витвицкая ;

; танцовщица из Южной Африки и судья британской версии шоу "Танцы со звездами" Моци Мабузе.

Скриншот из инстаграма Дмитрия Дикусара