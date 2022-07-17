Сам Дмитрий Дикусар не рассказывает о службе в ВСУ, однако в июне его бывшая жена Ирина Билык рассекретила, что он "в части, где продолжаются военные действия". Неизвестно, вернулся ли танцовщик с горячей точки, но счастливое фото в инстаграм запостил.
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Как Дмитрий Дикусар выглядит на пятый месяц войны
Танцовщик сфотографировался в полной боевой экипировке и солнцезащитных очках, с которыми не расстается еще с апреля, и еще раз доказал свою безупречность. Ведь даже на войне с аккуратно уложенными волосами и во всем новом.
Так сильно я хочу вас всех обнять, лучшие на свете люди,
– подписал Дикусар фото с фронта.
Ниже он напомнил, что на передовой воюют не от злости к русским, а из-за любви к своему народу. "Большинство мотивировано не ненавистью к врагу, а именно любовью к своим людям. Чтобы вы знали. Держитесь", – призвал танцовщик.
Дмитрий Дикусар "на военном" / Фото с инстаграма танцовщика
На возвращение Дикусара на просторы инстаграма отреагировали его звездные друзья и даже коллеги из-за границы:
- фехтовальщица Ольга Харлан, с которой он дошел до финала "Танцев со звездами": "И мы тебя хотим обнять, Дима";
- певица Оля Цыбульская;
- лидер группы Kadnay Дмитрий Каднай;
- телеведущая Соломия Витвицкая;
- танцовщица из Южной Африки и судья британской версии шоу "Танцы со звездами" Моци Мабузе.
Скриншот из инстаграма Дмитрия Дикусара