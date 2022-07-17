Сам Дмитро Дікусар не розповідає про службу в ЗСУ, однак у червні його колишня дружина Ірина Білик розсекретила, що він "у частині, де тривають воєнні дії". Тож невідомо, чи повернувся танцівник з гарячої точки, але щасливе фото в інстаграм запостив.

До теми У спальні – величезний автомат, – Оля Полякова про чоловіка в теробороні

Як Дмитро Дікусар виглядає на п'ятий місяць війни

Танцівник сфотографувався в повному бойовому екіпіруванні та сонцезахисних окулярах, з якими не розлучається ще з квітня, і вкотре довів свою бездоганність. Адже навіть на війні з охайно вкладеним волоссям і в усьому новому.

Так сильно я хочу вас всіх обійняти, кращі на світі люди,

– підписав Дікусар фото з фронту.

Нижче він нагадав, що на передовій воюють не зі злості до росіян, а з любові до свого народу. "Більшість вмотивована не ненавистю до ворога, а саме любов'ю до своїх людей. Щоб ви знали. Тримайтесь", – закликав танцівник.

Дмитро Дікусар "на військовому" / Фото з інстаграму танцівника

Важливо, що 36-річний Дмитро Дікусар зберігає позитив навіть попри те, що в березні ледь не загинув від балістичних ракет росіян. По його частині завдали авіаудару, але "майже всім вдалося вибратися з цього пекла".

На повернення Дікусара на простори інстаграму відреагували його зіркові друзі й навіть колеги з-за кордону:

фехтувальниця Ольга Харлан , з якою він дійшов до фіналу "Танців з зірками": "І ми тебе хочемо обійняти, Діма";

, з якою він дійшов до фіналу "Танців з зірками": "І ми тебе хочемо обійняти, Діма"; співачка Оля Цибульська ;

; лідер гурту Kadnay Дмитро Каднай ;

; телеведуча Соломія Вітвіцька ;

; танцівниця з Південної Африки та суддя британської версії шоу "Танці з зірками" Моці Мабузе.

Скриншот з інстаграму Дмитра Дікусара