В то время как одни звездные защитники по второму кругу дают интервью, 36-летний Дмитрий Дикусар почти не общается с прессой и редко постится в инстаграмме. Однако из сети танцовщик исчез именно из-за службы в ВСУ. Его экс-дружина Ирина Билык на всю страну объявила, что сейчас он находится в горячей точке.
Читайте также Смотрит телевизор и радуется убийствам украинцев, – Билык шокировала слухами о муже Повалий
Где служит экс-муж Ирины Билык Дикусар
В последний раз с танцовщиком певица общалась месяц назад, поэтому сейчас держит связь из-за его мамы госпожи Софию.
Я звоню маме Димы Дикусара. Дима не выходит на связь, потому что она как раз в части, где продолжаются военные действия. Мама рассказывает, как его дела. А Дима, возможно, на задании, он не может так часто разговаривать, как я хотела,
– рассказала Ирина Билык.
Артистка призналась, что война сблизила ее не только с Дикусаром, но и с Дмитрием Коляденко, за которого она так и не вышла замуж.
"Вы знаете, что несколько месяцев назад я рассталась с мужем. Мои друзья, как ни странно, – это мои прошлые любви. Я звоню и Диме Коляденко", – поделилась Билык.
Ирина Билык с Дикусаром и Коляденко / Фото из инстаграма певицы
Что известно о службе Дмитрия Дикусара
- Солдатом Вооруженных Сил Украины танцовщик стал на четвертый день войны – 27 февраля. "Сегодня пополнил ряды. Потанцуем" , – лаконично и без пафоса объявил Дикусар в инстаграмме.
- В ночь на 14 марта, в первые дни учений, его батальон был обстрелян из баллистических ракет, и он едва не погиб . В их палаточном городке вспыхнул пожар, но, к счастью, "почти всем удалось выбраться из этого ада".
- "Наш боевой дух очень высок, и мы делаем все, что можем, все, что в наших силах. Я хочу, чтобы все украинцы знали, что мы вместе, все перед Богом равны, все будем биться до последнего москаля", – заявлял Дмитрий Дикусар в конце марта.
- В апреле танцовщик случайно встретился с Фаготом из ТНМК. Певец говорил, что "очень неожиданно увидел его с калашем".