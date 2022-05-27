Больше всего за время войны от коллег "прилетело" одесситке Регине Тодоренко, которая стала популярной после "Орла и решки". Однако проект сделал известной еще одну звезду, о которой все почему-то забыли – Жанну Бадоеву, карьера которой началась в Киеве.

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Алина Доротюк назвала Бадоеву "недогероиней"

Интервьюер публично "наехала" на Бадоеву после того, как увидела в ее инстаграме пост: "Доброе утро! У меня завтрак классический: кофе + круассан, а у вас что сегодня?"

Страна должна знать своих недогероев. Жанна, имея огромную аудиторию, ни разу так и не сказала, кто на кого напал. А еще она до сих пор работает на рашистский продакшн. И платит налоги на страну, из которой каждый день прилетают ракеты и не только,

– эмоционально написала Алина Доротюк.

В публикации журналистка упомянула слова актера Тараса Цымбалюка, родные которого едва вырвались из оккупированного Мариуполя. Мама и бабушка его жены Тины "ели кусочек сала раз в три дня" и пили воду из батарей, чтобы выжить.

Скриншот из инстаграм-сторис Алины Доротюк

Интересно, что ее бывший супруг Алан Бадоев тоже годами работал на России. Он "максимально демонстрировал "дружбу народов" и размазывал границы между странами", о чем уже публично пожалел. Он и его артист Макс Барских с концами ушли с российского музыкального рынка – больше ни клипов, ни песен.

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