Жена принца Уильяма побывала в Имперском военном музее. Там 10 ноября состоялось официальное открытие двух новых галерей – Второй мировой войны и Холокоста.

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Кейт Миддлтон не только просмотрела фотопроект, но и пообщалась с людьми, пережившими страшное время Холокоста.

Сдержанный образ Кейт Миддлтон

В отличие от Меган Маркл, которая также 10 ноября выходила в свет, но в США, образ герцогини Кембриджской был очень сдержанным. На событие Кейт приехала в белой блузке от Alexander McQueen. Отметим, что это не новый наряд Миддлтон. Впервые она надевала эту блузку в 2011 году.

Также герцогиня предпочла темно-синие классические брюки и пальто от Catherine Walker. Одежду соединила с синими замшевыми туфлями-лодочками на каблуке от Gianvito Rossi.

Волосы она уложила в фирменные локоны, а на лице сделала повседневный макияж. Среди украшений на Кейт можно увидеть серьги с сапфирами и бриллиантами, любимое кольцо.



Осенний образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Images



Осенний образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

С левой стороны на пальто Миддлтон была брошь в виде красного мака. С таким атрибутом на публике в последние дни появлялись принцесса Беатрис, принц Гарри и Меган Маркл. Этот символ дополняет аутфиты членов монаршей семьи, когда они чтят британских военных, которые погибли во время Первой мировой войны и в других конфликтах, где Великобритания была участником.

Напомним, недавно Кейт вместе с мужем побывала на вечернем приеме по случаю дня открытия саммита COP26 в Глазго. Тогда она надела приталенное платье трендового синего цвета.