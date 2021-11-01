В рамках климатического саммита COP26 герцоги Кембриджские посетили спортивный центр Alexandra Park. В нем собрались скауты со всех окрестностей, чтобы рассказать об инициативе #PromiseToThePlanet. Эта встреча была особенной для Кейт Миддлтон, ведь она сама была участницей скаутского движения.
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Образ Кейт Миддлтон
Аутфит жены принца Уильяма в Глазго был как никогда уместен. В прохладную погоду она надела черную водолазку в рубчик и любимые джинсы-скини, которые часто становятся основой ее образов во время неформальных выходов. Этот ансамбль total black Кейт Миддлтон разбавила стеганой жилеткой цвета хаки.
Ее look довершили темно-коричневые сапоги от французского дома моды Chloé. Их стоимость 250 фунтов стерлингов – почти 9 тысяч гривен. Герцогиня Кембриджская сделала привычную укладку с легкими локонами и едва заметный дневной макияж.
Кейт Миддлтон и принц Уильям в Глазго / Фото из инстаграма королевского фотографа Криса Джексона
Кейт Миддлтон и принц Уильям в Глазго / Фото Getty Images