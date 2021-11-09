Как Кейт и Уильям воспитывают детей
Герцоги Кембриджские имеют троих детей: 8-летнего принца Джорджа, 6-летнюю принцессу Шарлотту и 3-летнего принца Луи. Малыши редко появляются на публике с родителями, но и тогда они не кажутся невежливыми или капризными.
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По мнению королевского эксперта Эндрю Мортона, все потому, что Кейт Миддлтон и принцу Уильяму важно, чтобы их дети были сдержанными и благодарными. Такие качества трудно развить, постоянно балуя маленьких принцев и принцессу. Поэтому родители стараются воспитывать их как обычных детей – без титулов и должностей.
Кейт и Уильям развили в себе это замечательное умение позволять многим вещам казаться спонтанными, и именно так это видят их дети. Правила поведения за столом, благодарственные письма, милые любезности – все это навязывается им, чтобы они делали это на автомате,
– добавил эксперт.
Идею написания благодарственных писем принц Уильям позаимствовал у матери, принцессы Дианы. Именно она научила сыновей выражать уважение людям, которые им помогают. Такое воспитание Мортон назвал "методом принцессы Дианы".
"Метод принцессы Дианы"
Первая жена принца Чарльза часто, несмотря на королевские протоколы, брала детей в поездки и путешествия, приучая сыновей к обычной жизни.
Одна из причин заключалась в том, что она не хотела, чтобы мальчики росли, думая, что весь мир – это "рендж роверы", оружие и няни,
– подчеркнул королевский эксперт.
Принцесса Диана показывала принцам Уильяму и Гарри ограничения, согласно которым живут простые люди. Ребята ездили в общественном транспорте, стояли в очередях и принимали участие в благотворительных мероприятиях.
Принцесса Диана с сыновьями / Фото с инстаграма королевской семьи