Как Кейт и Уильям воспитывают детей

Герцоги Кембриджские имеют троих детей: 8-летнего принца Джорджа, 6-летнюю принцессу Шарлотту и 3-летнего принца Луи. Малыши редко появляются на публике с родителями, но и тогда они не кажутся невежливыми или капризными.

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По мнению королевского эксперта Эндрю Мортона, все потому, что Кейт Миддлтон и принцу Уильяму важно, чтобы их дети были сдержанными и благодарными. Такие качества трудно развить, постоянно балуя маленьких принцев и принцессу. Поэтому родители стараются воспитывать их как обычных детей – без титулов и должностей.

Кейт и Уильям развили в себе это замечательное умение позволять многим вещам казаться спонтанными, и именно так это видят их дети. Правила поведения за столом, благодарственные письма, милые любезности – все это навязывается им, чтобы они делали это на автомате,

– добавил эксперт.

Идею написания благодарственных писем принц Уильям позаимствовал у матери, принцессы Дианы. Именно она научила сыновей выражать уважение людям, которые им помогают. Такое воспитание Мортон назвал "методом принцессы Дианы".

Отметим, недавно герцоги Кембриджские нарушили королевский протокол. Они отправились в поездку одним рейсом всей семьей, что запрещено. Родители должны передвигаться отдельным транспортом от детей, чтобы в случае летальных исходов не погибли претенденты на корону.

"Метод принцессы Дианы"

Первая жена принца Чарльза часто, несмотря на королевские протоколы, брала детей в поездки и путешествия, приучая сыновей к обычной жизни.

Одна из причин заключалась в том, что она не хотела, чтобы мальчики росли, думая, что весь мир – это "рендж роверы", оружие и няни,

– подчеркнул королевский эксперт.

Принцесса Диана показывала принцам Уильяму и Гарри ограничения, согласно которым живут простые люди. Ребята ездили в общественном транспорте, стояли в очередях и принимали участие в благотворительных мероприятиях.



Принцесса Диана с сыновьями / Фото с инстаграма королевской семьи