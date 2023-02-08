В пижаме: девушка Владимира Остапчука показалась вместе с шоуменом на новых кадрах

Молодая девушка Владимира Остапчука чуть ли не впервые показала общие кадры с телеведущим. Впрочем, Екатерина скрыла его лицо.

Владимир Остапчук закрыл тему личной жизни с середины прошлого года. Но на днях он засветился в социальных сетях новой девушки Екатерины Полтавской.

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Девушка Владимира Остапчука поделилась общим кадром

22-летняя журналистка опубликовала короткое видео в инстаграм-сторезе, где показала себя в пижаме в лифте. У звездной пары дома выключили свет, поэтому они собрались работать в подъезд, где есть интернет и освещение.

На кадрах промелькнул и Владимир Остапчук, однако шоумен повернулся к девушке спиной, не показывая лицо. Пожалуй, пара еще не хочет рассекречивать отношения официально.

Выключили свет. Идем в подъезд с ноутбуком (там есть Wi-Fi и свет). Будем притворяться, что очень занятые люди,

– написала Екатерина.



Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук / Фото с инстаграм-сториз