"Могу заплатить за двоих": 22-летняя девушка Остапчука призналась, на чьи деньги они живут

Блогерша Екатерина Полтавская хоть не афиширует, что встречается с Остапчуком, но на вопросы об отношениях отвечает. Так, девушка рассказала о семейном бюджете и кто за кого платит.

У любимой Владимира Остапчука почти 37 тысяч фолловеров в инстаграме, и все они ужасно интересуются ее жизнью. Кто-то из подписчиков спросил: "Есть ли у вас семейный бюджет? Как распределяете деньги – совместно или каждый на себя свои?" Катя сначала пошутила, что живет на средства ведущего: "Каждый на меня свои", а потом добавила, что может заплатить и за себя, и за него.

Читайте также Новая избранница Владимира Остапчука намекнула, что они поженились: "Мой муж"

Как Остапчук делит семейный бюджет с 22-летней девушкой

Если серьезно, то за квартиру, коммунальные, продукты, заведения, отдых платит он. Если вместе идем на маникюр или в зал, тоже он. Если по отдельности, то каждый за себя, но я за двоих иногда могу заплатить. Если иду сама в супермаркет, то плачу сама,

– написала Катя Полтавская.

Она также заметила, что делает шоумену дорогие подарки: "Я дарю подарки без повода, как и он мне. И это далеко не трусы и носки". Кстати, по случаю Дня святого Валентина Катя получила от Остапчука огромный букет белых тюльпанов и кожаный ремень от французского люксового бренда Celine.

Девушка Остапчука о семейном бюджете / Фото с инстаграм-сторис

Кстати, предыдущая жена Владимира Остапчука Кристина отмечала, что "все основные обязательства по обеспечению лежат на мужчине", а она зарабатывала себе на помады, ему на подарки, на продукты и заправляла авто. По ее словам, финансовую модель в отношениях они обсудили еще "на берегу", то есть до брака.

Однако в 2021 году шоумен полностью покрывал строительство дома под Киевом, в который они мечтали переехать вместе, а Кристина брала на себя бытовые расходы, включая коммуналку и паркинг.