В Детском Евровидении-2022 примет участие 16 разных стран, среди которых будет и Украина. На днях ведущие конкурса определили случайным образом, под какими порядковыми номерами выступят участники.

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Под каким номером выступит Украина

Детское Евровидение откроет представитель Нидерландов Победители конкурса будут предпоследними – 15. В то время как Украина и ее представительница Злата Дзюнька завершит выступления участников и будет под 16 номером.

1. Нидерланды

2. Польша

3. Казахстан

4. Мальта

5. Италия

6. Франция

7. Албания

8. Грузия

9. Ирландия

10. Северная Македония

11. Испания

12. Великобритания

13. Португалия

14. Сербия

15. Армения

16. Украина

Добавим, в этом году украинцы имели возможность непосредственно участвовать во многих важных решениях для Детского Евровидения. Так зрители выбирали судей украинского Национального отбора, а затем национальное жюри, которое будет оценивать участников конкурса.

Главное о Детском Евровидении-2022