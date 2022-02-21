Уже скоро столица Армении – Ереван примет талантливых участников Детского Евровидения-2022. Местом проведения грандиозного шоу выбрали Концертный комплекс имени Карена Демирчяна.

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В 2011 году Армения уже выигрывала Детское Евровидение. Интересно, что после победы страна принимала конкурс в том же комплексе имени Карена Демирчяна. Даты нынешнего шоу пока неизвестны. Организаторы конкурса обещают назвать их в скором времени.

Концертный комплекс имени Карена Демирчяна / Фото из открытых источников

Что известно о Детском Евровидении-2022