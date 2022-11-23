Представительница Украины представила обновленную песню для Детского Евровидения-2022: как она звучит

Злата Дзюнька, которая представит Украину на Детском Евровидении-2022, обновила свою песню "Несокрушимая". Узнайте в материале, который рассказала девушка о треке.

13-летняя Злата Дзюнька представит Украину на Детском Евровидении в Армении. Она обновила песню для музыкального конкурса.

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Злата Дзюнька выпустила новую версию песни

На Радио Проминь Злата Дзюнька представила обновленную версию песни "Нескорена", которую она написала для Национального отбора.

Теперь же трек звучит более динамично, а также там есть больше строк на английском языке.

Моя песня – это молитва. В ней все то, что переживает сейчас каждый украинец и каждый ребенок в Украине. Через эту песню я хочу еще раз напомнить, насколько устойчив и несокрушим украинский народ,

– прокомментировала девушка.

Злата также анонсировала выход клипа – 25 ноября она планирует представить официальную видеоработу на песню "Нескорена".

Злата Дзюнька – "Нескорена": слушайте онлайн

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