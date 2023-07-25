Мини-альбом доступен на всех стриминговых платформах. Участники группы O'Torvald признаются, что трек – это внутренний монолог, исповедь, отражение сокровенных страхов.

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O'Torvald выпустил трек "Голосовые"

Все голосовые сообщения на первых минутах аудио – это настоящие разговоры военных, с которыми фронтмен группы Женя Галич проходит военную службу. Разрешение на их публикацию дал командир батальйона. Все эти сообщения были записаны во время реальных сражений и документируют жестокую реальность на фронте.

"Голосовые" – это одна из самых интимных песен, которую мы когда-то писали… Мы не хотим делать "байрактарщину" или патриотические гимны, однако и обходить войну не можем, ведь это часть моей жизни, часть жизни каждого из нас. Не романтизируйте войну. Это не голливудский фильм или игра. Война – это о смерти, потере близких людей, потере себя,

– отметили в группе.

Музыканты объясняют, что за каждой шуткой о Крыме, за каждым метром отвоеванной или сохранившейся территории стоят сотни и тысячи утраченных жизней. Поэтому этот мини-альбом начинается с голосовых сообщений военных в Бахмуте.

Это предыстория, которая в финале выливается в песню. "Голосовые" я посвящаю погибшим собратьям. Ребята навсегда в строю", – рассказывает Женя Галич.

Также, на своем ютуб-канале группа презентовала лирическое видео на песню "Голосовые", съемки которого проходили в одном из киевских баров. По сюжету герой Жени Галича приходит в бар, в котором бурлит жизнь, однако его никто не замечает.

O'Torvald представил мощный трек "Голосовые": видео

Реакция сети

Поклонники уже успели заценить новый мини-альбом группы. В комментариях фронтмену Жене Галичу они выразили свое восхищение и отметили, что новая песня доводит до слез:

"Сильно. Спасибо!"

"Это невозможно разрывает изнутри. Как нажала "play", так и замерла.. Слезы не могу остановить… Больно. Жень, спасибо, мы никогда не забудем! Героям Слава! Вечная память".

"Это очень страшно, просто развивает от эмоций, спасибо всем, кто там, позволяет нам жить сейчас здесь".

"Женя, это пи***ец! Спасибо! До слез, невозможно сильный релиз. Все 7:27 муравья".

"Женя, это так сильно.. плачу. Очень больно... Героям Слава!!!"

"Муравьи по коже и холоду прошли с первых секунд прослушивания. Слезы разрывают".

"Слушаю ее целый день со слезами на глазах... Пробила до стен прямо в сердце... Герои не умирают, они живут в сердцах миллионов людей".

Полный текст песни "Голосовые":

За что держаться мне,

когда пыль сжимает грудь

я был на дне, я в единственном числе

даже когда вокруг люди

я и есть он, нам вместе ок

он смог меня в себе закрыть

скажи мне кто есть твой Бог

и как мне любить

Припев: догорит

знаешь, каждый день здесь

как новая жизнь

я завис

уже не греют стены

погасло пламя

так мало снов

он у них мне сказал

будто время лечит,

будто время лечит

в одиночестве

запишу голосовые

может кто-то услышит

может кто-то услышит

таких как я

нас тысячи

ты просто оглянись вокруг

мы смеемся, плача

и слез ты не найдешь никогда

я и есть он

мы скованы

не отпускай, держи крепче

голосовые спланированные

сделай тише

(припев)

я завис

уже не греют стены

погасло пламя

догорит

знаешь, каждый день здесь

как новая жизнь

К слову, в апреле 2023 года в рок-группе O.Torvald состоялся первый релиз за последние 2 года. Музыканты вернулись из мощной песней "Дыши" о панических атаках и клипом, для которого построили настоящую реанимационную палату в бассейне.