Связь мамы и дочки – особенная. Мамочки могут непрерывно рассказывать о своих принцессах, хвастаться красивыми фотографиями и достижениями дочерей. Также они помогают потомкам реализовать себя в желаемой области. Особое внимание общественности привлекают звездные дочери. В праздничный весенний день смотрите материал о юных знаменитых красавицах на Showbiz 24.

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Звездные дочери

Кайя Гербер

19-летняя дочь знаменитой топ-модели Синди Кроуфорд уже давно покоряет подиумы и камеры фэшн-фотографов. Впервые на подиуме Кайя Гербер появилась в сентябре 2017 года, в возрасте 16 лет, и после своего дебюта сразу смогла стать звездой таблоидов и популярных глянцев. Однако, как утверждает Синди Кроуфорд, она не покупает дочери места на обложках глянцев, ибо если бы и была такая возможность, она бы это сделала ни для кого другого, как для себя.

Лила Грэйс Мосс

Несмотря на свой юный возраст, 18-летняя дочь Кейт Мосс Лила Грэйс также успела ворваться в fashion-индустрию. Девушка также дефилирует по подиуму в нарядах от люксовых брендов. В октябре 2018 года звездная дочка стала лицом бренда Marc Jacobs, а в ноябре впервые снялась для обложки глянца без знаменитой матери.



Кейт Мосс с дочкой Лилой / Фото Getty Images

Дева Кассель

Пока что 16-летняя Дева Кассель не достигла такого высокого профессионального уровня в модельном бизнесе как Кайя Гербер или Лила Грэйс Мосс, но стоит отметить, что у нее в запасе есть еще несколько лет. Звездная мама, Моника Беллуччи, сильно оберегала свою дочь от папарацци и светской жизни, поэтому вообще не публиковала с ней фотографий в социальных сетях. Однако репортерам все-таки удалось поймать красавицу Деву Кассель во время ее первого серьезного сотрудничества. Девушка снялась в рекламной кампании для Dolce & Gabbana, презентации которой ждали все фанаты.



Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель / Instagram / @monicabelluccilatest



Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель / Instagram / @monicabelluccilatest

Лили-Роуз Депп

Об этой 21-летней красавице модный мир говорит уже давно. В декабре 2016 года Лили-Роуз впервые вышла на подиум, и это сразу был показ Chanel. Ей удалось попасть в самое яблочко и сразу громко о себе заявить. На сегодня дочь Джонни Деппа является одной из самых востребованных юных моделей и активно принимает предложения о сотрудничестве и съемках для глянцев.



Джонни Депп и его дочь Лили-Роуз / People



Джонни Депп и его дочь Лили-Роуз / Коллаж: LifeStyle 24

Норт Уэст

Несмотря на свой слишком юный возраст, 7-летняя дочь Ким Кардашян и Канье Уэста уже стала настоящей звездой. Вскоре девочка станет видеоблогером, а также она уже успела предстать на обложке глянца без звездной мамы.

Злата Митчелл

Старшей дочери Ольги Фреймут только недавно исполнилось 15 лет, однако она уже имеет свою аудиторию поклонников и развивается в различных сферах. Так, в мае 2018 года Злата Митчелл выпустила свою первую коллекцию одежды, а также она часто делится снимками и видеороликами с соревнований по танцам.

Мария Полякова

Длинные ноги, высокий рост и тонкая талия 16-летней Марии Поляковой тоже обеспечили ей открытую дорогу в модельный бизнес. Старшая дочь эпатажной украинской певицы будоражит сеть провокационными снимками, а недавно поразила сменой имиджа.

Принцесса Леонор

Старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции – принцесса Леонор – является наследницей испанского престола. 15-летняя девушка часто появляется на публике с родителями, а недавно впервые сама посетила одно из мероприятий, которое состоялось в Мадриде. Будущая королева уже давно привыкает к исполнению монарших обязанностей.



Испанская принцесса Леонор / Фото Getty Images



Испанская принцесса Леонор с родителями и сестрой / Фото Getty Images