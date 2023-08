Независимая Украина – 32 года: главные достижения звездного бомонда дома и за рубежом

Женщина стала публичным лицом только с приходом своего мужа Владимира Зеленского к власти. До 2019 года Елена была сценаристкой "Квартала 95". Впрочем, статус первой леди коренным образом изменил ее жизнь.

Елена Зеленская теперь активно участвует в официальных церемониях и государственных мероприятиях, она поддерживает дипломатические отношения с женами глав других государств и играет важную роль в формировании имиджа страны.



Елена Зеленская из Кейт Миддлтон и Джилл Байден / Фото из инстаграмма первой леди

Первая леди неоднократно находилась в списке самых влиятельных женщин Украины.

К тому же, в 2022 году ей вручили награду SheO Awards в номинации "Мир в мире" от польского издания Wprost. В этом году она получила награду The Hillary Rodham Clinton Awards от Джорджтаунского института женщин, мира и безопасности. А уже в декабре 2022 года Елена Зеленская вошла в список 100 женщин BBC, которые вдохновляют и влияют на мир.

Свой профессиональный путь Юлия Санина начала в 2011 году с Валерием Бебко, который потом стал ее мужем. Вместе они создали русскоязычный поп-дуэт Val&Sania, записали несколько совместных песен и сняли клип. Впоследствии появился коллектив The Hardkiss, где Юлия стала вокалисткой, а Валерий – гитаристом. Эта трансформация позволила группе достичь широкого признания не только в Украине, но и во всем мире, утвердившись ведущей рок-группой. Дебютная работа дуэта Babylon увлекла публику и заложила основу для их успешной музыкальной карьеры.

За 12 лет Юлия Санина исполнила множество фантастических песен. Как украиноязычных, так и английских. Среди самых популярных хитов группы – песня "Журавли".

Важным этапом на творческом пути группы является участие в Нацотборе на Евровидение-2016, однако на вокальном конкурсе Украину представила Джамала. А уже в 2023 году Юлии Саниной выпала честь вести все три шоу Евровидения-2023. Там певица дебютировала в роли ведущей.

Для меня большая честь вести Евровидение-2023. В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Великобританией,

– отмечала исполнительница.

Она достойно представила Украину и была на уровне британских коллег, для которых английский язык – родной. Этим она очень порадовала как украинцев, так и мировых фанатов.

Режиссерская карьера девушки началась в 2016 году благодаря сотрудничеству с известным украинским певцом MONATIK. Клип на песню "Выходной" стал началом их партнерства. Впоследствии артисты также презентовали совместную видеоработу на трек "Кружит", которая получила награду как лучшее музыкальное видео на престижной премии Yuna 2016. С тех пор певица и режиссер продолжили активное сотрудничество.

С 2019 года клипмейкер начала сотрудничать с мировыми знаменитостями. Тогда одесситка Таню Муиньо сняла видео для Кэти Перри на песню Small Talk.

Потом режиссер также работала с The Weeknd и американским рэпером Post Malone, Cardi B, Lizzo и Lil Nas X, Элтоном Джоном, Бритни Спирс и другими артистами. В 2023 году Таня сняла непревзойденные клипы для Сэма Смита, Doja Cat и Гарри Стайлса.

Важно отметить, что клипмейкер является рекордсменкой по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA. Она победила трижды подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах. К тому же является двукратной победительницей в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018, 2019).

Более того, работы украинского режиссера получили 9 номинаций на премии MTV Video Music Awards. В 2022 году она претендовала на победу в номинации "Лучшее видео" за клип на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X, а в этом году клип Тани Муиньо на песню As It Was британского певца Гарри Стайлса номинировали на "Грэмми- 2023".

К тому же с режиссером охотно сотрудничают украинские исполнители. Она известна своими видеоработами для Мишель Андраде, NK, DOROFEEVA, Lida Lee и других звезд.

Более того, украинский режиссер сняла кампейн для весенне-летней коллекции Dior 2023. В своей работе украинка использовала стиль барокко.

Евгений Клопотенко

Сначала мужчина работал официантом в ресторанах Германии, США и Украины. Со временем он осознал, что тоже хочет готовить. Евгений начал учиться самостоятельно, а уже сегодня он популяризирует украинскую кухню на мировой арене.

Ключевым этапом в карьере повара стала победа в шоу "Мастер Шеф", это дало ему возможность учиться во французской школе кулинарии Le Cordon Bleu.



Евгений Клопотенко / Фото из инстаграмма кулинара

Шеф-повар активно продвигает Украину, ее ценности и культуру на мировой арене. Выпустил англоязычную книгу, которая содержит 70 рецептов древних украинских блюд, поданных в современной интерпретации. На страницах книги читатели откроют для себя интересную информацию о продуктах, обычно встречающихся в Украине, в частности об их пользе для здоровья, уникальности, а также их историческом значении и традиционных способах приготовления.



Книга Евгения Клопотенко / Фото из инстаграммп кулинара

За свои достижения кулинар попал в рейтинг 50 Next, где стал единственным украинцем, которого организаторы всемирно известного ресторанного рейтинга The World's 50 Best Restaurants включили в список профессионалов, расширяющих границы гастрономии.

Что интересно, ресторатор кормит приезжающих в Киев мировых лидеров и всемирно известных персон. Он разработал меню, включающее 10 блюд. Их представляют гостям в поезде "Укрзализныци", когда они находятся в пути в столицу. В основном приготовлением занимается команда повара, но иногда он сам готовит блюда. Так, Евгений Клопотенко уже накормил главу Европейского парламента Роберта Метсола, миллиардера Ричарда Брэнсона, и звезду "Пиратов Карибского моря" Орландо Блума.