Незалежній Україні – 32 роки: головні досягнення зіркового бомонду вдома й за кордоном
24 серпня 2023 року незалежній Україні виповнюється 32 роки. Але ми продовжуємо боротися за свободу у різних сферах. Велике значення у цій боротьбі, яка триває століттями, мають відомі люди.
Вони є голосом нашої країни у всьому світі. Представники різних сфер, зокрема й культурної, розповідають про Україну та прославляють її. Чимало відомих людей після початку повномасштабного вторгнення взяли в руки зброю та стали на захист України. Дехто вже повернувся до довоєнної діяльності та допомагає відвойовувати незалежність в тилу. Кожен працював і працює для того, щоб зовсім скоро всі ми жили під мирним небом у суверенній державі.
Цікаво 16 фільмів, які Україна висувала на Оскар за роки Незалежності
Спеціально до Дня Незалежності 24 Канал розповість про головні здобутки зіркового бомонду вдома та за кордоном. Якими є найзнаковіші хіти часів Незалежності? Як відомі українці виборюють свободу у час повномасштабної війни? Як наші зірки представляють Україну на світовій арені? Як Україна перемагала на Євробаченні у складні історичні часи? Про все це читайте далі.
Від "Скрябіна" до Джамали: найзнаковіші хіти часів Незалежності
Якісної української музики не існує – казали нам за Радянщини та навіть у роки Незалежності. Ці наративи трапляються і сьогодні, та всі ми знаємо – це просто міф. Україномовна музика існувала, була популярною тоді й зараз, попри всі спроби російського продукту вивищитися.
Культові українські хіти неможливо вмістити у список з 10, 30 чи навіть 100 найкращих пісень. Адже українська музика не обмежується фольком і страждальними мотивами. Тут є місце і ліриці, і провокативному репу й ефектному панк-року. Ми спробували зібрати 16 пісень, які були хітами в Україні та за кордоном, били всі рекорди та стали знаковими у формуванні сучасної української музики.
Варте уваги "Народжені вільними": Злата Огнєвіч та БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вперше заспівали в дуеті до Дня Незалежності
1993 – "То моє море"
Цього року гурт "Скрябін" записав третій неофіційний альбом "Технофайт", у який увійшла версія легкої та мелодичної пісні "То моє море". Колектив подарував цей трек Сестричці Віці (Віка Врадій), яка стала відомою саме з цією композицією. Сьогодні пісня "То моє море" набула особливого значення для українців.
"Скрябін" – "То моє море": дивіться відео онлайн
Сестричка Віка – "То моє море": дивіться відео онлайн
1995 – "Вона"
"Я хотів зробити таку версію, яка покаже емоцію, таке цунамі, що знесе стіни. Таке в мене відчуття і бачення цієї пісні", – так Тарас Чубай висловився про композицію. Пісня стала однією з тих, яку завжди співають у великій компанії, сидячи навколо багаття.
"Плач Єремії" – "Вона": дивіться відео онлайн
1997 – "Весна"
Гурт "Воплі Відоплясова" часто називають засновником українського року. Олег Скрипка та його команда подарували українцям нове оригінальне і ефектне звучання. Під пісню "Весна" – неможливо не підспівувати.
"ВВ" – "Весна": дивіться відео онлайн
2003 – "Понад хмарами"
Співачка Катя Chilly та її голос залишаються феноменом української музики. У 2002 році вона практично відмовилась від сцени, але таки погодилася заспівати з "Тартаком" – тільки заради Положинського.
"Тартак" і Катя Chilly – "Понад хмарами": дивіться відео онлайн
2004 – "Дикі танці"
Шкіряними вбраннями, енергійними танцями та гуцульською музикою – так Руслана підкорила Євробачення з піснею Wild Dances. Вона стала першою переможницею з України.
Руслана – "Дикі танці": дивіться відео онлайн
2005 – "Тебе це може вбити"
Попрок-гурт "СКАЙ" став популярним на початку нульових. Пісня "Тебе це може вбити" вперше прозвучала у 2005 році на телеканалі М1 та стала суперхітом. Сингл крутили на 25 радіостанціях, а кліп перебував у топах довгий період.
"СКАЙ" – "Тебе це може вбити": дивіться відео онлайн
2007 – "Шо з-под дуба"
Гурт "ДахаБраха" популяризував український фольк та творив нове звучання ще до того, як це стало популярним. Пісня звучала і в американському серіалі, і в відеоролику Девіда Бекхема. Українці ж оцінили її трохи пізніше.
"ДахаБраха" – "Шо з-под дуба": дивіться відео онлайн
2008 – "Поліна"
Важко виділити одну пісню "Бумбоксу" за роки їхньої музичної праці. Та романтична та водночас драйвова "Поліна" не залишила байдужим нікого.
"Бумбокс" – "Поліна": дивіться відео онлайн
2010 – "Бери своє"
Цього року "Антитіла" подарували українцям мотиваційний та енергійний трек про те, як потрібно добиватися своєї мети.
До слова "Пробирає до мурах": Jerry Heil та поляк PRZYŁU випустили чуттєву пісню до Дня Незалежності
"Антитіла" – "Бери своє": дивіться відео онлайн
2013 – "Обійми"
На сьогодні пісня "Океану Ельзи" "Обійми" залишається однією з найбільш популярних у творчості гурту. Від хіта фанатіли не лише українці – іноземці створили безліч реміксів та виводити пісню в топи навіть через кілька років після її випуску.
"Океан Ельзи" – "Обійми": дивіться відео онлайн
2012 – Make Up
Гурт The Hardkiss розпочинав з англомовних пісень та дуже швидко завоював закордонну публіку. Після 2016 року у колективу з'явилося більше україномовних пісень, але головний хіт Make Up став їхньою візитівкою.
The Hardkiss – Make Up: дивіться відео онлайн
2014 – Misto
У 2014 році ONUKA справила фурор, поєднавши мотиви українського фольклору та електроніки. Пісня Misto показала, що українське – сучасне та круте.
ONUKA – Misto: дивіться відео онлайн
2016 – "1944"
Джамала стала другою співачкою, яка перемогла на Євробаченні від України. Пісня "1944" і тоді, і зараз залишається не просто хітом, а шляхом до розуміння історії кримських татар. Джамала показала контекст Криму та свого народу не тільки Україні, але всьому світу.
2018 – "Плакала"
Гурт KAZKA у 2018 році побив всі можливі рекорди з піснею "Плакала". Трек очолив музичні рейтинги у десятці країн, а згодом потрапив у список 100 найкращих кліпів на YouTube.
KAZKA – "Плакала": дивіться відео онлайн
2021 – SHUM
Гурт Go_A не переміг на Євробаченні у 2021, але здобув натомість щось набагато більше. Пристрасну любов європейців, мільйонні прослуховування та вперше згадка у чартах Billboard.
Go_A – SHUM: дивіться відео онлайн
2022 – "Ой у лузі червона калина"
У 2022 році українська музика розквітнула по-новому: стався справжній вибух україномовних пісень про любов до свого, боротьбу, кохання. Та всіх нас з перших днів об'єднала вона – "Червона калина". І хоч ця пісня написана понад 100 років тому, вона отримала друге дихання у 2022.
Українські зірки – "Ой у лузі червона калина": дивіться відео онлайн
"Незалежність України – це слабка Росія": як зірки виборюють свободу на війні
Українські артисти продовжують наближати перемогу України у війні – хтось на передовій, хтось в тилу.
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Артисти на фронті
Одним із найвідоміших бійців є режисер Олег Сенцов. Лише кілька років тому його звільнили з 5-річного російського полону, проте Олег ні хвилини не вагався щодо захисту країни у день вторгнення. Тривалий час він був на Бахмутському напрямку, а зараз воює на Півдні.
Поки я був у в’язниці п’ять років, у мене постійно стояла перед очима картинка, як я у камуфляжі з автоматом їду на БТР по півострову з українським прапором звільняти Крим і своє рідне село, свій рідний дім,
– казав Сенцов в одному з інтерв'ю.
Олег Сенцов / Фото з його інстаграму
Час від часу до підписників виходить і Андрій Хливнюк з гурту "Бумбокс". Він вступив до лав ЗСУ після 24 лютого 2022 року. Артист зараз працює пілотом ударного дрону. Співак вірить в перемогу, хоч знає, що вона не буде швидкою.
"Йдуть важкі бої не на життя, а на смерть. І вони тривають. І кінця і краю поки що цьому не видно. Перемога настане, зараз чи через сто років. Це зрозуміло, бо тут це боротьба добра і зла. Вона завжди закінчується перемогою добра", – говорив раніше Хливнюк.
Андрій Хливнюк / Фото з його інстаграму
Водночас його колега, музикант та репер YARMAK рідко спілкується з фанатами. Відомо, що Олександр пішов до військкомату у перший день вторгнення і вже 25 лютого приїхав на фронт. Артист раніше був гранатометником, а тепер став аеророзвідником.
Репер в інтерв'ю зізнавався, що на Новий рік загадував єдине бажання – розпад Росії та кривавої битви у них всередині. Додамо, що час від часу YARMAK пише пісні на чергуваннях, а вдома його чекає маленька донечка.
YARMAK / Фото з його інстаграму
Багато артистів продовжують боротися з ворогом на полі бою. Хто ще із зірок служить в лавах ЗСУ:
- Женя Галич з гурту O.Torvald
- Дмитро Дікусар
- Даніел Салем
- Олександр Положинський
- Віталій Козловський
- Олександр Печериця та інші.
Артисти в тилу
Частина артистів вже повернулася до роботи в тилу. Зараз вони дають благодійні концерти, збирають гроші на ЗСУ та допомагають потерпілим у війні.
Чи не найважливішу роботу для забезпечення військових сьогодні виконує волонтер Сергій Притула. Він з початком повномасштабної війни покинув роботу на телебаченні та почав займатися благодійним фондом.
Зараз йому вдається збирати на потреби військових космічні суми. Лише пригадайте, як у червні 2022 року Сергій Притула оголосив збір на 600 мільйонів гривень, який закрили за кілька днів.
Сергій Притула / Фото з його інстаграму
Притула має активну громадянську позицію і він вже неодноразово висловлювався про Україну. На його думку, держава є найбільшою цінністю для всього суспільства.
Те, за що люди кладуть свої життя за Україну – це і є "Україна понад усе". І це велика любов до своєї держави, що має бути тим фундаментом, на якому має постати нова Україна, про яку ми мріяли, яку нам не соромно передати нашим дітям,
– вважає Сергій.
Наближає перемогу всередині країни й Тарас Тополя з "Антитіл". З початком війни музиканти гурту працювали на фронті, Тарас, зокрема, був парамедиком. Згодом їх вивели з передової, тож артисти повернулися на сцену та збирають гроші на ЗСУ.
У коментарях 24 Каналу співак зізнався, що обов'язок кожного чоловіка – захищати свою батьківщину безпосередньо на передовій.
Для нього головне – це захист країни зі зброєю, а вже на другому місці – робота в тилу та забезпечення фронту. "Антитіла" за наказом Залужного повернулися до "довоєнної роботи" – музики.
Тарас Тополя із Зеленським / Фото з його інстаграму
"Зараз ми займаємося тим, що даємо концерти, кошти з яких відправляємо на різні потреби передової й не лише. Також у нас є ще діти загиблих побратимів, які потребують допомоги", – пояснив Тарас Тополя.
Співак відповів, що для нього означає Незалежність України. Перш за все – це право самостійно проявляти власну волю і реалізовувати її у всіх аспектах життя.
Незалежність України – це свобода, це демократія, це толерантність у взаємовідносинах між громадянами, це гендерна рівність, це успішна економіка, це якісна сучасна освіта, це розвиток технологій. І, звичайно, це крутий, потужний оборонний сектор та слабка Росія,
– висловився Тополя.
Важливу роль у наближенні перемоги посідає і "Культурний десант", який створив Коля Сєрга. Цей проєкт об'єднав українських артистів та працює вздовж усієї лінії фронту, навіть у реабілітаційних центрах.
"Робота "Культурного десанту" є цінною. Це, безпосередньо, робота з морально-психологічним станом військових. Ми вивчаємо ситуацію у кожному підрозділі, дивимось, який бойовий дух у хлопців, і передаємо інформацію офіцерам морально-психологічного забезпечення. А ті потім працюють зі своїми бійцями", – розповідав Сєрга.
Але найголовніше – артисти підіймають бойовий дух військових ЗСУ та заряджають силою рухатись до перемоги.
Коля Сєрга / Фото з його інстаграму
Не можемо не згадати й вплив сфери кіно під час війни. Сьогодні українські фільми прославляють нашу країну по всьому світу та розповідають правду про російське вторгнення.
Режисер Ахтем Сеітаблаєв, який у 2014 році на власні очі бачив окупацію Криму, з початком повномасштабної війни теж взяв до рук зброю та приєднався до лав тероборони. Тепер він ще й допомагає розвивати українську культуру – знімає фільми.
На його думку, можна безліч разів розповідати про війну в Україні під час інтерв’ю, але показати це в кіно дієвіше.
Сьогодні вже є підтвердження того, що ми достукались до світу, все більше людей розуміють слово Україна як ознаку гідності, мужності й жертовності. Всі ці складові створюють єдиний образ – і країни, і людей,
– пояснює Сеітаблаєв.
Ахтем Сеітаблаєв / Фото з його інстаграму
Зараз він готує кілька художніх фільмів, пов’язаних зі Збройними силами України. Ахтем щиро вірить, що скоро буде день перемоги й він поїде до рідного Криму.
Всі інші артисти теж долучилися до роботи в тилу, щоб наблизити перемогу України. Відомі особи влаштовують благодійні концерти та вистави, збирають гроші для ЗСУ, закупляють авто для військових, донатять та говорять про війну по всьому світу.Дякуємо кожному українцю, який бореться за свободу та незалежність країни на передовій чи в тилу!
У музиці, дипломатії, кулінарії: як відомі українці представляють Україну на світовій арені
Впродовж останніх трьох десятиліть в Україні народилося багато талановитих особистостей, які залишили свій слід у різних сферах. Вони все частіше знаходять визнання не лише в межах країни, а й у світовому масштабі.
24 Канал розповість про першу леді України Олену Зеленську, співачку Юлію Саніну, кліпмейкерку Таню Муіньо, шеф-кухаря Євгена Клопотенка та приму-балерину Катерину Кухар. Про їхній творчий шлях за час Незалежності – читайте далі.
Олена Зеленська
Жінка стала публічною особою лише з приходом свого чоловіка Володимира Зеленського до влади. До 2019 року Олена була сценаристкою "Кварталу 95". Втім, статус першої леді докорінно змінив її життя.
Олена Зеленська тепер бере активну участь в офіційних церемоніях і державних заходах, вона підтримує дипломатичні стосунки із дружинами голів інших держав і відіграє важливу роль у формуванні іміджу країни.
Олена Зеленська з Кейт Міддлтон та Джилл Байден / Фото з інстаграму першої леді
До того ж у 2022 році їй вручили нагороду SheO Awards у номінації "Мир у світі" від польського видання Wprost. Цього ж року вона отримала нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards від Джорджтаунського інституту жінок, миру та безпеки. А вже у грудні 2022 року Олена Зеленська увійшла до списку 100 жінок BBC, які надихають та впливають на світ.
Юлія Саніна
Свій професійний шлях Юлія Саніна розпочала у 2011 році з Валерієм Бебко, який згодом став її чоловіком. Разом вони створили російськомовний поп-дует Val & Sania, записали кілька спільних пісень та зняли кліп. Згодом з'явився колектив The Hardkiss, де Юлія стала вокалісткою, а Валерій – гітаристом. Ця трансформація дозволила гурту досягти широкого визнання не лише в Україні, а й у всьому світі, утвердившись як провідна рок-група. Дебютна робота дуету Babylon захопила публіку та заклала основу для їхньої успішної музичної кар'єри.
THE HARDKISS – Babylon: дивіться відео онлайн
Відтак за 12 років Юлія Саніна виконала безліч фантастичних пісень. Як українськомовних, так і англійських. Серед найпопулярніших хітів гурту – пісня "Журавлі".
THE HARDKISS – "Журавлі": дивіться відео онлайн
Важливим етапом на творчому шляху гурту є участь у Нацвідборі на Євробачення–2016, проте тоді на вокальному конкурсі Україну представила Джамала. А вже у 2023 році Юлії Саніній випала честь вести всі три шоу Євробачення–2023. Там співачка дебютувала в ролі ведучої.
Для мене велика честь вести Євробачення-2023. Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить із Британією,
– зазначала виконавиця.
Вона гідно представила Україну й була на рівні з британськими колегами, для яких англійська мова рідна. Цим вона дуже потішила, як українців, так і світових фанів.Тепер вокалістка з колективом гастролює не лише Україною. Вона також має світові тури, зокрема восени The Hardkiss провели концерти в Північній Америці.
Таня Муіньо
Режисерська кар'єра дівчини розпочалася у 2016 році завдяки співпраці з відомим українським співаком MONATIK. Кліп на пісню "Выходной" став початком їхнього партнерства. Згодом артисти також презентували спільну відеороботу на трек "Кружит", яка отримала відзнаку як найкраще музичне відео на престижній премії Yuna 2016. Відтоді співачка та режисер продовжили активну співпрацю.
MONATIK – "Кружит": дивіться відео онлайн
З 2019 року кліпмейкерка почала співпрацювати зі світовими знаменитостями. Тоді одеситка Таню Муіньо зняла відео для Кеті Перрі на пісню Small Talk.
Katy Perry – Small Talk: дивіться відео онлайн
Згодом режисерка також працювала з The Weeknd і американським репером Post Malone, Cardi B, Lizzo і Lil Nas X, Елтоном Джоном, Брітні Спірс та іншими артистами. У 2023 році Таня зняла неперевершені кліпи для Сема Сміта, Doja Cat та Гаррі Стайлса.
Важливо зазначити, що кліпмейкерка є рекордсменкою за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA. Вона перемогла тричі поспіль: у 2016, 2017 і 2018 роках. До того ж є дворазовою переможницею в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018, 2019 роки).
Ба більше, роботи української режисерки отримали 9 номінацій на премії MTV Video Music Awards. У 2022 році вона претендувала на перемогу в номінації "Найкраще відео" за кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X, а цього року кліп Тані Муіньо на пісню As It Was британського співака Гаррі Стайлса номінували на "Ґреммі-2023".
До того ж з режисеркою охоче співпрацюють українські виконавці. Вона відома своїми відеороботами для Мішель Андраде, NK, DOROFEEVA, Lida Lee та інших зірок.
"Время и Стекло" – "Тролль": дивіться відео онлайн
Ба більше, українська режисерка зняла кампейн для весняно-літньої колекції Dior 2023. У своїй роботі українка використала стиль бароко.
Весняно-літньої колекції Dior 2023: дивіться відео онлайн
Євген Клопотенко
Спершу чоловік працював офіціантом в ресторанах Німеччини, США та України. Згодом він усвідомив, що також хоче готувати. Євген почав вчитися самостійно, а вже сьогодні він популяризує українську кухню на світовій арені.
Ключовим етапом в кар'єрі кухаря стала перемога в шоу "Мастер Шеф", адже це дало йому можливість навчатися у французькій школі кулінарії Le Cordon Bleu.
Євген Клопотенко / Фото з інстаграму кулінара
Шеф-кухар активно просуває Україну, її цінності та культуру на світовій арені. Тож випустив англомовну книгу, яка містить 70 рецептів давніх українських страв, поданих у сучасній інтерпретації. На сторінках книжки читачі відкриють для себе цікаву інформацію про продукти, які зазвичай зустрічаються в Україні, зокрема про їх користь для здоров'я, унікальність, а також їх історичне значення та традиційні способи приготування.
Книга Євгена Клопотенка / Фото з інстаграму кулінара
Що цікаво, ресторатор годує світових лідерів та всесвітньовідомих персон, які приїжджають до Києва. Він розробив меню, що включає 10 страв. Їх подають гостям у поїзді "Укрзалізниці", коли вони перебувають у дорозі до столиці. В основному приготуванням займається команда кухаря, але іноді й він сам готує страви. Так, Євген Клопотенко вже нагодував голову Європейського парламенту Роберта Метсола, мільярдера Річарда Бренсона, і зірку "Піратів Карибського моря" Орландо Блума.
Борщ – українська страваІніціатором офіційного визнання борщу українською національною стравою став шеф-кухар Євген Клопотенко. Він впродовж трьох років боровся за цю ідеію. І вже 1 липня 2022 року структура ООН з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) внесла український борщ до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони.
"Це перемога саме над Росією, бо вони всіма силами гальмували нашу заявку та активно просували борщ, як рашн суп", – зазначив кулінар.
Катерина Кухар
На великій сцені Катерина дебютувала у підлітковому віці. У 1997 році їй запропонували взяти участь у відомій постановці Чайковського "Лускунчик", вона погодилась та зіграла роль Маші у балеті на сцені Bunka Kaikan в Японії.
Катерина Кухар / Фото з інстаграму танцівниці
Вона неодноразово виступала й в інших країнах світу. Проте у 2006 році відбувся важливий етап в кар'єрі Кухар. Цього року вона разом Олександром Стояновим вперше виступила у постановці "Лускунчик" в Україні. Вже через кілька місяців вони відвідали Китай разом зі своєю виставою. Поступово їхні виступи набирають обертів та справляють справжній фурор на глядачів. Відтак їх запрошують виступати з усіх точок світу.Окрім того, що Катерина Кухар є примою-балериною та народною артисткою України, вона також вважається почесним членом журі та педагогом майстер-класів на міжнародних конкурсах і фестивалях.
У травні 2023 року після тривалої перерви Катерина Кухар презентувала український балет "Лісова пісня" у Сіетлі штату Вашингтон. Що цікаво, тоді "Лісова пісня" вперше за часів Незалежності була представлена у США.
Тріумфальні перемоги на Євробаченні у складний історичний час
Перемога Руслани в рік Помаранчевої революції
Україна дебютувала на пісенному конкурсі Євробачення у 2003 році. І вже наступного року здобула перемогу. У рік, коли країну сколихнула Помаранчева революція. Тоді нас представляла Руслана з піснею "Дикі танці", яка дотепер не втрачає своєї актуальності. Спеціально до Дня Незалежності ми поспілкувалися з артисткою, повернулися в той час, коли "Дикі танці" співав увесь світ.
Ви стали першою представницею України на Євробаченні, яка перемогла у конкурсі. Що для вас означає це?
Ми відкрили Україну для всіх і для самих себе насамперед. Ми відчули, хто ми. Ми стали горді тим, що ми – українці. Це об'єднало нас по всьому світу і дало величезний поштовх і натхнення. Ми стали Україною ще раз. Попередні покоління це робили по-своєму… Ця ж перемога вийшла за рамки просто культурної події.
Це було зроблено щиро, впевнено, з вірою і від душі. І ця перемога творилася абсолютно всіма українцями по всьому світу. Ми стояли на сцені, ви вболівали – це було зроблено разом. Тому я вважаю, що ця перемога стала одним з найбільших об'єднань України і українців.
Руслана у фіналі Євробачення-2023: дивіться відео онлайн
"Дикі танці" дотепер є популярними серед слухачів. Цей трек ви написали разом з чоловіком. Розкажіть, будь ласка, як створювалася ця пісня, чому саме такий мотив і як ви потрапили на Євробачення.
Цей мотив дивом не потрапив до складу альбому "Дикі танці", який був виданий у 2003 році. Якби ми видали його весною 2003-го, то ми не мали б права виконувати цю пісню. Адже, згідно правил Євробачення, пісня має прозвучати вперше на конкурсі і не бути виданою за певний термін до конкурсу.
В альбом "Дикі танці" ця пісня не увійшла, тому що вона мала дуже складний біт. Вважати, що українська пісня – це лише мелодія, не правильно. Для мене українська пісня починається перш за все з українського ритму. Це основа. Це – той пульс, у ритмі якого б'ється наше серце. Це і є дійсно наше. Якщо ми беремо українську мелодію, але використовуємо при цьому українські ритми, я не вважаю, що це дійсно українська справжня музика. Тому на тому етапі ми трішки забуксували. Ми робили багато експедицій, але вони не відкрили нам всієї таємниці справжнього автентичного українського ритму… Та пройшов рік і я сама сіла за барабани і сама зіграла. Таким чином з'явилася пісня. Їй не вистачало її справжнього українського ритму: трембіти були, українська мелодія була, українські слова були, етнічні інструменти (труби сопілки, фдоярки) – це все було. А української основи не було. Як тільки з'явився український ритм, який я сіла і сама на барабанах зіграла (причім, навіть не на барабанах, а на літаврах – це були величезні тома, літаври), тільки після цього пісня зазвучала.
Руслана – "Дикі танці": дивіться офіційний кліп онлайн
Ми робили її з Сашком разом. Саша комбінував тексти. До створення текстів, як української, так і англійської версії, було долучена величезна кількість людей. Написано було рекордну кількість текстів. І з кожної версії чи не по рядочку бралося. Тому насправді це була така собі колективна творчість. Ми просто не перераховували всіх людей, які допомагали нам робити ці тексті. В аранжуванні велику роль зіграв Міша Некрасов. Треба віддати належне – це один із найталановитіших українських продюсерів. Міша багато мені допомагав з "Дикими танцями". Зокрема, вже потім, коли була створена ритмічна основа, ми з ним боролися за сам саунд: щоби барабани звучали настільки потужно, як це навіть не витримує поп-музика по стилю, щоби це виходило за рамки поп-музики. Тобто барабани, які звучать в "Диких танцях" – це дійсно дуже важкий саунд. Дуже рідко, коли хтось у поп-музиці використовує подібне звучання ритмів. Тому коли ми вийшли на сцені у Стамбулі, воно там так гримнуло, що було враження ніби ми грозу привезли з Україии – це дійсно виглядало ритмічно як шторм, як щось блискавичне і надпотужне. Ми привезли у цих ритмах силу своєї землі – силу гір і драйв наших сердець. Тоді слоган нашої кампанії "Дикі танці" звучав як "Ми співаємо мовою тіла, ми танцюємо у ритмі гір". Це ми і привезли – мову тіла і ритм гір. І оскільки наші гори дійсно зберігають найпрадавнішу культуру, то ми були неповторні.
І я сьогодні з гордістю можу сказати, що ми лишилися вірними собі і ніколи не зрадимо собі – українські ритми для мене понад усе. Як музикант, як людина, яка дихає Україною, я вважаю, що саме ритм приніс нам тоді успіх. І по сьогоднішній день саме цей ритм тримає популярність цієї пісні.
Про цю популярність свідчить незліченна кількість кавер-відео, які безперервно з'являються протягом цих 20 років; пісню виконують на різних талант-шоу, на різних проектах – я не знаю, хто ще не переспівав "Дикі танці". А скільки дітей виконує цю пісню по всьому світу від В'єтнаму до Аргентини важко перелічити. До мене досить часто підходять доволі популярні виконавці і кажуть, що їм пропонували зробити кавер на цю пісню. Так само ді-джеї кажуть, що їм на вечірках постійно замовляють цей трек, бо це істинний драйв.
У сьогоднішній же ситуації, у якій перебуває Україна, як а бореться за своє виживання і Незалежність, цей ритм звучить ще символічніше. Сьогодні цей ритм більш за все потрібен нам самим.
Руслана на Євробаченні-2004 / Фото з інстаграму співачки
Усі перемоги України на Євробаченні відбувалися в складний історичний період. Ви перемогли напередодні Помаранчевої революції, Джамала – після окупації Криму та початку війни на Донбасі, Kalush Orchestra – у розпалі повномасштабної війни. На вашу думку, яку роль відіграють перемоги України на подібних конкурсах у час складних історичних подій?
Перемоги України – це насамперед перемоги! І це те, що нам зараз так потрібно! Музика, мистецтво, культура – це те, що звучатиме, демонструватиметься, збиратиме маси людей, думок, вражень, це та арена, на якій ми будемо почуті більш, ніж під час будь-яких політичних засідань та зібрань. Такі арени дають одразу Україні і прихильників, і підтримку, і симпатію, і силу. І це абсолютно щиро відбувається. Одного разу, завоювавши серця мільйонів по всьому світу, створивши подібний фан-клуб для України – це залишається назавжди. Люди, які одного разу відчули таку симпатію до України, назавжди залишаються з нею. Будь-яка людина у світі через музику зрозуміє абсолютно все. Музика – це найкращий меседж, бо це емоційний меседж. Це – те, що передає саму емоцію України, відкриває її душу. А душа України неймовірна у своїх фарбах та вібраціях. І це сильніше за будь-які слова.
Я вважаю таку музичну місією однією з найважливіших. Закликаю інших музикантів досить серйозно ставитися до всього, що ми сьогодні творимо і будемо надалі творити, бо зараз це в тому числі зброя України, її щит, її захист, її стрижень, її стела.
Перший рік Незалежності України. Яким він був для вас?
Ми – молодь, школярі та студенти, шаленіли від свободи. Я краще не скажу.
Ми шаленіли від свободи. Ми були приголомшені тим, що отримали те, про що мріяли. Я не хочу виділяти якось особливо свій край, але я зустріла Незалежність у Львові. І те, як Львів буквально спалахнув радістю, гордістю, гідністю, це неможливо передати словами … Але й ціна була надважкою. Чого тільки вартує те, як "розрахувався" Івасюк за те, що творив українську пісню, плекав українське слово, беріг та розвивав українську традицію. І боровся не лише він. І платив найдорожчу ціну не лише він. Тоді з моменту поховання Івасюка ми всі жили і дихали майбутньою свободою. Незалежність, соборність, самостійність. Для нас це стало надважливим, первинним. Хоча молодь за правило адаптується до будь-яких умов, такі глобальні речі вона усвідомлює пізніше. Та Україна скидала кайдани остогидлого "совка". Ми здобували своє щастя. І це бриніло в крові, бо це виборювалось багатьма поколіннями українців, десятками мільйонів знищених життів, втрачених надій, заборонених традицій, забутих слів і подій.
Перед нами відкривався неймовірно яскравий, повний світла та оптимізму шлях у майбутнє. Тоді ми ще не усвідомлювали, яку ціну заплатимо ми і прийдешні покоління за право бути українцями і мати власний шлях!
Перемога Джамали після окупації Криму
У 2016 році політичний і культурний світ сколихнула перемога на Євробаченні українки кримськотатарського походження – Джамали. Тоді Росія вже окупувала Крим, розпочала війну на Донбасі, однак продовжувала брати участь у міжнародних конкурсах.
На Нацвідборі на Євробачення-2016 за право представляти Україну боролися 18 артистів. Однак перемогу у фіналі здобула Джамала з піснею "1944".
Цей трек виконавиця почала писати у 2014-му році, коли на її рідну землю прийшла російська навала. Прабабуся Джамали розповіла їй про страшні події 1944 року, які залишили глибокий "шрам" в історії кримськотатарського народу, – насильницьку депортацію.
Для мене це дуже особиста пісня, і мені б дуже хотілося, щоб меседж, який в ній міститься, почуло якомога більше людей і в нашій країні, і за її межами,
– розповідала Джамала.
Джамала у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2016: дивіться відео онлайн
Після Нацвідбору Джа почала готуватися до виступу у Стокгольмі, а в Росії почалася істерика. Культурні критики одразу пророкували їй перемогу, оскільки це нестандартний вибір після для такого конкурсу, як Євробачення.
Однак росіяни звинуватили співачку в недотриманні правил Євробачення. Тоді навіть намагалися добитися недопуску Джамали на конкурс, мовляв у змісті пісні є антиросійська пропаганда.
Та надії окупантів вщент зруйнувалися. Організатори Євробачення-2016 провели перевірку "1944" на політичні та релігійні мотиви, ненормативну лексику й нічого забороненого не знайшли.
Європейський мовний союз підтвердив, що не має жодних претензій до пісні Джамали "1944", яка представляє Україну. Організаційна група конкурсу перевірила текст і назву цієї композиції і не знайшла в них порушень правил конкурсу, зокрема, будь-яких політичних заяв,
– зазначалось у повідомленні.
Джамала перемогла на Євробаченні-2016 / Фото Getty Images
Тож Джамала спокійно поїхала у Стокгольм, де представила Україну в другому півфіналі. Її виступ був дуже емоційним і змістовним, зворушив серця публіки та допоміг Джа пройти до фіналу.
І саме там відбувся історичний момент, за яким спостерігав увесь світ. Джамала здобула 534 бали та омріяну перемогу на Євробаченні. Це знову викликало істерику в росіян, адже представник країни-агресора Сергій Лазарев посів тоді третє місце. На другій сходинці була Австралія.
Джамала у фіналі Євробачення-2016: дивіться відео онлайн
Тріумф Kalush Orchestra у час повномасштабної війни
2022 рік українці запам'ятають на все життя. Тоді розпочалася найзапекліша боротьба за нашу свободу та незалежність. У цей складний час, коли за Україною слідкував увесь світ, на Євробачення поїхав гурт Kalush Orchestra.
У Нацвідборі, який відбувся за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення, колектив з треком Stefania посів друге місце. Тоді перемогу здобула Alina Pash, але через скандал з поїздкою до окупованого Криму артистку дискваліфікували. Тому на конкурс поїхали Kalush Orchestra, адже за результатами Нацвідбору посіли 2 місце.
Kalush Orchestra у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022: дивіться відео онлайн
14 травня в італійському Турині музиканти якнайкраще представили Україну, викликали захват у всього світу. Композицію Stefania лідер гурту Олег Псюк присвятив своїй мамі, однак у час повномасштабної війни вона отримала новий сенс.
Колись я присвятив цю пісню мамі, а коли почалася війна, пісня набула багато нового змісту. Хоч у пісні ні слова про війну, але багато хто почав асоціювати пісню з матінкою-Україною. Більше того, суспільство почало називати його гімном нашої війни! Але якщо Stefania тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги,
– коментував Олег.
Kalush Orchestra у фіналі Євробачення-2022: дивіться відео онлайн
У час, коли в Італії відбувалося свято музики, Україна продовжувала потерпати від обстрілів. Зокрема, сотні наших захисників були у блокаді на заводі "Азовсталь". Не боячись можливих дискваліфікації та штрафів, Олег Псюк після виступу звернувся до всього світу: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть "Азовсталі". Зараз!".
Kalush Orchestra впевнено увійшли в історію Євробачення. Українці зайняли друге місце за кількістю отриманих голосів за всі роки існування музичного конкурсу. Вони поступились лише Сальвадору Собралу, який у 2017 році отримав 758 балів.
Переможний виступ Kalush Orchestra на Євробаченні-2022: дивіться відео онлайн
Друге місце отримала Велика Британія – співак Сем Райдер з 466 балами. І саме Велика Британія, яка також є нашим добрим другом і союзником, приймала Євробачення у 2023 році. Оскільки війна в Україні триває, організатори конкурсу задля безпеки заборонили проводити його на нашій території. Однак ми віримо, що зовсім скоро Україна переможе російську навалу й омріяне Євробачення таки відбудеться в нас.