Незалежній Україні – 32 роки: головні досягнення зіркового бомонду вдома й за кордоном

24 серпня 2023 року незалежній Україні виповнюється 32 роки. Але ми продовжуємо боротися за свободу у різних сферах. Велике значення у цій боротьбі, яка триває століттями, мають відомі люди.

Вони є голосом нашої країни у всьому світі. Представники різних сфер, зокрема й культурної, розповідають про Україну та прославляють її. Чимало відомих людей після початку повномасштабного вторгнення взяли в руки зброю та стали на захист України. Дехто вже повернувся до довоєнної діяльності та допомагає відвойовувати незалежність в тилу. Кожен працював і працює для того, щоб зовсім скоро всі ми жили під мирним небом у суверенній державі.

Цікаво 16 фільмів, які Україна висувала на Оскар за роки Незалежності

Спеціально до Дня Незалежності 24 Канал розповість про головні здобутки зіркового бомонду вдома та за кордоном. Якими є найзнаковіші хіти часів Незалежності? Як відомі українці виборюють свободу у час повномасштабної війни? Як наші зірки представляють Україну на світовій арені? Як Україна перемагала на Євробаченні у складні історичні часи? Про все це читайте далі.

Від "Скрябіна" до Джамали: найзнаковіші хіти часів Незалежності

Якісної української музики не існує – казали нам за Радянщини та навіть у роки Незалежності. Ці наративи трапляються і сьогодні, та всі ми знаємо – це просто міф. Україномовна музика існувала, була популярною тоді й зараз, попри всі спроби російського продукту вивищитися.

Культові українські хіти неможливо вмістити у список з 10, 30 чи навіть 100 найкращих пісень. Адже українська музика не обмежується фольком і страждальними мотивами. Тут є місце і ліриці, і провокативному репу й ефектному панк-року. Ми спробували зібрати 16 пісень, які були хітами в Україні та за кордоном, били всі рекорди та стали знаковими у формуванні сучасної української музики.

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1993 – "То моє море"

Цього року гурт "Скрябін" записав третій неофіційний альбом "Технофайт", у який увійшла версія легкої та мелодичної пісні "То моє море". Колектив подарував цей трек Сестричці Віці (Віка Врадій), яка стала відомою саме з цією композицією. Сьогодні пісня "То моє море" набула особливого значення для українців.

"Скрябін" – "То моє море": дивіться відео онлайн



Сестричка Віка – "То моє море": дивіться відео онлайн

1995 – "Вона"

"Я хотів зробити таку версію, яка покаже емоцію, таке цунамі, що знесе стіни. Таке в мене відчуття і бачення цієї пісні", – так Тарас Чубай висловився про композицію. Пісня стала однією з тих, яку завжди співають у великій компанії, сидячи навколо багаття.

"Плач Єремії" – "Вона": дивіться відео онлайн

1997 – "Весна"

Гурт "Воплі Відоплясова" часто називають засновником українського року. Олег Скрипка та його команда подарували українцям нове оригінальне і ефектне звучання. Під пісню "Весна" – неможливо не підспівувати.

"ВВ" – "Весна": дивіться відео онлайн

2003 – "Понад хмарами"

Співачка Катя Chilly та її голос залишаються феноменом української музики. У 2002 році вона практично відмовилась від сцени, але таки погодилася заспівати з "Тартаком" – тільки заради Положинського.

"Тартак" і Катя Chilly – "Понад хмарами": дивіться відео онлайн

2004 – "Дикі танці"

Шкіряними вбраннями, енергійними танцями та гуцульською музикою – так Руслана підкорила Євробачення з піснею Wild Dances. Вона стала першою переможницею з України.

Руслана – "Дикі танці": дивіться відео онлайн

2005 – "Тебе це може вбити"

Попрок-гурт "СКАЙ" став популярним на початку нульових. Пісня "Тебе це може вбити" вперше прозвучала у 2005 році на телеканалі М1 та стала суперхітом. Сингл крутили на 25 радіостанціях, а кліп перебував у топах довгий період.

"СКАЙ" – "Тебе це може вбити": дивіться відео онлайн

2007 – "Шо з-под дуба"

Гурт "ДахаБраха" популяризував український фольк та творив нове звучання ще до того, як це стало популярним. Пісня звучала і в американському серіалі, і в відеоролику Девіда Бекхема. Українці ж оцінили її трохи пізніше.

"ДахаБраха" – "Шо з-под дуба": дивіться відео онлайн

2008 – "Поліна"

Важко виділити одну пісню "Бумбоксу" за роки їхньої музичної праці. Та романтична та водночас драйвова "Поліна" не залишила байдужим нікого.

"Бумбокс" – "Поліна": дивіться відео онлайн

2010 – "Бери своє"

Цього року "Антитіла" подарували українцям мотиваційний та енергійний трек про те, як потрібно добиватися своєї мети.

До слова "Пробирає до мурах": Jerry Heil та поляк PRZYŁU випустили чуттєву пісню до Дня Незалежності

"Антитіла" – "Бери своє": дивіться відео онлайн

2013 – "Обійми"

На сьогодні пісня "Океану Ельзи" "Обійми" залишається однією з найбільш популярних у творчості гурту. Від хіта фанатіли не лише українці – іноземці створили безліч реміксів та виводити пісню в топи навіть через кілька років після її випуску.

"Океан Ельзи" – "Обійми": дивіться відео онлайн

2012 – Make Up

Гурт The Hardkiss розпочинав з англомовних пісень та дуже швидко завоював закордонну публіку. Після 2016 року у колективу з'явилося більше україномовних пісень, але головний хіт Make Up став їхньою візитівкою.

The Hardkiss – Make Up: дивіться відео онлайн

2014 – Misto

У 2014 році ONUKA справила фурор, поєднавши мотиви українського фольклору та електроніки. Пісня Misto показала, що українське – сучасне та круте.

ONUKA – Misto: дивіться відео онлайн

2016 – "1944"

Джамала стала другою співачкою, яка перемогла на Євробаченні від України. Пісня "1944" і тоді, і зараз залишається не просто хітом, а шляхом до розуміння історії кримських татар. Джамала показала контекст Криму та свого народу не тільки Україні, але всьому світу.

2018 – "Плакала"

Гурт KAZKA у 2018 році побив всі можливі рекорди з піснею "Плакала". Трек очолив музичні рейтинги у десятці країн, а згодом потрапив у список 100 найкращих кліпів на YouTube.

KAZKA – "Плакала": дивіться відео онлайн

2021 – SHUM

Гурт Go_A не переміг на Євробаченні у 2021, але здобув натомість щось набагато більше. Пристрасну любов європейців, мільйонні прослуховування та вперше згадка у чартах Billboard.

Go_A – SHUM: дивіться відео онлайн

2022 – "Ой у лузі червона калина"

У 2022 році українська музика розквітнула по-новому: стався справжній вибух україномовних пісень про любов до свого, боротьбу, кохання. Та всіх нас з перших днів об'єднала вона – "Червона калина". І хоч ця пісня написана понад 100 років тому, вона отримала друге дихання у 2022.

Українські зірки – "Ой у лузі червона калина": дивіться відео онлайн

"Незалежність України – це слабка Росія": як зірки виборюють свободу на війні

Українські артисти продовжують наближати перемогу України у війні – хтось на передовій, хтось в тилу.

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Артисти на фронті

Одним із найвідоміших бійців є режисер Олег Сенцов. Лише кілька років тому його звільнили з 5-річного російського полону, проте Олег ні хвилини не вагався щодо захисту країни у день вторгнення. Тривалий час він був на Бахмутському напрямку, а зараз воює на Півдні.

Поки я був у в’язниці п’ять років, у мене постійно стояла перед очима картинка, як я у камуфляжі з автоматом їду на БТР по півострову з українським прапором звільняти Крим і своє рідне село, свій рідний дім,

– казав Сенцов в одному з інтерв'ю.



Олег Сенцов / Фото з його інстаграму

Час від часу до підписників виходить і Андрій Хливнюк з гурту "Бумбокс". Він вступив до лав ЗСУ після 24 лютого 2022 року. Артист зараз працює пілотом ударного дрону. Співак вірить в перемогу, хоч знає, що вона не буде швидкою.

"Йдуть важкі бої не на життя, а на смерть. І вони тривають. І кінця і краю поки що цьому не видно. Перемога настане, зараз чи через сто років. Це зрозуміло, бо тут це боротьба добра і зла. Вона завжди закінчується перемогою добра", – говорив раніше Хливнюк.



Андрій Хливнюк / Фото з його інстаграму

Водночас його колега, музикант та репер YARMAK рідко спілкується з фанатами. Відомо, що Олександр пішов до військкомату у перший день вторгнення і вже 25 лютого приїхав на фронт. Артист раніше був гранатометником, а тепер став аеророзвідником.

Репер в інтерв'ю зізнавався, що на Новий рік загадував єдине бажання – розпад Росії та кривавої битви у них всередині. Додамо, що час від часу YARMAK пише пісні на чергуваннях, а вдома його чекає маленька донечка.



YARMAK / Фото з його інстаграму

Багато артистів продовжують боротися з ворогом на полі бою. Хто ще із зірок служить в лавах ЗСУ:

Женя Галич з гурту O.Torvald

Дмитро Дікусар

Даніел Салем

Олександр Положинський

Віталій Козловський

Олександр Печериця та інші.

Артисти в тилу

Частина артистів вже повернулася до роботи в тилу. Зараз вони дають благодійні концерти, збирають гроші на ЗСУ та допомагають потерпілим у війні.

Чи не найважливішу роботу для забезпечення військових сьогодні виконує волонтер Сергій Притула. Він з початком повномасштабної війни покинув роботу на телебаченні та почав займатися благодійним фондом.

Зараз йому вдається збирати на потреби військових космічні суми. Лише пригадайте, як у червні 2022 року Сергій Притула оголосив збір на 600 мільйонів гривень, який закрили за кілька днів.



Сергій Притула / Фото з його інстаграму

Притула має активну громадянську позицію і він вже неодноразово висловлювався про Україну. На його думку, держава є найбільшою цінністю для всього суспільства.

Те, за що люди кладуть свої життя за Україну – це і є "Україна понад усе". І це велика любов до своєї держави, що має бути тим фундаментом, на якому має постати нова Україна, про яку ми мріяли, яку нам не соромно передати нашим дітям,

– вважає Сергій.

Наближає перемогу всередині країни й Тарас Тополя з "Антитіл". З початком війни музиканти гурту працювали на фронті, Тарас, зокрема, був парамедиком. Згодом їх вивели з передової, тож артисти повернулися на сцену та збирають гроші на ЗСУ.

У коментарях 24 Каналу співак зізнався, що обов'язок кожного чоловіка – захищати свою батьківщину безпосередньо на передовій.

Для нього головне – це захист країни зі зброєю, а вже на другому місці – робота в тилу та забезпечення фронту. "Антитіла" за наказом Залужного повернулися до "довоєнної роботи" – музики.



Тарас Тополя із Зеленським / Фото з його інстаграму

"Зараз ми займаємося тим, що даємо концерти, кошти з яких відправляємо на різні потреби передової й не лише. Також у нас є ще діти загиблих побратимів, які потребують допомоги", – пояснив Тарас Тополя.

Співак відповів, що для нього означає Незалежність України. Перш за все – це право самостійно проявляти власну волю і реалізовувати її у всіх аспектах життя.

Незалежність України – це свобода, це демократія, це толерантність у взаємовідносинах між громадянами, це гендерна рівність, це успішна економіка, це якісна сучасна освіта, це розвиток технологій. І, звичайно, це крутий, потужний оборонний сектор та слабка Росія,

– висловився Тополя.

Важливу роль у наближенні перемоги посідає і "Культурний десант", який створив Коля Сєрга. Цей проєкт об'єднав українських артистів та працює вздовж усієї лінії фронту, навіть у реабілітаційних центрах.

"Робота "Культурного десанту" є цінною. Це, безпосередньо, робота з морально-психологічним станом військових. Ми вивчаємо ситуацію у кожному підрозділі, дивимось, який бойовий дух у хлопців, і передаємо інформацію офіцерам морально-психологічного забезпечення. А ті потім працюють зі своїми бійцями", – розповідав Сєрга.

Але найголовніше – артисти підіймають бойовий дух військових ЗСУ та заряджають силою рухатись до перемоги.



Коля Сєрга / Фото з його інстаграму

Не можемо не згадати й вплив сфери кіно під час війни. Сьогодні українські фільми прославляють нашу країну по всьому світу та розповідають правду про російське вторгнення.

Режисер Ахтем Сеітаблаєв, який у 2014 році на власні очі бачив окупацію Криму, з початком повномасштабної війни теж взяв до рук зброю та приєднався до лав тероборони. Тепер він ще й допомагає розвивати українську культуру – знімає фільми.

На його думку, можна безліч разів розповідати про війну в Україні під час інтерв’ю, але показати це в кіно дієвіше.

Сьогодні вже є підтвердження того, що ми достукались до світу, все більше людей розуміють слово Україна як ознаку гідності, мужності й жертовності. Всі ці складові створюють єдиний образ – і країни, і людей,

– пояснює Сеітаблаєв.



Ахтем Сеітаблаєв / Фото з його інстаграму

Зараз він готує кілька художніх фільмів, пов’язаних зі Збройними силами України. Ахтем щиро вірить, що скоро буде день перемоги й він поїде до рідного Криму.

Всі інші артисти теж долучилися до роботи в тилу, щоб наблизити перемогу України. Відомі особи влаштовують благодійні концерти та вистави, збирають гроші для ЗСУ, закупляють авто для військових, донатять та говорять про війну по всьому світу.

У музиці, дипломатії, кулінарії: як відомі українці представляють Україну на світовій арені

Дякуємо кожному українцю, який бореться за свободу та незалежність країни на передовій чи в тилу!

Впродовж останніх трьох десятиліть в Україні народилося багато талановитих особистостей, які залишили свій слід у різних сферах. Вони все частіше знаходять визнання не лише в межах країни, а й у світовому масштабі.

24 Канал розповість про першу леді України Олену Зеленську, співачку Юлію Саніну, кліпмейкерку Таню Муіньо, шеф-кухаря Євгена Клопотенка та приму-балерину Катерину Кухар. Про їхній творчий шлях за час Незалежності – читайте далі.

Олена Зеленська