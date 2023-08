Незалежній Україні – 32 роки: головні досягнення зіркового бомонду вдома й за кордоном

Жінка стала публічною особою лише з приходом свого чоловіка Володимира Зеленського до влади. До 2019 року Олена була сценаристкою "Кварталу 95". Втім, статус першої леді докорінно змінив її життя.

Олена Зеленська тепер бере активну участь в офіційних церемоніях і державних заходах, вона підтримує дипломатичні стосунки із дружинами голів інших держав і відіграє важливу роль у формуванні іміджу країни.



Олена Зеленська з Кейт Міддлтон та Джилл Байден / Фото з інстаграму першої леді

Перша леді неодноразово була у списку найвпливовіших жінок України.

До того ж у 2022 році їй вручили нагороду SheO Awards у номінації "Мир у світі" від польського видання Wprost. Цього ж року вона отримала нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards від Джорджтаунського інституту жінок, миру та безпеки. А вже у грудні 2022 року Олена Зеленська увійшла до списку 100 жінок BBC, які надихають та впливають на світ.

Свій професійний шлях Юлія Саніна розпочала у 2011 році з Валерієм Бебко, який згодом став її чоловіком. Разом вони створили російськомовний поп-дует Val & Sania, записали кілька спільних пісень та зняли кліп. Згодом з'явився колектив The Hardkiss, де Юлія стала вокалісткою, а Валерій – гітаристом. Ця трансформація дозволила гурту досягти широкого визнання не лише в Україні, а й у всьому світі, утвердившись як провідна рок-група. Дебютна робота дуету Babylon захопила публіку та заклала основу для їхньої успішної музичної кар'єри.

THE HARDKISS – Babylon: дивіться відео онлайн

Відтак за 12 років Юлія Саніна виконала безліч фантастичних пісень. Як українськомовних, так і англійських. Серед найпопулярніших хітів гурту – пісня "Журавлі".

THE HARDKISS – "Журавлі": дивіться відео онлайн

Важливим етапом на творчому шляху гурту є участь у Нацвідборі на Євробачення–2016, проте тоді на вокальному конкурсі Україну представила Джамала. А вже у 2023 році Юлії Саніній випала честь вести всі три шоу Євробачення–2023. Там співачка дебютувала в ролі ведучої.

​Для мене велика честь вести Євробачення-2023. Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить із Британією,

– зазначала виконавиця.

Вона гідно представила Україну й була на рівні з британськими колегами, для яких англійська мова рідна. Цим вона дуже потішила, як українців, так і світових фанів.

Режисерська кар'єра дівчини розпочалася у 2016 році завдяки співпраці з відомим українським співаком MONATIK. Кліп на пісню "Выходной" став початком їхнього партнерства. Згодом артисти також презентували спільну відеороботу на трек "Кружит", яка отримала відзнаку як найкраще музичне відео на престижній премії Yuna 2016. Відтоді співачка та режисер продовжили активну співпрацю.

MONATIK – "Кружит": дивіться відео онлайн

З 2019 року кліпмейкерка почала співпрацювати зі світовими знаменитостями. Тоді одеситка Таню Муіньо зняла відео для Кеті Перрі на пісню Small Talk.

Katy Perry – Small Talk: дивіться відео онлайн

Згодом режисерка також працювала з The Weeknd і американським репером Post Malone, Cardi B, Lizzo і Lil Nas X, Елтоном Джоном, Брітні Спірс та іншими артистами. У 2023 році Таня зняла неперевершені кліпи для Сема Сміта, Doja Cat та Гаррі Стайлса.

Важливо зазначити, що кліпмейкерка є рекордсменкою за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA. Вона перемогла тричі поспіль: у 2016, 2017 і 2018 роках. До того ж є дворазовою переможницею в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018, 2019 роки).

Ба більше, роботи української режисерки отримали 9 номінацій на премії MTV Video Music Awards. У 2022 році вона претендувала на перемогу в номінації "Найкраще відео" за кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X, а цього року кліп Тані Муіньо на пісню As It Was британського співака Гаррі Стайлса номінували на "Ґреммі-2023".

До того ж з режисеркою охоче співпрацюють українські виконавці. Вона відома своїми відеороботами для Мішель Андраде, NK, DOROFEEVA, Lida Lee та інших зірок.

"Время и Стекло" – "Тролль": дивіться відео онлайн

Ба більше, українська режисерка зняла кампейн для весняно-літньої колекції Dior 2023. У своїй роботі українка використала стиль бароко.

Весняно-літньої колекції Dior 2023: дивіться відео онлайн

Євген Клопотенко

Спершу чоловік працював офіціантом в ресторанах Німеччини, США та України. Згодом він усвідомив, що також хоче готувати. Євген почав вчитися самостійно, а вже сьогодні він популяризує українську кухню на світовій арені.

Ключовим етапом в кар'єрі кухаря стала перемога в шоу "Мастер Шеф", адже це дало йому можливість навчатися у французькій школі кулінарії Le Cordon Bleu.



Євген Клопотенко / Фото з інстаграму кулінара

Шеф-кухар активно просуває Україну, її цінності та культуру на світовій арені. Тож випустив англомовну книгу, яка містить 70 рецептів давніх українських страв, поданих у сучасній інтерпретації. На сторінках книжки читачі відкриють для себе цікаву інформацію про продукти, які зазвичай зустрічаються в Україні, зокрема про їх користь для здоров'я, унікальність, а також їх історичне значення та традиційні способи приготування.



Книга Євгена Клопотенка / Фото з інстаграму кулінара

За свої досягнення кулінар потрапив у рейтинг 50 Next, де він став єдиним українцем, якого організатори всесвітньо відомого ресторанного рейтингу The World's 50 Best Restaurants включили до списку професіоналів, які розширюють кордони гастрономії.

Що цікаво, ресторатор годує світових лідерів та всесвітньовідомих персон, які приїжджають до Києва. Він розробив меню, що включає 10 страв. Їх подають гостям у поїзді "Укрзалізниці", коли вони перебувають у дорозі до столиці. В основному приготуванням займається команда кухаря, але іноді й він сам готує страви. Так, Євген Клопотенко вже нагодував голову Європейського парламенту Роберта Метсола, мільярдера Річарда Бренсона, і зірку "Піратів Карибського моря" Орландо Блума.