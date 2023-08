Режиссерская карьера девушки началась в 2016 году благодаря сотрудничеству с известным украинским певцом MONATIK. Клип на песню "Выходной" стал началом их партнерства. Впоследствии артисты также презентовали совместную видеоработу на трек "Кружит", которая получила награду как лучшее музыкальное видео на престижной премии Yuna 2016. С тех пор певица и режиссер продолжили активное сотрудничество.

С 2019 года клипмейкер начала сотрудничать с мировыми знаменитостями. Тогда одесситка Таню Муиньо сняла видео для Кэти Перри на песню Small Talk.

Потом режиссер также работала с The Weeknd и американским рэпером Post Malone, Cardi B, Lizzo и Lil Nas X, Элтоном Джоном, Бритни Спирс и другими артистами. В 2023 году Таня сняла непревзойденные клипы для Сэма Смита, Doja Cat и Гарри Стайлса.

Важно отметить, что клипмейкер является рекордсменкой по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA. Она победила трижды подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах. К тому же является двукратной победительницей в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018, 2019).

Более того, работы украинского режиссера получили 9 номинаций на премии MTV Video Music Awards. В 2022 году она претендовала на победу в номинации "Лучшее видео" за клип на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X, а в этом году клип Тани Муиньо на песню As It Was британского певца Гарри Стайлса номинировали на "Грэмми- 2023".