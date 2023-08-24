Они являются голосом нашей страны по всему миру. Представители разных сфер, в том числе и культурной, рассказывают об Украине и прославляют ее. Многие известные люди после начала полномасштабного вторжения взяли в руки оружие и стали на защиту Украины. Некоторые уже вернулись к довоенной деятельности и помогают отвоевывать независимость в тылу. Каждый работал и работает для того, чтобы совсем скоро все мы жили под мирным небом в суверенном государстве.
Интересно 16 фильмов, которые Украина выдвигала на Оскар за годы Независимости
Специально ко Дню Независимости 24 Канал расскажет о главных достижениях звездного бомонда дома и за рубежом. Каковы самые знаковые хиты времен Независимости? Как известные украинцы борются за свободу во время полномасштабной войны? Как наши звезды представляют Украину на мировой арене? Как Украина побеждала на Евровидении в сложные исторические времена? Обо всем этом читайте дальше.
От "Скрябина" до Джамалы: самые знаменитые хиты времен Независимости
Качественной украинской музыки не существует – говорили нам о Советщине и даже в годы Независимости. Эти нарративы встречаются и сегодня, но все мы знаем – это просто миф. Украиноязычная музыка существовала, была популярной тогда и сейчас, несмотря на все попытки российского продукта возвыситься.
Культовые украинские хиты невозможно вместить в список из 10, 30 или даже 100 лучших песен. Ведь украинская музыка не ограничивается фольком и мучительными мотивами. Здесь есть место и лирике, и провокативному рэпу и эффектному панк-року. Мы попытались собрать 16 песен, которые были хитами в Украине и за рубежом, били все рекорды и стали знаковыми в формировании современной украинской музыки.
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1993 – "То мое море"
В этом году группа "Скрябин" записала третий неофициальный альбом "Технофайт", в который вошла версия легкой и мелодической песни "То мое море". Коллектив подарил этот трек Сестричке Вике (Вика Врадий), которая стала известна именно с этой композицией. Сегодня песня "То мое море" приобрела особое значение для украинцев.
"Скрябин" – "То мое море": смотрите видео онлайн
Сестричка Вика – "То мое море": смотрите видео онлайн
1995 – "Она"
"Я хотел сделать такую версию, которая покажет эмоцию, такое цунами, что снесет стены. Такое у меня ощущение и видение этой песни", – так Тарас Чубай высказался о композиции. Песня стала одной из тех, которую всегда поют в крупной компании, сидя вокруг костра.
"Плач Иеремии" – "Она": смотрите видео онлайн
1997 – "Весна"
Группу "Вопли Видоплясова" часто называют основателем украинского рока. Олег Скрипка и его команда подарили украинским новое оригинальное и эффектное звучание. Под песню "Весна" – невозможно не подпевать.
"ВВ" – "Весна": смотрите видео онлайн
2003 – "Над облаками"
Певица Катя Chilly и ее голос остаются феноменом украинской музыки. В 2002 году она практически отказалась от сцены, но согласилась спеть с "Тартаком" – только ради Положинского.
"Тартак" и Катя Chilly – "Больше облаков": смотрите видео онлайн
2004 – "Дикие танцы"
Кожаными нарядами, энергичными танцами и гуцульской музыкой – так Руслана покорила Евровидение с песней Wild Dances. Она стала первой победительницей из Украины.
Руслана – "Дикие танцы": смотрите видео онлайн
2005 – "Тебя это может убить"
Попрок-группа "СКАЙ" стала популярной в начале нулевых. Песня "Тебя это может убить" впервые прозвучала в 2005 году на телеканале М1 и стала суперхитом. Сингл крутили на 25-ти радиостанциях, а клип находился в топах долгий период.
"СКАЙ" – "Тебя это может убить": смотрите видео онлайн
2007 – "Шо из-под дуба"
Группа "ДахаБраха" популяризировала украинский фольк и создавала новое звучание еще до того, как это стало популярным. Песня звучала и в американском сериале, и в видеоролике Дэвида Бекхэма. Украинцы же оценили ее чуть позже.
"ДахаБраха" – "Шо из-под дуба": смотрите видео онлайн
2008 – "Полина"
Трудно выделить одну песню "Бумбокса" за годы их музыкального труда. Но романтическая и в то же время драйвовая "Полина" не оставила никого равнодушным.
"Бумбокс" – "Полина": смотрите видео онлайн
2010 – "Бери свое"
В этом году "Антитела" подарили украинцам мотивационный и энергичный трек о том, как нужно добиваться своей цели.
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"Антитела" – "Бери свое": смотрите видео онлайн
2013 – "Объятия"
На сегодняшний день песня "Океана Эльзы" "Объятия" остается одной из самых популярных в творчестве группы. От хита фанатели не только украинцы – иностранцы создали множество ремиксов и выводить песню в топы даже спустя несколько лет после ее выпуска.
"Океан Эльзы" – "Объятия": смотрите видео онлайн
2012 – Make Up
Группа The Hardkiss начинала с англоязычных песен и очень быстро завоевала зарубежную публику. После 2016 года у коллектива появилось больше украиноязычных песен, но главный хит Make Up стал их визитной карточкой.
The Hardkiss – Make Up: смотрите видео онлайн
2014 – Misto
В 2014 году ONUKA произвела фурор, объединив мотивы украинского фольклора и электроники. Песня Misto показала, что украинское – современное и крутое.
ONUKA – Misto: смотрите видео онлайн
2016 – "1944"
Джамала стала второй певицей, победившей на Евровидении от Украины. Песня "1944" и тогда, и сейчас остается не просто хитом, а путем к пониманию истории крымских татар. Джамала показала контекст Крыма и своего народа не только Украине, но всему миру.
2018 – "Плакала"
Группа KAZKA в 2018 году побила все возможные рекорды с песней "Плакала". Трек возглавил музыкальные рейтинги в десятке стран, а затем попал в список 100 лучших клипов на YouTube.
KAZKA – "Плакала": смотрите видео онлайн
2021 – SHUM
Группа Go_A не победила на Евровидении в 2021, но получила что-то гораздо больше. Страстная любовь европейцев, миллионные прослушивания и впервые упоминание в чартах Billboard.
Go_A – SHUM: смотрите видео онлайн
2022 – "Ой в лугу красная калина"
В 2022 году украинская музыка расцвела по-новому: произошел настоящий взрыв украиноязычных песен о любви к своей, борьбе, любви. Но всех нас с первых дней объединила она – "Красная калина". И хотя эта песня написана более 100 лет назад, она получила второе дыхание в 2022 году.
Украинские звезды – "Ой в лугу красная калина": смотрите видео онлайн
"Независимость Украины – это слабая Россия": как звезды борются за свободу на войне
Украинские артисты продолжают приближать победу Украины в войне – кто-то на передовой, кто-то в тылу.
Вы могли пропустить "От нас до Крыма, как к Луне": Сенцов описал трудный период на фронте
Артисты на фронте
Одним из самых известных бойцов является режиссер Олег Сенцов. Лишь несколько лет назад его освободили из 5-летнего российского плена, однако Олег ни минуты не сомневался в защите страны в день вторжения. Долгое время он был на Бахмутском направлении, а сейчас воюет на Юге.
Пока я был в тюрьме пять лет, у меня постоянно стояла перед глазами картинка, как я в камуфляже с автоматом еду на БТР по полуострову с украинским флагом освобождать Крым и свою родную деревню, свой родной дом,
– говорил Сенцов в одном из интервью.
Олег Сенцов / Фото с его инстаграмма
Время от времени к подписчикам выходит и Андрей Хливнюк из группы "Бумбокс". Он вступил в ряды ВСУ после 24 февраля 2022 года. Артист сейчас работает пилотом ударного дрона. Певец верит в победу, хотя знает, что она не будет быстрой.
"Идут тяжелые бои не на жизнь, а на смерть. И они продолжаются. И конца и края пока этому не видно. Победа наступит, сейчас или через сто лет. Это понятно, потому что здесь это борьба добра и зла. Она всегда заканчивается победой добра", – говорил ранее Хливнюк.
Андрей Хливнюк / Фото с его инстаграмма
В то же время его коллега, музыкант и рэпер YARMAK редко общается с фанатами. Известно, что Александр пошел в военкомат в первый день вторжения и уже 25 февраля приехал на фронт. Артист раньше был гранатометчиком, а теперь стал аэроразведчиком.
Рэпер в интервью признавался, что на Новый год загадывал единственное желание – распад России и кровавой битвы у них внутри. Добавим, что иногда YARMAK пишет песни на дежурствах, а дома его ждет маленькая дочь.
YARMAK / Фото с его инстаграмма
Многие артисты продолжают сражаться с врагом на поле боя. Кто еще из звезд служит в рядах ВСУ:
- Женя Галич из группы O.Torvald
- Дмитрий Дикусар
- Даниэл Салем
- Александр Положинский
- Виталий Козловский
- Александр Печерица и другие.
Артисты в тылу
Часть артистов уже вернулась к работе в тылу. Сейчас они дают благотворительные концерты, собирают деньги на ВСУ и помогают потерпевшим в войне.
Едва ли не важнейшую работу по обеспечению военных сегодня выполняет волонтер Сергей Притула. Он с началом полномасштабной войны бросил работу на телевидении и начал заниматься благотворительным фондом.
Сейчас ему удается собирать на нужды военных космические суммы. Только вспомните, как в июне 2022 года Сергей Притула объявил сбор на 600 миллионов гривен, который закрыли через несколько дней.
Сергей Притула / Фото с его инстаграмма
Притула имеет активную гражданскую позицию, и он уже неоднократно высказывался об Украине. По его мнению, государство наибольшая ценность для всего общества.
То, за что люди кладут свои жизни за Украину – это и есть "Украина больше всего". И это большая любовь к своему государству, которое должно быть тем фундаментом, на котором должна появиться новая Украина, о которой мы мечтали, которую нам не стыдно передать нашим детям,
– считает Сергей.
Приближает победу внутри страны и Тарас Тополя с "Антител". С началом войны музыканты группы работали на фронте, Тарас, в частности, был парамедиком. Потом их вывели из передовой, поэтому артисты вернулись на сцену и собирают деньги на ВСУ.
В комментариях 24 Каналу певец признался, что обязанность каждого мужчины – защищать свою родину непосредственно на передовой.
Для него главное – это защита страны с оружием, а уже на втором месте работа в тылу и обеспечение фронта. "Антитела" по приказу Залужного вернулись к "довоенной работе" – музыке.
Тарас Тополь с Зеленским / Фото с его инстаграмма
"Сейчас мы занимаемся тем, что даем концерты, средства из которых отправляем на разные нужды передовой и не только. Также у нас есть еще дети погибших собратьев, нуждающихся в помощи", – пояснил Тарас Тополя.
Певец ответил, что для него означает независимость Украины. Прежде всего это право самостоятельно проявлять собственную волю и реализовывать ее во всех аспектах жизни.
Независимость Украины – это свобода, это демократия, это терпимость во взаимоотношениях между гражданами, это гендерное равенство, это успешная экономика, это качественное современное образование, это развитие технологий. И, конечно, это крутой, мощный оборонный сектор и слабая Россия,
– высказался Топола.
Важную роль в приближении победы занимает и создавший "Культурный десант". Коля Серга. Этот проект объединил украинских артистов и работает по всей линии фронта, даже в реабилитационных центрах.
"Работа "Культурного десанта" ценна. Это, непосредственно, работа с морально-психологическим состоянием военных. Мы изучаем ситуацию в каждом подразделении, смотрим, какой боевой дух у ребят, и передаем информацию офицерам морально-психологического обеспечения. А те потом работают с своими бойцами", – рассказывал Серга.
Но самое главное – артисты поднимают боевой дух военных ВСУ и заряжают силой двигаться к победе.
Коля Серга / Фото с его инстаграмма
Не можем не упомянуть и влияние сферы кино во время войны. Сегодня украинские фильмы прославляют нашу страну по всему миру и рассказывают правду о российском вторжении.
Режиссер Ахтем Сеитаблаев, который в 2014 году собственными глазами видел оккупацию Крыма, с началом полномасштабной войны тоже взял в руки оружие и присоединился к рядам терробороны. Теперь он помогает развивать украинскую культуру – снимает фильмы.
По его мнению, можно много раз рассказывать о войне в Украине во время интервью, но показать это в кино более действенно.
Сегодня уже есть подтверждение того, что мы достучались в мир, все больше людей понимают слово Украина как признак достоинства, мужества и жертвенности. Все эти составляющие создают единый образ – и страны, и людей.
– объясняет Сеитаблаев.
Ахтем Сеитаблаев / Фото с его инстаграмма
Сейчас он готовит несколько фильмов, связанных с Вооруженными силами Украины. Ахтем искренне верит, что скоро будет день победы и он уедет в родной Крым.
Все остальные артисты тоже приобщились к работе в тылу, чтобы приблизить победу Украины. Известные лица устраивают благотворительные концерты и спектакли, собирают деньги для ВСУ, закупают авто для военных, донатят и говорят о войне по всему миру.
В последние три десятилетия в Украине родилось много талантливых личностей, которые оставили свой след в разных сферах. Они все чаще находят признание не только внутри страны, но и в мировом масштабе.
24 Канал расскажет о первой леди Украины Елене Зеленской, певице Юлии Санине, клипмейкерке Тане Муиньо, шефе-поваре Евгении Клопотенко и приме-балерине Екатерине Кухар. Об их творческом пути за время Независимости читайте дальше.
Елена Зеленская
Женщина стала публичным лицом только с приходом своего мужа Владимира Зеленского к власти. До 2019 года Елена была сценаристкой "Квартала 95". Впрочем, статус первой леди коренным образом изменил ее жизнь.
Елена Зеленская теперь активно участвует в официальных церемониях и государственных мероприятиях, она поддерживает дипломатические отношения с женами глав других государств и играет важную роль в формировании имиджа страны.
Елена Зеленская из Кейт Миддлтон и Джилл Байден / Фото из инстаграмма первой леди
Юлия Санина
Свой профессиональный путь Юлия Санина начала в 2011 году с Валерием Бебко, который потом стал ее мужем. Вместе они создали русскоязычный поп-дуэт Val&Sania, записали несколько совместных песен и сняли клип. Впоследствии появился коллектив The Hardkiss, где Юлия стала вокалисткой, а Валерий – гитаристом. Эта трансформация позволила группе достичь широкого признания не только в Украине, но и во всем мире, утвердившись ведущей рок-группой. Дебютная работа дуэта Babylon увлекла публику и заложила основу для их успешной музыкальной карьеры.
THE HARDKISS – Babylon: смотрите видео онлайн
За 12 лет Юлия Санина исполнила множество фантастических песен. Как украиноязычных, так и английских. Среди самых популярных хитов группы – песня "Журавли".
THE HARDKISS – "Журавли": смотрите видео онлайн
Важным этапом на творческом пути группы является участие в Нацотборе на Евровидение-2016, однако на вокальном конкурсе Украину представила Джамала. А уже в 2023 году Юлии Саниной выпала честь вести все три шоу Евровидения-2023. Там певица дебютировала в роли ведущей.
Для меня большая честь вести Евровидение-2023. В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Великобританией,
– отмечала исполнительница.
Она достойно представила Украину и была на уровне британских коллег, для которых английский язык – родной. Этим она очень порадовала как украинцев, так и мировых фанатов.
Таня Муиньо
Режиссерская карьера девушки началась в 2016 году благодаря сотрудничеству с известным украинским певцом MONATIK. Клип на песню "Выходной" стал началом их партнерства. Впоследствии артисты также презентовали совместную видеоработу на трек "Кружит", которая получила награду как лучшее музыкальное видео на престижной премии Yuna 2016. С тех пор певица и режиссер продолжили активное сотрудничество.
MONATIK – "Кружит": смотрите видео онлайн
С 2019 года клипмейкер начала сотрудничать с мировыми знаменитостями. Тогда одесситка Таню Муиньо сняла видео для Кэти Перри на песню Small Talk.
Katy Perry – Small Talk: смотрите видео онлайн
Потом режиссер также работала с The Weeknd и американским рэпером Post Malone, Cardi B, Lizzo и Lil Nas X, Элтоном Джоном, Бритни Спирс и другими артистами. В 2023 году Таня сняла непревзойденные клипы для Сэма Смита, Doja Cat и Гарри Стайлса.
К тому же с режиссером охотно сотрудничают украинские исполнители. Она известна своими видеоработами для Мишель Андраде, NK, DOROFEEVA, Lida Lee и других звезд.
"Время и Стекло" – "Тролль": смотрите видео онлайн
Более того, украинский режиссер сняла кампейн для весенне-летней коллекции Dior 2023. В своей работе украинка использовала стиль барокко.
Весенне-летней коллекции Dior 2023: смотрите видео онлайн
Евгений Клопотенко
Сначала мужчина работал официантом в ресторанах Германии, США и Украины. Со временем он осознал, что тоже хочет готовить. Евгений начал учиться самостоятельно, а уже сегодня он популяризирует украинскую кухню на мировой арене.
Ключевым этапом в карьере повара стала победа в шоу "Мастер Шеф", это дало ему возможность учиться во французской школе кулинарии Le Cordon Bleu.
Евгений Клопотенко / Фото из инстаграмма кулинара
Шеф-повар активно продвигает Украину, ее ценности и культуру на мировой арене. Выпустил англоязычную книгу, которая содержит 70 рецептов древних украинских блюд, поданных в современной интерпретации. На страницах книги читатели откроют для себя интересную информацию о продуктах, обычно встречающихся в Украине, в частности об их пользе для здоровья, уникальности, а также их историческом значении и традиционных способах приготовления.
Книга Евгения Клопотенко / Фото из инстаграммп кулинара
Что интересно, ресторатор кормит приезжающих в Киев мировых лидеров и всемирно известных персон. Он разработал меню, включающее 10 блюд. Их представляют гостям в поезде "Укрзализныци", когда они находятся в пути в столицу. В основном приготовлением занимается команда повара, но иногда он сам готовит блюда. Так, Евгений Клопотенко уже накормил главу Европейского парламента Роберта Метсола, миллиардера Ричарда Брэнсона, и звезду "Пиратов Карибского моря" Орландо Блума.
Борщ – украинское блюдоИнициатором официального признания борща украинским национальным блюдом стал шеф-повар Евгений Клопотенко. Он в течение трех лет боролся за эту идею. И уже 1 июля 2022 года структура ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла украинский борщ в перечень объектов нематериального культурного наследия, нуждающегося в охране.
"Это победа именно над Россией, потому что они всеми силами тормозили нашу заявку и активно продвигали борщ, как рашн суп", – отметил кулинар.
Екатерина Кухар
На большой сцене Екатерина дебютировала в подростковом возрасте. В 1997 году ей предложили принять участие в известной постановке Чайковского "Щелкунчик", она согласилась и сыграла роль Маши в балете на сцене Bunka Kaikan в Японии.
Екатерина Повар / Фото из инстаграмма танцовщицы
Она не раз выступала и в других странах мира. Однако в 2006 году состоялся важный этап в карьере Кухар. В этом году она вместе Александром Стояновым впервые выступила в постановке "Щелкунчик" в Украине. Уже через несколько месяцев они посетили Китай вместе со своим спектаклем. Постепенно их выступления набирают обороты и производят настоящий фурор на зрителей. Следовательно, их приглашают выступать со всех точек мира.
В мае 2023 года после продолжительного перерыва Екатерина Кухар презентовала украинский балет "Лесная песня" в Сиэтле штата Вашингтон. Что интересно, тогда "Лесная песня" впервые при Независимости была представлена в США.
Триумфальные победы на Евровидении в сложное историческое время
Победа Русланы в год Оранжевой революции
Украина дебютировала на песенном конкурсе Евровидения в 2003 году. И уже в следующем году одержала победу. В год, когда страну всколыхнула Оранжевая революция. Тогда нас представляла Руслана с песней "Дикие танцы", которая до сих пор не теряет своей актуальности. Специально ко Дню Независимости мы пообщались с артисткой, вернулись в то время, когда "Дикие танцы" пел весь мир.
Вы стали первой представительницей Украины на Евровидении, победившей в конкурсе. Что для вас это значит?
Мы открыли Украину для всех и для себя прежде всего. Мы почувствовали, кто мы. Мы стали горды тем, что мы – украинцы. Это объединило нас во всем мире и дало огромный толчок и вдохновение. Мы стали Украиной еще раз. Предыдущие поколения делали это по-своему… Эта же победа вышла за рамки просто культурного события.
Это было сделано искренне, уверенно, с верой и от души. И эта победа создавалась абсолютно всеми украинцами по всему миру. Мы стояли на сцене, вы болели – это было сделано вместе. Поэтому я считаю, что эта победа стала одним из самых больших объединений Украины и украинцев.
Руслана в финале Евровидения-2023: смотрите видео онлайн
"Дикие танцы" до сих пор популярны среди слушателей. Этот трек вы написали вместе с мужем. Расскажите, пожалуйста, как создавалась песня, почему именно такой мотив и как вы попали на Евровидение.
Этот мотив чудом не попал в состав альбома "Дикие танцы", изданного в 2003 году. Если бы мы издали его весной 2003-го, то мы не имели права исполнять эту песню. Ведь, согласно правилам Евровидения, песня должна прозвучать впервые на конкурсе и не быть издана за определенный срок до конкурса.
В альбом "Дикие танцы" эта песня не вошла, потому что у нее был очень сложный бит. Считать, что украинская песня – это только мелодия, не правильно. Для меня украинская песня начинается, прежде всего, с украинского ритма. Это – основа. Это тот пульс, в ритме которого бьется наше сердце. Это действительно наше. Если мы берем украинскую мелодию, но используем при этом украинские ритмы, я не считаю, что это действительно настоящая украинская музыка. Поэтому на том этапе мы немного забуксовали. Мы делали много экспедиций, но они не открыли нам всю тайну настоящего аутентичного украинского ритма… Но прошел год, и я сама села за барабаны и сама сыграла. Таким образом, появилась песня. Ей не хватало ее настоящего украинского ритма: трембиты были, украинская мелодия была, украинские слова были, этнические инструменты (трубы свирели, фдоярки) – это все было. А украинской основы не было. Как только появился украинский ритм, который я села и сама на барабанах сыграла (причем даже не на барабанах, а на литаврах – это были огромные тома, литавры), только после этого песня зазвучала.
Руслана – "Дикие танцы": смотрите официальный клип онлайн
Мы делали ее с Сашей вместе. Саша комбинировал тексты. К созданию текстов как украинской, так и английской версии было приобщено огромное количество людей. Написано было рекордное количество текстов. И с каждой версии чуть ли не по строчке бралось. Поэтому на самом деле это было некое коллективное творчество. Мы просто не перечисляли всех людей, которые помогали нам делать эти тексты. В аранжировке большую роль сыграл Миша Некрасов. Надо отдать должное – это один из самых талантливых украинских продюсеров. Миша многое мне помогал с "Дикими танцами". В частности, уже потом, когда была создана ритмичная основа, мы с ним боролись за сам саунд: чтобы барабаны звучали настолько мощно, как это даже не выдерживает поп-музыка по стилю, чтобы это выходило за рамки поп-музыки. То есть барабаны, звучащие в "Диких танцах" – это действительно очень тяжелый саунд. Очень редко, когда кто-нибудь в поп-музыке использует подобное звучание ритмов. Поэтому когда мы вышли на сцене в Стамбуле, оно там так грохнуло, что было впечатление, будто мы грозу привезли из Украины – это действительно выглядело ритмично как шторм, как нечто молниеносное и сверхмощное. Мы привезли в этих ритмах силу своей земли – силу гор и драйв наших сердец. Тогда слоган нашей кампании "Дикие танцы" звучал как "Мы поем языком тела, мы танцуем в ритме гор". Это мы и привезли – язык тела и ритм гор. И поскольку наши горы действительно сохраняют древнейшую культуру, то мы были неповторимы.
И я сегодня с гордостью могу сказать, что мы остались верны себе и никогда не изменим себе – украинские ритмы для меня больше всего. Как музыкант, как человек, дышащий Украиной, я считаю, что именно ритм принес нам тогда успех. И по сей день именно этот ритм держит популярность этой песни.
Об этой популярности свидетельствует бесчисленное количество кавер-видео, которые непрерывно появляются в течение этих 20 лет; песню исполняют на разных талант-шоу, на разных проектах – я не знаю, кто еще не перепел "Дикие танцы". А сколько детей исполняет эту песню по всему миру от Вьетнама до Аргентины, трудно перечислить. Ко мне довольно часто подходят довольно популярные исполнители и говорят, что им предлагали сделать кавер на эту песню. Также ди-джеи говорят, что им на вечеринках постоянно заказывают этот трек, потому что это истинный драйв.
В сегодняшней же ситуации, в которой находится Украина, как борется за свое выживание и Независимость, этот ритм звучит еще более символично. Сегодня этот ритм больше всего нужен нам самим.
Руслана на Евровидении-2004 / Фото с инстаграммы певицы
Все победы Украины на Евровидении проходили в сложный исторический период. Вы победили накануне Оранжевой революции, Джамала – после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, Kalush Orchestra – в разгаре полномасштабной войны. Как вы думаете, какую роль играют победы Украины на подобных конкурсах во время сложных исторических событий?
Победы Украины – это, прежде всего, победы! И это то, что нам сейчас так нужно! Музыка, искусство, культура – это то, что будет звучать, демонстрироваться, собирать массы людей, мнений, впечатлений, это та арена, на которой мы будем услышаны больше, чем во время любых политических заседаний и собраний. Такие арены дают сразу Украине и поклонников, и поддержку, и симпатию, и силу. И это совершенно искренне происходит. Однажды завоевав сердца миллионов по всему миру, создав подобный фан-клуб для Украины – это остается навсегда. Люди, однажды испытавшие такую симпатию к Украине, навсегда остаются с ней. Любой человек в мире через музыку поймет абсолютно всё. Музыка – это лучший месседж, потому что это эмоциональный месседж. Это то, что передает саму эмоцию Украины, открывает ее душу. А душа Украины невероятна в своих красках и вибрациях. И это сильнее любых слов.
Я считаю такую музыкальную миссию одной из самых важных. Призываю других музыкантов достаточно серьезно относиться ко всему, что мы сегодня творим и будем дальше творить, потому что сейчас это в том числе оружие Украины, ее щит, ее защита, ее стержень, ее стела.
Первый год независимости Украины. Каким он для вас был?
Мы – молодежь, школьники и студенты, безумствовали от свободы. Я лучше не скажу.
Мы бесились от свободы. Мы были ошеломлены тем, что получили то, о чем мечтали. Я не хочу выделять особо свой край, но я встретила Независимость во Львове. И то, как Львов буквально вспыхнул радостью, гордостью, достоинством, это невозможно передать словами… Но и цена была сверхтяжелой. Чего только стоит, как "рассчитался" Ивасюк за то, что творил украинскую песню, лелеял украинское слово, берег и развивал украинскую традицию. И боролся не только он. И платил самую дорогую цену не только он. Тогда с момента погребения Ивасюка мы все жили и дышали будущей свободой. Независимость, соборность, самостоятельность. Для нас это стало очень важным, первичным. Хотя молодежь обычно адаптируется к любым условиям, такие глобальные вещи она осознает позже. Но Украина сбрасывала оковы остывшего "совка". Мы обретали свое счастье. И это звучало в крови, потому что это боролось многими поколениями украинцев, десятками миллионов уничтоженных жизней, потерянных надежд, запретных традиций, забытых слов и событий.
Перед нами открывался невероятно яркий, полный света и оптимизма путь в будущее. Тогда мы еще не осознавали, какую цену заплатим мы и грядущие поколения за право быть украинцами и иметь свой путь!
Победа Джамалы после оккупации Крыма
В 2016 году политический и культурный мир всколыхнула победа на Евровидении украинки крымскотатарского происхождения – Джамалы. Тогда Россия уже оккупировала Крым, начала войну в Донбассе, однако продолжала участвовать в международных конкурсах.
На Нацотборе на Евровидение-2016 за право представлять Украину сражались 18 артистов. Однако победу в финале одержала Джамала с песней "1944".
Этот трек исполнительница начала писать в 2014 году, когда на ее родную землю пришло российское нашествие. Прабабушка Джамалы рассказала ей о страшных событиях 1944 года, оставивших глубокий "шрам" в истории крымскотатарского народа – насильственную депортацию.
Для меня это очень личная песня, и мне бы очень хотелось, чтобы содержащийся в ней месседж услышало как можно больше людей и в нашей стране, и за ее пределами,
– рассказывала Джамала.
Джамала в финале Нацотбора на Евровидение-2016: смотрите видео онлайн
После Нацотбора Джа принялась готовиться к выступлению в Стокгольме, а в России началась истерика. Культурные критики сразу прочили ей победу, поскольку это нестандартный выбор после такого конкурса, как Евровидение.
Однако россияне обвинили певицу в несоблюдении правил Евровидения. Тогда даже пытались добиться недопуска Джамалы на конкурс, мол в содержании песни есть антироссийская пропаганда.
Но надежды оккупантов полностью разрушились. Организаторы Евровидения-2016 провели проверку "1944" по политическим и религиозным мотивам, ненормативную лексику и ничего запрещенного не нашли.
Европейский языковой союз подтвердил, что не имеет никаких претензий к песне Джамалы "1944", представляющей Украину. Организационная группа конкурса проверила текст и название этой композиции и не нашла в них нарушений правил конкурса, в частности, каких-либо политических заявлений,
– отмечалось в сообщении.
Джамала победила на Евровидении-2016 / Фото Getty Images
Джамала спокойно поехала в Стокгольм, где представила Украину во втором полуфинале. Ее выступление было очень эмоциональным и содержательным, растрогало публику и помогло Джа пройти в финал.
И именно там случился исторический момент, за которым наблюдал весь мир. Джамала одержала 534 балла и вожделенную победу на Евровидении. Это снова вызвало истерику у россиян, ведь представитель страны-агрессора Сергей Лазарев занял тогда третье место. На второй строчке была Австралия.
Джамала в финале Евровидения-2016: смотрите видео онлайн
Триумф Kalush Orchestra во время полномасштабной войны
2022 год украинцы запомнят на всю жизнь. Тогда началась самая упорная борьба за нашу свободу и независимость. В это сложное время, когда за Украиной следил весь мир, на Евровидение поехала группа Kalush Orchestra.
В Нацотборе, состоявшемся за несколько недель до полномасштабного вторжения, коллектив с треком Stefania занял второе место. Тогда победу одержала Alina Pash, но из-за скандала с поездкой в оккупированный Крым артистку дисквалифицировали. Поэтому на конкурс поехали Kalush Orchestra, ведь по результатам Национального отбора заняли 2 место.
Kalush Orchestra в финале Нацотбора на Евровидение-2022: смотрите видео онлайн
14 мая в итальянском Турине музыканты как нельзя лучше представили Украину, вызвали восторг у всего мира. Композицию Stefania лидер группы Олег Псюк посвятил своей маме, однако во время полномасштабной войны она обрела новый смысл.
Когда-то я посвятил эту песню маме, а когда началась война, песня приобрела много нового содержания. Хоть в песне ни слова о войне, но многие начали ассоциировать песню с матушкой-Украиной. Более того, общество стало называть его гимном нашей войны! Но если Stefania теперь является гимном нашей войны, я хотел бы, чтобы она стала гимном нашей победы,
– комментировал Олег.
Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022: смотрите видео онлайн
В то время, когда в Италии проходил праздник музыки, Украина продолжала страдать от обстрелов. В частности, сотни наших защитников находились в блокаде на заводе "Азовсталь". Не опасаясь возможных дисквалификации и штрафов, Олег Псюк после выступления обратился ко всему миру : "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите "Азовстали". Сейчас!"
Kalush Orchestra уверенно вошли в историю Евровидения. Украинцы заняли второе место по количеству голосов за все годы существования музыкального конкурса. Они уступили только Сальвадора Собрала, который в 2017 году получил 758 баллов.
Победное выступление Kalush Orchestra на Евровидении-2022: смотрите видео онлайн
Второе место получила Великобритания – певец Сэм Райдер с 466 баллами. И именно Великобритания, которая также является нашим хорошим другом и союзником, принимала Евровидение в 2023 году. Поскольку война в Украине продолжается, организаторы конкурса по безопасности запретили проводить его на нашей территории. Однако мы верим, что совсем скоро Украина победит российское нашествие и желанное Евровидение все-таки состоится у нас.