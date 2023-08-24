Они являются голосом нашей страны по всему миру. Представители разных сфер, в том числе и культурной, рассказывают об Украине и прославляют ее. Многие известные люди после начала полномасштабного вторжения взяли в руки оружие и стали на защиту Украины. Некоторые уже вернулись к довоенной деятельности и помогают отвоевывать независимость в тылу. Каждый работал и работает для того, чтобы совсем скоро все мы жили под мирным небом в суверенном государстве.

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Специально ко Дню Независимости 24 Канал расскажет о главных достижениях звездного бомонда дома и за рубежом. Каковы самые знаковые хиты времен Независимости? Как известные украинцы борются за свободу во время полномасштабной войны? Как наши звезды представляют Украину на мировой арене? Как Украина побеждала на Евровидении в сложные исторические времена? Обо всем этом читайте дальше.

От "Скрябина" до Джамалы: самые знаменитые хиты времен Независимости

Качественной украинской музыки не существует – говорили нам о Советщине и даже в годы Независимости. Эти нарративы встречаются и сегодня, но все мы знаем – это просто миф. Украиноязычная музыка существовала, была популярной тогда и сейчас, несмотря на все попытки российского продукта возвыситься.

Культовые украинские хиты невозможно вместить в список из 10, 30 или даже 100 лучших песен. Ведь украинская музыка не ограничивается фольком и мучительными мотивами. Здесь есть место и лирике, и провокативному рэпу и эффектному панк-року. Мы попытались собрать 16 песен, которые были хитами в Украине и за рубежом, били все рекорды и стали знаковыми в формировании современной украинской музыки.

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1993 – "То мое море"

В этом году группа "Скрябин" записала третий неофициальный альбом "Технофайт", в который вошла версия легкой и мелодической песни "То мое море". Коллектив подарил этот трек Сестричке Вике (Вика Врадий), которая стала известна именно с этой композицией. Сегодня песня "То мое море" приобрела особое значение для украинцев.

"Скрябин" – "То мое море": смотрите видео онлайн



Сестричка Вика – "То мое море": смотрите видео онлайн

1995 – "Она"

"Я хотел сделать такую версию, которая покажет эмоцию, такое цунами, что снесет стены. Такое у меня ощущение и видение этой песни", – так Тарас Чубай высказался о композиции. Песня стала одной из тех, которую всегда поют в крупной компании, сидя вокруг костра.

"Плач Иеремии" – "Она": смотрите видео онлайн

1997 – "Весна"

Группу "Вопли Видоплясова" часто называют основателем украинского рока. Олег Скрипка и его команда подарили украинским новое оригинальное и эффектное звучание. Под песню "Весна" – невозможно не подпевать.

"ВВ" – "Весна": смотрите видео онлайн

2003 – "Над облаками"

Певица Катя Chilly и ее голос остаются феноменом украинской музыки. В 2002 году она практически отказалась от сцены, но согласилась спеть с "Тартаком" – только ради Положинского.

"Тартак" и Катя Chilly – "Больше облаков": смотрите видео онлайн

2004 – "Дикие танцы"

Кожаными нарядами, энергичными танцами и гуцульской музыкой – так Руслана покорила Евровидение с песней Wild Dances. Она стала первой победительницей из Украины.

Руслана – "Дикие танцы": смотрите видео онлайн

2005 – "Тебя это может убить"

Попрок-группа "СКАЙ" стала популярной в начале нулевых. Песня "Тебя это может убить" впервые прозвучала в 2005 году на телеканале М1 и стала суперхитом. Сингл крутили на 25-ти радиостанциях, а клип находился в топах долгий период.

"СКАЙ" – "Тебя это может убить": смотрите видео онлайн

2007 – "Шо из-под дуба"

Группа "ДахаБраха" популяризировала украинский фольк и создавала новое звучание еще до того, как это стало популярным. Песня звучала и в американском сериале, и в видеоролике Дэвида Бекхэма. Украинцы же оценили ее чуть позже.

"ДахаБраха" – "Шо из-под дуба": смотрите видео онлайн

2008 – "Полина"

Трудно выделить одну песню "Бумбокса" за годы их музыкального труда. Но романтическая и в то же время драйвовая "Полина" не оставила никого равнодушным.

"Бумбокс" – "Полина": смотрите видео онлайн

2010 – "Бери свое"

В этом году "Антитела" подарили украинцам мотивационный и энергичный трек о том, как нужно добиваться своей цели.

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"Антитела" – "Бери свое": смотрите видео онлайн

2013 – "Объятия"

На сегодняшний день песня "Океана Эльзы" "Объятия" остается одной из самых популярных в творчестве группы. От хита фанатели не только украинцы – иностранцы создали множество ремиксов и выводить песню в топы даже спустя несколько лет после ее выпуска.

"Океан Эльзы" – "Объятия": смотрите видео онлайн

2012 – Make Up

Группа The Hardkiss начинала с англоязычных песен и очень быстро завоевала зарубежную публику. После 2016 года у коллектива появилось больше украиноязычных песен, но главный хит Make Up стал их визитной карточкой.

The Hardkiss – Make Up: смотрите видео онлайн

2014 – Misto

В 2014 году ONUKA произвела фурор, объединив мотивы украинского фольклора и электроники. Песня Misto показала, что украинское – современное и крутое.

ONUKA – Misto: смотрите видео онлайн

2016 – "1944"

Джамала стала второй певицей, победившей на Евровидении от Украины. Песня "1944" и тогда, и сейчас остается не просто хитом, а путем к пониманию истории крымских татар. Джамала показала контекст Крыма и своего народа не только Украине, но всему миру.

2018 – "Плакала"

Группа KAZKA в 2018 году побила все возможные рекорды с песней "Плакала". Трек возглавил музыкальные рейтинги в десятке стран, а затем попал в список 100 лучших клипов на YouTube.

KAZKA – "Плакала": смотрите видео онлайн

2021 – SHUM

Группа Go_A не победила на Евровидении в 2021, но получила что-то гораздо больше. Страстная любовь европейцев, миллионные прослушивания и впервые упоминание в чартах Billboard.

Go_A – SHUM: смотрите видео онлайн

2022 – "Ой в лугу красная калина"

В 2022 году украинская музыка расцвела по-новому: произошел настоящий взрыв украиноязычных песен о любви к своей, борьбе, любви. Но всех нас с первых дней объединила она – "Красная калина". И хотя эта песня написана более 100 лет назад, она получила второе дыхание в 2022 году.

Украинские звезды – "Ой в лугу красная калина": смотрите видео онлайн

"Независимость Украины – это слабая Россия": как звезды борются за свободу на войне

Украинские артисты продолжают приближать победу Украины в войне – кто-то на передовой, кто-то в тылу.

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Артисты на фронте

Одним из самых известных бойцов является режиссер Олег Сенцов. Лишь несколько лет назад его освободили из 5-летнего российского плена, однако Олег ни минуты не сомневался в защите страны в день вторжения. Долгое время он был на Бахмутском направлении, а сейчас воюет на Юге.

Пока я был в тюрьме пять лет, у меня постоянно стояла перед глазами картинка, как я в камуфляже с автоматом еду на БТР по полуострову с украинским флагом освобождать Крым и свою родную деревню, свой родной дом,

– говорил Сенцов в одном из интервью.



Олег Сенцов / Фото с его инстаграмма

Время от времени к подписчикам выходит и Андрей Хливнюк из группы "Бумбокс". Он вступил в ряды ВСУ после 24 февраля 2022 года. Артист сейчас работает пилотом ударного дрона. Певец верит в победу, хотя знает, что она не будет быстрой.

"Идут тяжелые бои не на жизнь, а на смерть. И они продолжаются. И конца и края пока этому не видно. Победа наступит, сейчас или через сто лет. Это понятно, потому что здесь это борьба добра и зла. Она всегда заканчивается победой добра", – говорил ранее Хливнюк.



Андрей Хливнюк / Фото с его инстаграмма

В то же время его коллега, музыкант и рэпер YARMAK редко общается с фанатами. Известно, что Александр пошел в военкомат в первый день вторжения и уже 25 февраля приехал на фронт. Артист раньше был гранатометчиком, а теперь стал аэроразведчиком.

Рэпер в интервью признавался, что на Новый год загадывал единственное желание – распад России и кровавой битвы у них внутри. Добавим, что иногда YARMAK пишет песни на дежурствах, а дома его ждет маленькая дочь.



YARMAK / Фото с его инстаграмма

Многие артисты продолжают сражаться с врагом на поле боя. Кто еще из звезд служит в рядах ВСУ:

Женя Галич из группы O.Torvald

Дмитрий Дикусар

Даниэл Салем

Александр Положинский

Виталий Козловский

Александр Печерица и другие.

Артисты в тылу

Часть артистов уже вернулась к работе в тылу. Сейчас они дают благотворительные концерты, собирают деньги на ВСУ и помогают потерпевшим в войне.

Едва ли не важнейшую работу по обеспечению военных сегодня выполняет волонтер Сергей Притула. Он с началом полномасштабной войны бросил работу на телевидении и начал заниматься благотворительным фондом.

Сейчас ему удается собирать на нужды военных космические суммы. Только вспомните, как в июне 2022 года Сергей Притула объявил сбор на 600 миллионов гривен, который закрыли через несколько дней.



Сергей Притула / Фото с его инстаграмма

Притула имеет активную гражданскую позицию, и он уже неоднократно высказывался об Украине. По его мнению, государство наибольшая ценность для всего общества.

То, за что люди кладут свои жизни за Украину – это и есть "Украина больше всего". И это большая любовь к своему государству, которое должно быть тем фундаментом, на котором должна появиться новая Украина, о которой мы мечтали, которую нам не стыдно передать нашим детям,

– считает Сергей.

Приближает победу внутри страны и Тарас Тополя с "Антител". С началом войны музыканты группы работали на фронте, Тарас, в частности, был парамедиком. Потом их вывели из передовой, поэтому артисты вернулись на сцену и собирают деньги на ВСУ.

В комментариях 24 Каналу певец признался, что обязанность каждого мужчины – защищать свою родину непосредственно на передовой.

Для него главное – это защита страны с оружием, а уже на втором месте работа в тылу и обеспечение фронта. "Антитела" по приказу Залужного вернулись к "довоенной работе" – музыке.



Тарас Тополь с Зеленским / Фото с его инстаграмма

"Сейчас мы занимаемся тем, что даем концерты, средства из которых отправляем на разные нужды передовой и не только. Также у нас есть еще дети погибших собратьев, нуждающихся в помощи", – пояснил Тарас Тополя.

Певец ответил, что для него означает независимость Украины. Прежде всего это право самостоятельно проявлять собственную волю и реализовывать ее во всех аспектах жизни.

Независимость Украины – это свобода, это демократия, это терпимость во взаимоотношениях между гражданами, это гендерное равенство, это успешная экономика, это качественное современное образование, это развитие технологий. И, конечно, это крутой, мощный оборонный сектор и слабая Россия,

– высказался Топола.

Важную роль в приближении победы занимает и создавший "Культурный десант". Коля Серга. Этот проект объединил украинских артистов и работает по всей линии фронта, даже в реабилитационных центрах.

"Работа "Культурного десанта" ценна. Это, непосредственно, работа с морально-психологическим состоянием военных. Мы изучаем ситуацию в каждом подразделении, смотрим, какой боевой дух у ребят, и передаем информацию офицерам морально-психологического обеспечения. А те потом работают с своими бойцами", – рассказывал Серга.

Но самое главное – артисты поднимают боевой дух военных ВСУ и заряжают силой двигаться к победе.



Коля Серга / Фото с его инстаграмма

Не можем не упомянуть и влияние сферы кино во время войны. Сегодня украинские фильмы прославляют нашу страну по всему миру и рассказывают правду о российском вторжении.

Режиссер Ахтем Сеитаблаев, который в 2014 году собственными глазами видел оккупацию Крыма, с началом полномасштабной войны тоже взял в руки оружие и присоединился к рядам терробороны. Теперь он помогает развивать украинскую культуру – снимает фильмы.

По его мнению, можно много раз рассказывать о войне в Украине во время интервью, но показать это в кино более действенно.

Сегодня уже есть подтверждение того, что мы достучались в мир, все больше людей понимают слово Украина как признак достоинства, мужества и жертвенности. Все эти составляющие создают единый образ – и страны, и людей.

– объясняет Сеитаблаев.



Ахтем Сеитаблаев / Фото с его инстаграмма

Сейчас он готовит несколько фильмов, связанных с Вооруженными силами Украины. Ахтем искренне верит, что скоро будет день победы и он уедет в родной Крым.

Все остальные артисты тоже приобщились к работе в тылу, чтобы приблизить победу Украины. Известные лица устраивают благотворительные концерты и спектакли, собирают деньги для ВСУ, закупают авто для военных, донатят и говорят о войне по всему миру.

Спасибо каждому украинцу, который борется за свободу и независимость страны на передовой или в тылу! В музыке, дипломатии, кулинарии: как известные украинцы представляют Украину на мировой арене

В последние три десятилетия в Украине родилось много талантливых личностей, которые оставили свой след в разных сферах. Они все чаще находят признание не только внутри страны, но и в мировом масштабе.

24 Канал расскажет о первой леди Украины Елене Зеленской, певице Юлии Санине, клипмейкерке Тане Муиньо, шефе-поваре Евгении Клопотенко и приме-балерине Екатерине Кухар. Об их творческом пути за время Независимости читайте дальше.

Елена Зеленская