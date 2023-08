Режисерська кар'єра дівчини розпочалася у 2016 році завдяки співпраці з відомим українським співаком MONATIK. Кліп на пісню "Выходной" став початком їхнього партнерства. Згодом артисти також презентували спільну відеороботу на трек "Кружит", яка отримала відзнаку як найкраще музичне відео на престижній премії Yuna 2016. Відтоді співачка та режисер продовжили активну співпрацю.

MONATIK – "Кружит": дивіться відео онлайн

З 2019 року кліпмейкерка почала співпрацювати зі світовими знаменитостями. Тоді одеситка Таню Муіньо зняла відео для Кеті Перрі на пісню Small Talk.

Katy Perry – Small Talk: дивіться відео онлайн

Згодом режисерка також працювала з The Weeknd і американським репером Post Malone, Cardi B, Lizzo і Lil Nas X, Елтоном Джоном, Брітні Спірс та іншими артистами. У 2023 році Таня зняла неперевершені кліпи для Сема Сміта, Doja Cat та Гаррі Стайлса.

Важливо зазначити, що кліпмейкерка є рекордсменкою за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA. Вона перемогла тричі поспіль: у 2016, 2017 і 2018 роках. До того ж є дворазовою переможницею в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018, 2019 роки).

Ба більше, роботи української режисерки отримали 9 номінацій на премії MTV Video Music Awards. У 2022 році вона претендувала на перемогу в номінації "Найкраще відео" за кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name) репера Lil Nas X, а цього року кліп Тані Муіньо на пісню As It Was британського співака Гаррі Стайлса номінували на "Ґреммі-2023".