Вони є голосом нашої країни у всьому світі. Представники різних сфер, зокрема й культурної, розповідають про Україну та прославляють її. Чимало відомих людей після початку повномасштабного вторгнення взяли в руки зброю та стали на захист України. Дехто вже повернувся до довоєнної діяльності та допомагає відвойовувати незалежність в тилу. Кожен працював і працює для того, щоб зовсім скоро всі ми жили під мирним небом у суверенній державі.

Цікаво 16 фільмів, які Україна висувала на Оскар за роки Незалежності

Спеціально до Дня Незалежності 24 Канал розповість про головні здобутки зіркового бомонду вдома та за кордоном. Якими є найзнаковіші хіти часів Незалежності? Як відомі українці виборюють свободу у час повномасштабної війни? Як наші зірки представляють Україну на світовій арені? Як Україна перемагала на Євробаченні у складні історичні часи? Про все це читайте далі.

Від "Скрябіна" до Джамали: найзнаковіші хіти часів Незалежності

Якісної української музики не існує – казали нам за Радянщини та навіть у роки Незалежності. Ці наративи трапляються і сьогодні, та всі ми знаємо – це просто міф. Україномовна музика існувала, була популярною тоді й зараз, попри всі спроби російського продукту вивищитися.

Культові українські хіти неможливо вмістити у список з 10, 30 чи навіть 100 найкращих пісень. Адже українська музика не обмежується фольком і страждальними мотивами. Тут є місце і ліриці, і провокативному репу й ефектному панк-року. Ми спробували зібрати 16 пісень, які були хітами в Україні та за кордоном, били всі рекорди та стали знаковими у формуванні сучасної української музики.

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1993 – "То моє море"

Цього року гурт "Скрябін" записав третій неофіційний альбом "Технофайт", у який увійшла версія легкої та мелодичної пісні "То моє море". Колектив подарував цей трек Сестричці Віці (Віка Врадій), яка стала відомою саме з цією композицією. Сьогодні пісня "То моє море" набула особливого значення для українців.

"Скрябін" – "То моє море": дивіться відео онлайн



Сестричка Віка – "То моє море": дивіться відео онлайн

1995 – "Вона"

"Я хотів зробити таку версію, яка покаже емоцію, таке цунамі, що знесе стіни. Таке в мене відчуття і бачення цієї пісні", – так Тарас Чубай висловився про композицію. Пісня стала однією з тих, яку завжди співають у великій компанії, сидячи навколо багаття.

"Плач Єремії" – "Вона": дивіться відео онлайн

1997 – "Весна"

Гурт "Воплі Відоплясова" часто називають засновником українського року. Олег Скрипка та його команда подарували українцям нове оригінальне і ефектне звучання. Під пісню "Весна" – неможливо не підспівувати.

"ВВ" – "Весна": дивіться відео онлайн

2003 – "Понад хмарами"

Співачка Катя Chilly та її голос залишаються феноменом української музики. У 2002 році вона практично відмовилась від сцени, але таки погодилася заспівати з "Тартаком" – тільки заради Положинського.

"Тартак" і Катя Chilly – "Понад хмарами": дивіться відео онлайн

2004 – "Дикі танці"

Шкіряними вбраннями, енергійними танцями та гуцульською музикою – так Руслана підкорила Євробачення з піснею Wild Dances. Вона стала першою переможницею з України.

Руслана – "Дикі танці": дивіться відео онлайн

2005 – "Тебе це може вбити"

Попрок-гурт "СКАЙ" став популярним на початку нульових. Пісня "Тебе це може вбити" вперше прозвучала у 2005 році на телеканалі М1 та стала суперхітом. Сингл крутили на 25 радіостанціях, а кліп перебував у топах довгий період.

"СКАЙ" – "Тебе це може вбити": дивіться відео онлайн

2007 – "Шо з-под дуба"

Гурт "ДахаБраха" популяризував український фольк та творив нове звучання ще до того, як це стало популярним. Пісня звучала і в американському серіалі, і в відеоролику Девіда Бекхема. Українці ж оцінили її трохи пізніше.

"ДахаБраха" – "Шо з-под дуба": дивіться відео онлайн

2008 – "Поліна"

Важко виділити одну пісню "Бумбоксу" за роки їхньої музичної праці. Та романтична та водночас драйвова "Поліна" не залишила байдужим нікого.

"Бумбокс" – "Поліна": дивіться відео онлайн

2010 – "Бери своє"

Цього року "Антитіла" подарували українцям мотиваційний та енергійний трек про те, як потрібно добиватися своєї мети.

До слова "Пробирає до мурах": Jerry Heil та поляк PRZYŁU випустили чуттєву пісню до Дня Незалежності

"Антитіла" – "Бери своє": дивіться відео онлайн

2013 – "Обійми"

На сьогодні пісня "Океану Ельзи" "Обійми" залишається однією з найбільш популярних у творчості гурту. Від хіта фанатіли не лише українці – іноземці створили безліч реміксів та виводити пісню в топи навіть через кілька років після її випуску.

"Океан Ельзи" – "Обійми": дивіться відео онлайн

2012 – Make Up

Гурт The Hardkiss розпочинав з англомовних пісень та дуже швидко завоював закордонну публіку. Після 2016 року у колективу з'явилося більше україномовних пісень, але головний хіт Make Up став їхньою візитівкою.

The Hardkiss – Make Up: дивіться відео онлайн

2014 – Misto

У 2014 році ONUKA справила фурор, поєднавши мотиви українського фольклору та електроніки. Пісня Misto показала, що українське – сучасне та круте.

ONUKA – Misto: дивіться відео онлайн

2016 – "1944"

Джамала стала другою співачкою, яка перемогла на Євробаченні від України. Пісня "1944" і тоді, і зараз залишається не просто хітом, а шляхом до розуміння історії кримських татар. Джамала показала контекст Криму та свого народу не тільки Україні, але всьому світу.

2018 – "Плакала"

Гурт KAZKA у 2018 році побив всі можливі рекорди з піснею "Плакала". Трек очолив музичні рейтинги у десятці країн, а згодом потрапив у список 100 найкращих кліпів на YouTube.

KAZKA – "Плакала": дивіться відео онлайн

2021 – SHUM

Гурт Go_A не переміг на Євробаченні у 2021, але здобув натомість щось набагато більше. Пристрасну любов європейців, мільйонні прослуховування та вперше згадка у чартах Billboard.

Go_A – SHUM: дивіться відео онлайн

2022 – "Ой у лузі червона калина"

У 2022 році українська музика розквітнула по-новому: стався справжній вибух україномовних пісень про любов до свого, боротьбу, кохання. Та всіх нас з перших днів об'єднала вона – "Червона калина". І хоч ця пісня написана понад 100 років тому, вона отримала друге дихання у 2022.

Українські зірки – "Ой у лузі червона калина": дивіться відео онлайн

"Незалежність України – це слабка Росія": як зірки виборюють свободу на війні

Українські артисти продовжують наближати перемогу України у війні – хтось на передовій, хтось в тилу.

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Артисти на фронті

Одним із найвідоміших бійців є режисер Олег Сенцов. Лише кілька років тому його звільнили з 5-річного російського полону, проте Олег ні хвилини не вагався щодо захисту країни у день вторгнення. Тривалий час він був на Бахмутському напрямку, а зараз воює на Півдні.

Поки я був у в’язниці п’ять років, у мене постійно стояла перед очима картинка, як я у камуфляжі з автоматом їду на БТР по півострову з українським прапором звільняти Крим і своє рідне село, свій рідний дім,

– казав Сенцов в одному з інтерв'ю.



Олег Сенцов / Фото з його інстаграму

Час від часу до підписників виходить і Андрій Хливнюк з гурту "Бумбокс". Він вступив до лав ЗСУ після 24 лютого 2022 року. Артист зараз працює пілотом ударного дрону. Співак вірить в перемогу, хоч знає, що вона не буде швидкою.

"Йдуть важкі бої не на життя, а на смерть. І вони тривають. І кінця і краю поки що цьому не видно. Перемога настане, зараз чи через сто років. Це зрозуміло, бо тут це боротьба добра і зла. Вона завжди закінчується перемогою добра", – говорив раніше Хливнюк.



Андрій Хливнюк / Фото з його інстаграму

Водночас його колега, музикант та репер YARMAK рідко спілкується з фанатами. Відомо, що Олександр пішов до військкомату у перший день вторгнення і вже 25 лютого приїхав на фронт. Артист раніше був гранатометником, а тепер став аеророзвідником.

Репер в інтерв'ю зізнавався, що на Новий рік загадував єдине бажання – розпад Росії та кривавої битви у них всередині. Додамо, що час від часу YARMAK пише пісні на чергуваннях, а вдома його чекає маленька донечка.



YARMAK / Фото з його інстаграму

Багато артистів продовжують боротися з ворогом на полі бою. Хто ще із зірок служить в лавах ЗСУ:

Женя Галич з гурту O.Torvald

Дмитро Дікусар

Даніел Салем

Олександр Положинський

Віталій Козловський

Олександр Печериця та інші.

Артисти в тилу

Частина артистів вже повернулася до роботи в тилу. Зараз вони дають благодійні концерти, збирають гроші на ЗСУ та допомагають потерпілим у війні.

Чи не найважливішу роботу для забезпечення військових сьогодні виконує волонтер Сергій Притула. Він з початком повномасштабної війни покинув роботу на телебаченні та почав займатися благодійним фондом.

Зараз йому вдається збирати на потреби військових космічні суми. Лише пригадайте, як у червні 2022 року Сергій Притула оголосив збір на 600 мільйонів гривень, який закрили за кілька днів.



Сергій Притула / Фото з його інстаграму

Притула має активну громадянську позицію і він вже неодноразово висловлювався про Україну. На його думку, держава є найбільшою цінністю для всього суспільства.

Те, за що люди кладуть свої життя за Україну – це і є "Україна понад усе". І це велика любов до своєї держави, що має бути тим фундаментом, на якому має постати нова Україна, про яку ми мріяли, яку нам не соромно передати нашим дітям,

– вважає Сергій.

Наближає перемогу всередині країни й Тарас Тополя з "Антитіл". З початком війни музиканти гурту працювали на фронті, Тарас, зокрема, був парамедиком. Згодом їх вивели з передової, тож артисти повернулися на сцену та збирають гроші на ЗСУ.

У коментарях 24 Каналу співак зізнався, що обов'язок кожного чоловіка – захищати свою батьківщину безпосередньо на передовій.

Для нього головне – це захист країни зі зброєю, а вже на другому місці – робота в тилу та забезпечення фронту. "Антитіла" за наказом Залужного повернулися до "довоєнної роботи" – музики.



Тарас Тополя із Зеленським / Фото з його інстаграму

"Зараз ми займаємося тим, що даємо концерти, кошти з яких відправляємо на різні потреби передової й не лише. Також у нас є ще діти загиблих побратимів, які потребують допомоги", – пояснив Тарас Тополя.

Співак відповів, що для нього означає Незалежність України. Перш за все – це право самостійно проявляти власну волю і реалізовувати її у всіх аспектах життя.

Незалежність України – це свобода, це демократія, це толерантність у взаємовідносинах між громадянами, це гендерна рівність, це успішна економіка, це якісна сучасна освіта, це розвиток технологій. І, звичайно, це крутий, потужний оборонний сектор та слабка Росія,

– висловився Тополя.

Важливу роль у наближенні перемоги посідає і "Культурний десант", який створив Коля Сєрга. Цей проєкт об'єднав українських артистів та працює вздовж усієї лінії фронту, навіть у реабілітаційних центрах.

"Робота "Культурного десанту" є цінною. Це, безпосередньо, робота з морально-психологічним станом військових. Ми вивчаємо ситуацію у кожному підрозділі, дивимось, який бойовий дух у хлопців, і передаємо інформацію офіцерам морально-психологічного забезпечення. А ті потім працюють зі своїми бійцями", – розповідав Сєрга.

Але найголовніше – артисти підіймають бойовий дух військових ЗСУ та заряджають силою рухатись до перемоги.



Коля Сєрга / Фото з його інстаграму

Не можемо не згадати й вплив сфери кіно під час війни. Сьогодні українські фільми прославляють нашу країну по всьому світу та розповідають правду про російське вторгнення.

Режисер Ахтем Сеітаблаєв, який у 2014 році на власні очі бачив окупацію Криму, з початком повномасштабної війни теж взяв до рук зброю та приєднався до лав тероборони. Тепер він ще й допомагає розвивати українську культуру – знімає фільми.

На його думку, можна безліч разів розповідати про війну в Україні під час інтерв’ю, але показати це в кіно дієвіше.

Сьогодні вже є підтвердження того, що ми достукались до світу, все більше людей розуміють слово Україна як ознаку гідності, мужності й жертовності. Всі ці складові створюють єдиний образ – і країни, і людей,

– пояснює Сеітаблаєв.



Ахтем Сеітаблаєв / Фото з його інстаграму

Зараз він готує кілька художніх фільмів, пов’язаних зі Збройними силами України. Ахтем щиро вірить, що скоро буде день перемоги й він поїде до рідного Криму.

Всі інші артисти теж долучилися до роботи в тилу, щоб наблизити перемогу України. Відомі особи влаштовують благодійні концерти та вистави, збирають гроші для ЗСУ, закупляють авто для військових, донатять та говорять про війну по всьому світу.

Дякуємо кожному українцю, який бореться за свободу та незалежність країни на передовій чи в тилу! У музиці, дипломатії, кулінарії: як відомі українці представляють Україну на світовій арені

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Олена Зеленська