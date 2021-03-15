Знаменита британська модель Демі Роуз продовжує розбурхувати мережу своїми відвертими фото. Днями зірка поділилась кадрами, де постала у напівпрозорій сукні і показала величезні груди.

Сексапільна британська модель Демі Роуз продовжує хизуватися розкішними формами перед 16-мільйонною аудиторією. Цього разу зірка знову опублікувала серію гарячих кадрів та завела мережу.

Спекотно Демі Роуз випнула пишні груди у світлій сукні: фото нового образу моделі

Демі Роуз у прозорій сукні

Зваблива британка постала перед об'єктивом на світлому тлі. Для нової спекотної фотозйомки вона обрала напівпрозору сукню з яскравим принтом, крізь яку було видно спідню білизну Роуз та її пишні сідниці. Відверте декольте та виріз закцентували увагу на величезних грудях, а спокуслива поза додала світлинам особливої перчинки.

Демі Роуз вирішила доповнити пікантний аутфіт тільки каблучкою з перлиною, обравши лаконічний стиль. Вона розпустила надзвичайно довге волосся та вклала його пишними хвильками. Така зачіска зробила образ ніжним, незважаючи на спокусливість.

На обличчі модель зробила фірмовий макіяж, який і завершив сексуальний look британки. Вона підкреслила щоки рум'янами, а очі – довгими стрілками. Також Демі Роуз нафарбувала губи рожевою глянцевою помадою.



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз

Гарячі образи Демі Роуз