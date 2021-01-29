Пышногрудая британская модель Деми Роуз похвасталась огромными формами. Она позировала на камеру в откровенном наряде, который едва прикрыл интимные зоны ее роскошного тела.

Источник: инстаграм Деми Роуз

25-летняя красавица продолжает будоражить воображение более 15-миллионной аудитории пользователей сети, которые подписаны на ее личную страничку в Инстаграме. Ежедневно Деми Роуз публикует эротические снимки, где показывает обнаженное тело.

Горячее В крошечном бикини: Деми Роуз засветила аппетитные формы – видео

Деми Роуз является одной из самых откровенных моделей современности. Она не стесняется обнажаться перед камерой и на фотографиях всегда выглядит эффектно. Сексуальная девушка отдыхает на солнечном испанском острове Ибице. Там она устраивает пикантные фотосессии в различных образах.

На одном из последних фото, которые обнародовала Роуз, она позирует в коротком сетчатом бело-розовом топе с длинными рукавами. Такой наряд Деми завязала на груди, прикрыв свою интимную зону. Также горячая британка надела розовые мини-трусики от бикини на завязках.

Длинные роскошные волосы девушка собрала в высокий хвост. Среди аксессуаров ее экстравагантный look дополнили розовые солнцезащитные очки. На лице знаменитость сделала макияж в нюдових оттенках с блеском на губах.

Пышногрудая Деми Роуз / Фото с инстаграму Деми Роуз