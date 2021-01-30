Известная британская модель Деми Роуз отдыхает на солнечном испанском курорте. Судя по геолокации, знаменитость отправилась на Ибицу, где загорала полностью обнаженной, и завела сеть откровенными фотографиями.

Источник: инстаграм Деми Роуз

За личной страницей Деми Роуз в инстаграме следят более 15 миллионов пользователей сети. Они с нетерпением ждут новых эротических фото своей любимицы, поэтому она почти ежедневно радует их пикантными кадрами. В частности, звезда сделала несколько снимков, когда загорала.

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Деми активно публикует в своем профиле фотографии, отмечая в геолокации остров Ибицу. Она предстает перед камерой в минимальном количестве одежды, обнажает прелести соблазнительного тела. А на днях звезда опубликовала фотографию, где позировала полностью обнаженной.

Роуз решила не упускать возможности и в солнечную погоду отправилась загорать. Она принимала солнечные ванны на невероятно красивой поляне. Также вместе с ней загорала любимая собачка. Однако больше всего внимание сторонников привлек образ модели. Девушка полностью обнажилась, демонстрируя свои аппетитные ягодицы.

Деми эротично позировала, лежа на белоснежной ткани. В руках красавица держала журнал или книгу, а взгляд заманчиво отвела вниз. Длинные роскошные волосы горячая брюнетка красиво уложила и забрала назад. На лице она сделала фирменный макияж в нюдових оттенках с блеском на губах.



Деми Роуз загорает топлес / Фото с инстаграма Деми Роуз



​ Деми Роуз загорает топлес / Фото с инстаграма Деми Роуз