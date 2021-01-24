25-летняя британская модель Деми Роуз завела сеть новым провокационным снимком. Знаменитость предстала перед камерой без бюстгальтера, обнажив огромную грудь.

Деми Роуз является одной из самых сексуальных моделей современности. Она не стесняется обнажаться перед многомиллионной аудиторией поклонников, позировать в откровенных фотосессиях и демонстрировать пышные прелести своего тела. На личной странице в инстаграм девушка чуть ли не ежедневно публикует эротические фотографии.

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Деми Роуз отдыхает на солнечном испанском острове Ибица. Горячая брюнетка позировала на фоне невероятно красивой природы в вызывающем наряде.

Модель надела откровенные трусики коричневого цвета, ботфорты на каблуке и массивную шубу, которую не застегивала. Деми решила не прикрывать грудь бюстгальтером и полностью обнажила их. Именно огромные формы знаменитости взбудоражили воображение ее поклонников.

Длинные роскошные волосы Роуз вложила в локоны. На лице девушка сделала безупречный фирменный макияж с нюдовым блеском на губах.

Деми Роуз засветила обнаженную грудь / Фото из инстаграма Деми Роуз